Любовь под прицелом сторис: как молодые спортсмены строят отношения на глазах у всех

Для молодых спортсменов соцсети — это не просто способ оставаться на связи. Это место, где начинаются отношения, рождаются признания и появляются первые намеки на любовь. Когда времени на свидания почти нет, а тренировки занимают все, именно сторис, лайки и общие фото становятся способом быть рядом. В этой подборке — реальные истории пар, которые живут спортом и чувствами на виду у всей страны.