Как худеют модели перед пляжной съемкой: 5 приемов, чтобы быстро вернуть форму

Пляжная съемка — это минимум одежды и максимум внимания к фигуре и деталям. Именно поэтому за 3−7 дней до выхода на песок в ход идут приемы, проверенные временем: девушки убирают лишнюю воду, ограничивают рацион и занимаются тренировками, которые «подсушивают» тело. Собрали лайфхаки, которые помогают за несколько дней привести тело в форму.
Жизель Бюндхен — йога и питание по Аюрведе
Жизель давно не смотрит на цифру на весах, ведь она фокусируется не на килограммах, а на чувстве баланса между телом и внутренними ощущениями. Но перед пляжными съемками даже супермодель включает особый режим питания, построенный на аюрведических принципах: растительное питание, теплая еда, минимум соли и никаких перекусов.
В одном из интервью она рассказала, как начинает свое утро: «Я встаю с постели, пока все еще спят. Спускаюсь, зажигаю свечу и каждое утро пью теплую воду с лимоном, чтобы запустить свой организм».
В день съемки — 30 минут йоги и медитации, чтобы снять отеки, вытянуть тело и настроиться на рабочий лад. Она рассказала: «Особенность медитации в том, что вы можете заниматься ею где угодно. И я занимаюсь ею везде… Из-за моей работы иногда приходится часами накладывать макияж. Все, что вам нужно, — это 20 минут. Даже при таком плотном графике, как у меня, я могу найти 20 минут».
Эльза Хоск — легкий дефицит и тренировки с весом
Эльза не из тех, кто устраивает себе марафоны перед пляжными съемками: ее подход — про постоянство физической нагрузки. В интервью она признается: «Я много тренируюсь. Я занимаюсь боксом, хожу на занятия по пилатесу… И мне кажется, что я тренируюсь для того, чтобы есть все, что захочу».
Но даже такая сладкоежка, как Эльза, за несколько дней до выхода в купальнике добавляет утреннее кардио и исключает сахар. В тренировках делает ставку на короткие интервальные сессии и силовые упражнения с легкими гантелями или резинками, чтобы активизировать мышцы, но не перегрузить их.
Белла Хадид — лимфодренаж, вода и отказ от молочки
Для поддержания формы модель ежедневно проводит по несколько часов в тренажерном зале, но в то же время отмечает: «Я сижу на диете из пиццы, так что в последнее время я ем только ее почти каждый день. Или бургеры, картофель фри, сыр на гриле».
Но когда Хадид ездит в командировки, она старается придерживаться сбалансированной и довольно однообразной диеты: «Мне нравится питаться здоровой пищей, а не безумной едой из самолетов. Мне нравится следить за тем, чтобы моя диета была правильной, чтобы я не забывала пить воду и все такое. По сути, это все, что я делаю».
За пару дней до выхода на пляж она исключает молочные продукты, пьет только чистую воду и делает лимфодренажный массаж, чтобы убрать отеки и дряблость кожи.
Роми Стрейд — силовая и теплые компрессы
Из-за разъездов по работе она часто пропускает свои любимые групповые тренировки. В дороге ее можно застать в тренажерных залах отеля, где она совмещает 30-минутную пробежку с 15-минутными прыжками на скакалке и тренировкой пресса.
За 4−5 дней до съемки она включает режим полной собранности: никакой еды после 18:00, в рационе только курица, киноа, зелень и вода. Тренировки становятся короткими, но целевыми, с упором на пресс и ягодицы, чтобы добиться нужного рельефа и подтянутости. В соцсетях она делится простым, но рабочим лайфхаком: делает дома теплые обертывания и компрессы, чтобы улучшить тонус кожи и чуть подсушить рельеф.
Жозефин Скривер — тренировки с партнером и легкий рацион
В соцсетях модель часто показывает, как тренируется и играет в активные игры с мужем. В одном из интервью она рассказала: «Я люблю играть в футбол ради удовольствия, я всегда пытаюсь вовлечь в игру свою семью… Я всегда занималась спортом и много бегала; это придало мне отличную фигуру. Но я хотела быть в форме, поэтому я расспросила девушек из Victoria’s Secret, и Жасмин Тукс посоветовала мне заниматься с гантелями… Когда я путешествую, я всегда спрашиваю, есть ли в отеле тренажерный зал, но если его нет, я просто тренируюсь в номере, отжимаюсь на стуле и делаю упражнения с собственным весом. Я путешествую со своими эспандерами и резиновыми лентами, чтобы я могла чем-то заниматься».
За 3−5 дней до выхода в купальнике она убирает все жареное и контролирует воду и углеводы, но не голодает, а ест по графику правильную и сбалансированную пищу.
Подходы моделей к похудению — это про осознанность и умение слушать себя, а не про идеальные формы без единого лишнего сантиметра. За пару дней можно многое: убрать отеки, добавить рельеф и сделать кожу чуть подтянутей. Главное — не превращать подготовку в гонку, а делать это с любовью и заботой к себе.