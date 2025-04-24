Какой спорт сжигает больше всего калорий: топ тренировок от самых адских до лайтовых

Самые эффективные тренировки — те, после которых футболка прилипает к спине. Мы собрали топ активностей, которые работают как жиросжигающая печка: от бёрпи и кроссфита до танцев и йоги. Сначала будет тяжело, потом весело, а в финале — полезно. Разбираем, какой спорт помогает тратить больше энергии и быстрее почувствовать результат.