Спортивный инвентарь от люксовых брендов

Велосипед от Louis Vuitton
Французский дом моды Louis Vuitton выпустил городские велосипеды совместно с мастерской Maison Tamboite. В коллекцию вошли несколько велосипедов с основой из хромированной стали и деталями из кожи, покрытой перфорацией и фирменным узором в монограммах LV. Каждый велосипед стоит £20 200 (более 2 миллионов рублей).
Ракетки для настольного тенниса от Tiffany & Co
Американский дом по производству престижных ювелирных изделий Tiffany & Co выпустил набор ракеток для настольного тенниса с использованием своего фирменного цвета. Инвентарь выполнен из технологичных материалов и премиальной кожи, дополнен элементами из серебра. Также к ракеткам добавили мячи с логотипом бренда. Набор ракеток стоит $700 (около 60 тысяч рублей).
Сноуборд и лыжи от Dior
Дом мод Christian Dior выпустил коллекцию для сноубордистов и лыжников совместно с японской маркой Descente, швейцарской AK Ski и шведской POC. Коллекция состояла из темно-синих лыж и сноубордов с белым логотипом бренда, фиолетовых пуховиков, металлизированных непромокаемых утепленных курток, шлемов, шарфов, перчаток и ярко-желтых худи. Также в капсуле были брюки, которые были разработаны специально для катания на лыжах и сноуборде. Цена за сноуборд составила $8 тысяч (около 700 тысяч рублей).
Боксерские перчатки Versace
Итальянский модный дом Versace выпустил боксерские перчатки в стиле Barocco. Пара выполнена из кожи ягненка и украшена золотистым орнаментом на черном фоне. Компанию перчаткам могут составить халат и боксерские шорты. Стоимость перчаток от Versace чуть более $3,2 тысяч (около 300 тысяч рублей).
Ракетка для тенниса от Chanel
Модный дом Chanel выпустил черную ракетку для тенниса стоимостью около $9 тысяч (около 800 тысяч рублей). В комплекте с ракеткой идет кожаный чехол и тканевый мешок. Ракетка успела засветится в фотосессии с американским инфлюенсером Кайли Дженнер.
Шахматы от Hermes
Дом моды Hermes выпустил шахматный набор из натурального красного дерева и древесины Кассия. Ручки доски сделаны из натуральной кожи. Фигуры также выполнены из красного дерева и дополнены грузами Clou de Selle из нержавеющей стали. Стоимость набора €7150 (около 650 тысяч рублей).
Коврик для йоги от PRADA
Итальянский модный дом PRADA выпустил коврик для йоги. Инвентарь выполнен в бело-коричневых тонах с геометрическими узорами. Коврик дополняет сумка и крепления. Такой аксессуар для йоги стоит €1700 (чуть более 150 тысяч рублей).
Доска для вейксерфинга от Chanel
Модный дом Chanel выпустил доску для серфинга в черно-белом и бело-черном цветах с фирменным логотипом. Она выполнена из технологичных материалов и дерева. Стоимость инвентаря для вейксерфинга составляет £12 850 (около 1,5 млн рублей).