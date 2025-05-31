Пляжный образ без диет: 5 стильных трюков, чтобы выглядеть стройнее

Если не хочется делать акцент на талии, то можно завязать пояс чуть выше, под грудью, или сместить узел на бок — это отвлечет внимание от центра и добавит непринужденности. Если под рукой нет подходящего пояса, используйте бандану или парео, скрученное в ленту. Завяжите так, как будто, так и было задумано: идеальный способ добавить цвета и формы.