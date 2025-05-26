Сушка тела: как правильно ее делать, чтобы ушел жир, а не мышцы

Да, силовые тренировки и активность в целом важны. Но гораздо важнее — то, что вы едите. По мнению тренеров и нутрициологов, питание — это 80% успеха. Основной упор нужно делать на белок: 1,6−2 г на килограмм массы тела. Именно благодаря ему мышцы строятся, и, что главное на сушке, сохраняются. Углеводы лучше уменьшить, но не убирать полностью! В рационе лучше оставить овощи, цельнозерновые, немного фруктов. А вот сладости и снеки — под строгим контролем.