Программа тренировок в тренажерном зале: 5 эффективных упражнений

— Универсальные принципы — техника, регулярность и прогрессия нагрузки — работают и для мужчин, и для женщин. А вот нюансы — индивидуальны. Например, у мужчин больше тестостерона — они быстрее набирают мышечную массу. Женщины выносливее и гибче, у них тренировки могут быть мягче по ощущениям. Также стоит учитывать гормональный фон: в разные фазы цикла женщины ощущают себя по-разному. Это не повод пропускать занятия, но повод быть внимательной к себе.