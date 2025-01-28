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Чернышенко: В 2025 году в РФ пройдет 95 международных турниров

Вице-премьер Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев представили планы по развитию соревновательной деятельности и участию России в международном спортивном движении.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам зампреда Чернышенко, несмотря на санкции, Россия сохраняет высокую соревновательную активность.

«Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире — в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из других государств. В этом году в РФ пройдет 95 международных турниров, в том числе со спортсменами стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ, 40 всероссийских комплексных соревнований с зарубежными участниками и командами, а также 155 чемпионатов России по олимпийским видам спорта и другим важным спортивным дисциплинам. На международной арене российские атлеты примут участие в 57 чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Одним из ключевых событий станут Игры будущего, которые впервые прошли в России в 2024 году, а в этом году состоятся в ОАЭ», — сделал заявление вице-премьер.

«Несмотря на внешние ограничения, Россия сохраняет высокую соревновательную активность, отметил вице-премьер. “На международной арене российские атлеты примут участие в 57 чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Одним из ключевых событий станут Игры будущего, которые впервые прошли в России в 2024 году, а в этом году состоятся в ОАЭ”, — добавил Чернышенко.

«Гонка “Шелковый путь” вновь пройдет по территории России и Монголии, объединяя лучших гонщиков мира. Наши атлеты должны быть готовы к крупнейшим мировым соревнованиям — это стратегическая цель, которую президент Владимир Путин ставит перед нашей отраслью. Мы будем наращивать проведение крупных международных соревнований в России и готовы предложить нашим партнерам современные спортивные площадки и высокий уровень организации», — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.