Какой спорт сжигает больше всего калорий: топ тренировок от самых адских до лайтовых

Самые эффективные тренировки — те, после которых футболка прилипает к спине. Мы собрали топ активностей, которые работают как жиросжигающая печка: от бёрпи и кроссфита до танцев и йоги. Сначала будет тяжело, потом весело, а в финале — полезно. Разбираем, какой спорт помогает тратить больше энергии и быстрее почувствовать результат.
Берпи, кроссфит и спринт — до 900 ккал/ч
Начнем с тяжелой артиллерии. Если вы видите в зале людей, которые после 15 минут тренировки выглядят так, будто пробежали марафон под палящим солнцем, скорее всего, они занимаются чем-то из этой категории. Кроссфит, интенсивные интервальные тренировки (HIIT), включающие спринтерские забеги, и, конечно, его величество бёрпи — это настоящие убийцы калорий.
Их секрет в сочетании взрывной нагрузки, работы с собственным весом или дополнительным отягощением в кроссфите и минимального отдыха между подходами. Это настоящий стресс для организма, который заставляет его тратить энергию с бешеной скоростью не только во время, но и после тренировки.
Такой спорт точно не подходит новичкам. Эти виды тренировок требуют хорошей физической подготовки, выносливости и правильной техники, чтобы избежать травм. Часто их выбирают профессиональные спортсмены или те, кому нужен быстрый и заметный результат в сжатые сроки — например, актеры, готовящиеся к роли супергероя.
Скакалка, бокс, сайкл — 700−800 ккал/ч
Спускаемся на ступеньку ниже, но здесь все еще очень горячо. Скакалка, которую многие помнят с детства, бокс и его фитнес-вариации вроде кикбоксинга и интенсивный сайклинг — групповые тренировки на велотренажерах под музыку — это мощное кардио с элементами силовой и координационной работы.
Так много калорий сжигается потому, что скакалка — это не просто прыжки. Это постоянная работа ног, плеч, рук, плюс необходимость поддерживать ритм и координацию. Бокс — это взрывные удары, постоянное движение, работа корпусом, ногами, развитие реакции. Сайклинг же, особенно под руководством энергичного тренера, заставляет выкладываться по полной, имитируя гонки по пересеченной местности, ускорения и подъемы в гору.
Такой спорт подойдет людям со средним уровнем подготовки. Эти виды менее травмоопасны, чем кроссфит, но все равно требуют усилий. Они отлично подходят для тех, кто хочет не только сжечь калории, но и улучшить координацию, выносливость и придать мышцам тонус.
Бег (особенно интервальный) — до 700 ккал/ч
Вечная классика, которая не теряет актуальности. Бег — один из самых доступных и эффективных способов сжечь калории и привести себя в форму.
Бег задействует большие группы мышц: ноги, ягодицы, спина, пресс, требует значительных энергозатрат на перемещение собственного тела и отлично тренирует сердечно-сосудистую систему. Хотите выжать максимум? Попробуйте интервальный бег: чередование спринтерских отрезков с периодами медленного бега или ходьбы.
Такая нагрузка подходит практически всем, у кого нет серьезных противопоказаний, например, проблем с суставами, сердцем. Начинать можно с коротких дистанций и медленного темпа, постепенно увеличивая нагрузку.
Танцы и зумба — 500−600 ккал/ч
Кто сказал, что сжигать калории — это обязательно скучно и тяжело? Зажигательные танцы, особенно такие направления, как зумба, латина или хип-хоп, могут быть не менее эффективными, чем традиционное кардио.
Здесь весь секрет в непрерывном движении под музыку. Вы постоянно двигаетесь, меняете темп, задействуете разные группы мышц — ноги, руки, пресс, спину, ягодицы. При этом вы настолько увлекаетесь процессом, что можете и не заметить, как пролетел час интенсивной тренировки.
Такая нагрузка подходит абсолютно всем! Уровень подготовки не так важен, главное — желание двигаться. Танцы не только сжигают калории, но и развивают пластику, координацию, чувство ритма и дарят массу положительных эмоций.
Йога и пилатес — 250−400 ккал/ч
Замыкают наш рейтинг активности, которые не ставят рекордов по мгновенному сжиганию калорий, но обладают массой других преимуществ. Речь о силовых видах йоги аштанга, виньяса-флоу и пилатесе.
Здесь акцент смещен с кардионагрузки на силовую работу, выносливость, баланс и растяжку. Движения выполняются медленнее, осознаннее, часто с удержанием статических поз. Да, мышцы работают интенсивно, особенно глубокие мышцы кора в пилатесе, но пульс обычно не поднимается так высоко, как при беге или боксе.
Нагрузка подходит всем, кто ищет гармонии тела и духа. Йога и пилатес идеальны для регулярной практики, их можно сочетать с более интенсивными тренировками или использовать как самостоятельный вид нагрузки.
Как видите, выбор огромен — от экстремальных нагрузок до спокойных практик. Самый «убийственный» по калориям спорт — не всегда самый лучший для вас. Главное — найти то, что приносит удовольствие, соответствует вашему уровню подготовки и целям.
Автор: Катерина Уварова