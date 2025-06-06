Всего 1 упражнение от Анны Курниковой, которое заменит вам тренажерку

С 2020 года Анна — мама троих детей. У них с Энрике Иглесиасом двое близнецов и младшая дочка, и, по словам Анны, между детскими играми и домашними хлопотами как раз можно найти пару минут на планку. В отличие от глянцевых фитнес-гуру с их марафонами Курникова предлагает два варианта: «Просто попробуй планку. Не понравится — бросишь, понравится — останешься в форме». И это точно не про бесконечные тренировки.