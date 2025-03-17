Спортивный инвентарь от люксовых брендов

Дом мод Christian Dior выпустил коллекцию для сноубордистов и лыжников совместно с японской маркой Descente, швейцарской AK Ski и шведской POC. Коллекция состояла из темно-синих лыж и сноубордов с белым логотипом бренда, фиолетовых пуховиков, металлизированных непромокаемых утепленных курток, шлемов, шарфов, перчаток и ярко-желтых худи. Также в капсуле были брюки, которые были разработаны специально для катания на лыжах и сноуборде. Цена за сноуборд составила $8 тысяч (около 700 тысяч рублей).