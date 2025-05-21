Кого читать этим летом, чтобы наконец полюбить ЗОЖ — без запретов и марафонов

Мария давно ведет ТГ-канал «С любовью, ЗОЖ», где действительно про любовь: к себе, к еде, к спорту. Она разрешит вам глютен, сахар, молочку и научит не бояться этой и другой «запрещенки». А еще объяснит, что отказывать себе в чем-то — это такой же красный флаг, как и переедание.