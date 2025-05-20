Как удержать вес после похудения: 5 хитростей, о которых все молчат

Харли Пастернак, известный фитнес-тренер, говорит, что вовсе не просит своих клиентов взвешиваться. Он отмечает, что цифры на весах негативно сказываются на психике: «Один из моих клиентов был так недоволен своим весом через неделю после занятий, что зациклился на этом и стал требовать ежедневных тренировок», — делится Харли. Тренер рекомендует узнавать массу тела не чаще раза в месяц. Есть еще один вариант: купить сантиметровую ленту. Ведь именно она точно покажет разницу в объемах. Можно также завести «контрольные» джинсы или майку, либо делать фото в одной и той же одежде — так вы точно увидите прогресс.