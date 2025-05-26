Сушка тела: как правильно ее делать, чтобы ушел жир, а не мышцы

Сушка помогает уменьшить процент жира, сохранив мышцы, а не просто похудеть. Разбираемся, как она работает, какие риски несет и как подойти к ней с умом — особенно если вы не готовитесь к сцене, а просто хотите выглядеть лучше.
Сушка тела: зачем она нужна
Когда мы начинаем худеть, организм включает режим выживания. Чтобы сократить затраты энергии, он в первую очередь избавляется от мышц — ведь поддерживать их дорого с точки зрения энергобаланса. А вот жир — полезный запас на черный день. В итоге мы получаем эффект skinny fat: в одежде вроде тело стройное, но в купальнике желаемого рельефа и форм нет.
Сушка работает иначе. Это способ не просто снизить вес, а убрать лишний жир, сохранив мышцы. Внешне это дает заметный эффект — появляется пресс, прорисовываются плечи и спина. Вес при этом может почти не измениться, но отражение в зеркале — совсем другое.
Сушка без мышц — пустая трата времени
Самая распространенная ошибка — начинать сушиться слишком рано. Допустим, вы только пару месяцев как ходите в зал и решаете резко «сделать рельеф». Проблема в том, что сушить, по сути, нечего. Мышечной массы недостаточно, и все, что получится — худое и не подтянутое тело.
Кардио ускоряет сушку, но не заменяет ее. Оно увеличивает расход калорий, и жир начинает таять быстрее. Но у всего есть предел. Слишком много кардио может привести к потере мышц. Поэтому идеальный вариант — чередовать кардио с силовыми.
Главное в сушке — питание, а не тренировки
Да, силовые тренировки и активность в целом важны. Но гораздо важнее — то, что вы едите. По мнению тренеров и нутрициологов, питание — это 80% успеха. Основной упор нужно делать на белок: 1,6−2 г на килограмм массы тела. Именно благодаря ему мышцы строятся, и, что главное на сушке, сохраняются. Углеводы лучше уменьшить, но не убирать полностью! В рационе лучше оставить овощи, цельнозерновые, немного фруктов. А вот сладости и снеки — под строгим контролем.
Жесткие диеты тут не сработают. Слишком резкий дефицит — путь к срывам и потере мышечной массы. А еще это вызывает стресс и повышает уровень кортизола — гормона, из-за которого легко «заплыть» отеками. Оптимально — сократить калории на 10−15% от нормы и двигаться постепенно.
Сколько должна длиться сушка и когда пора остановиться
Это временный процесс, а не образ жизни. В норме сушка длится от трех до шести недель. Больше — риск для здоровья. Особенно для женщин: могут сбиться циклы, снизиться уровень гормонов, появиться хроническая усталость. Даже бодибилдеры выходят на сцену после короткой, но строгой сушки. И почти сразу после — возвращаются к нормальному рациону.
Сушка тела — это инструмент, а не волшебная палочка. Она работает, когда есть мышечная масса, понимание питания и адекватное отношение к нагрузкам. Если цель — просто сбросить вес в долгосрочной перспективе, лучше постепенно изменять образ жизни и пищевые привычки. Если цель «отточить» фигуру к пляжному сезону — сушка подойдет.
Автор: Валерия Крупко