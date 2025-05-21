Кого читать этим летом, чтобы наконец полюбить ЗОЖ — без запретов и марафонов

ЗОЖ-эксперты на то и ЗОЖ, чтобы нести пользу. Они рассказывают про здоровую активность, принципы питания, психологию и многое другое. Но, как и в любой области, здесь много псевдоэкспертов. Помогаем избежать таких «помощников» и рассказываем о тех, кто реально разбирается в теме.
Анна Шмуневская — нутрициолог здорового человека
Анна — именно тот человек, который учит совмещать здоровый образ жизни и гедонизм. Точнее объясняет на пальцах, почему это одно и то же. А убедительности ее словам добавляют диплом медуниверситета и многолетний опыт.
Анна давно ведет ТГ-канал «С пустой тарелкой», где постоянно развенчивает ЗОЖные мифы и рассказывает про будни нашего тела. Она постоянно напоминает, что «запрещенных» продуктов не существует — есть здоровый подход к еде.
На канале много интересного: вкусные рецепты, факты о здоровье на простом языке, полезные советы и многое другое. Аня пишет так, как живет, а это само по себе интересно.
Мария Киселева — адепт ЗОЖ о спорте, питании и эмоциях
Мария давно ведет ТГ-канал «С любовью, ЗОЖ», где действительно про любовь: к себе, к еде, к спорту. Она разрешит вам глютен, сахар, молочку и научит не бояться этой и другой «запрещенки». А еще объяснит, что отказывать себе в чем-то — это такой же красный флаг, как и переедание.
И да, вкусняшки тоже можно. Мария подробно рассказывает про правило «85/15». Это как раз о том, как вписать еду для удовольствия в здоровый рацион. Ну как тут пройти мимо.
Александра Коробейникова — амбассадор легкого ЗОЖа
Спорт, конечно, штука нужная, но внедрить его в жизнь бывает сложно. То времени нет, то сил, то желания, а то и всего сразу. Так вот, Александра не только рассказывает, но и показывает, что можно легко и просто добавиться нужного результата.
У Саши есть ТГ-канал «Легкий ЗОЖ», где она активно делится своим жизненным и тренерским опытом. Лозунг Александры: «Спорт — для жизни, а не жизнь — для спорта».
Легкий ЗОЖ — это про бережный подход к себе, и никаких чрезмерных нагрузок. Но ТГ-канал еще не все. У Саши также есть сайт с доступными тренировками для всех желающих стать «изизожниками». А еще гайды про питание и ЗОЖные мифы — и все это максимально простым языком.
Оксана Росси — ЗОЖ-эксперт про дружбу с едой
Бывает так, что вроде бы все про питание знаете, понимаете, а отношения с едой никак не складываются. Точнее складываются, но все какие-то не те. Оксана как раз тот человек, который может помочь в такой ситуации.
Она консультант по пищевому поведению, а еще автор ТГ-канала «Мне — можно». Оксана помогает «снять загоны, слезть с иглы подсчета калорий и построить гармоничные отношения с едой, собой и телом». По ее словам, в адекватном питании нужно «думать не о том, что нельзя, а как сделать так, чтобы было можно».
На ее канале много простых и вкусных рецептов, подборки продуктов и экспертные посты по заветам доказательной медицины. Хотите избавиться от пищевого стресса и начать, наконец, есть с наслаждением — значит, вам туда.
Автор: Евгения Штегеран
ЗОЖ — это не марафон на выносливость и не список запретов. Это способ заботиться о себе без перегибов и давления. У каждого из героев этой подборки — свой подход, но их объединяет одно: они делают тему здоровья понятной, живой и поддерживающей. Подписки на таких экспертов — это инвестиция не в идеальное тело, а в комфортную и устойчивую жизнь.