Тренировки для похудения: лучшие упражнения и советы тренера

Эффективные тренировки для похудения сочетают кардио и силовые нагрузки, но результат невозможен без правильного питания и режима. В этой статье расскажем, какие упражнения действительно помогают сжигать жир, как часто нужно заниматься, когда ждать первых результатов и что делать, если вес стоит на месте.