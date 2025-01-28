Чернышенко: В 2025 году в РФ пройдет 95 международных турниров

«Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире — в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из других государств. В этом году в РФ пройдет 95 международных турниров, в том числе со спортсменами стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ, 40 всероссийских комплексных соревнований с зарубежными участниками и командами, а также 155 чемпионатов России по олимпийским видам спорта и другим важным спортивным дисциплинам. На международной арене российские атлеты примут участие в 57 чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Одним из ключевых событий станут Игры будущего, которые впервые прошли в России в 2024 году, а в этом году состоятся в ОАЭ», — сделал заявление вице-премьер.