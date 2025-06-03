Как худеют модели перед пляжной съемкой: 5 приемов, чтобы быстро вернуть форму

В соцсетях модель часто показывает, как тренируется и играет в активные игры с мужем. В одном из интервью она рассказала: «Я люблю играть в футбол ради удовольствия, я всегда пытаюсь вовлечь в игру свою семью… Я всегда занималась спортом и много бегала; это придало мне отличную фигуру. Но я хотела быть в форме, поэтому я расспросила девушек из Victoria’s Secret, и Жасмин Тукс посоветовала мне заниматься с гантелями… Когда я путешествую, я всегда спрашиваю, есть ли в отеле тренажерный зал, но если его нет, я просто тренируюсь в номере, отжимаюсь на стуле и делаю упражнения с собственным весом. Я путешествую со своими эспандерами и резиновыми лентами, чтобы я могла чем-то заниматься».