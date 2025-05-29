Как научиться стоять и ходить на руках в домашних условиях

На первый взгляд кажется, что стоять и ходить на руках под силу только гимнастам или цирковым артистам. Но это миф. С правильной подготовкой и вниманием к телу даже новичок способен уверенно удерживать баланс вверх тормашками. Перед тем как приступить к практике, вместе с экспертом разберемся, зачем это вообще нужно — и с чего начать.