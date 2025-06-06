Всего 1 упражнение от Анны Курниковой, которое заменит вам тренажерку

Если вы давно мечтаете о подтянутой фигуре, но мысль о тренажерах вызывает тоску — дышите спокойно: у Анны Курниковой другой подход. Знаменитая теннисистка редко мелькает на публике, почти не выходит на корт, но удивительно бодра даже спустя годы после ухода из большого спорта. Фанаты знают секрет ее отличной формы. Оказывается, это не дорогой абонемент, а одно простое упражнение, требующее только вашего настроя.
Что это за упражнение
Анна Курникова делает ставку на простую ежедневную планку — это поддерживает ее мышцы в тонусе и легко вписывается в насыщенный график.
Любимые упражнения Курниковой простые, она не раз говорила об этом в интервью. Но особое место в ее списке занимает планка. Да-да, именно этот, на первый взгляд, скучный статический элемент без движения.
Анна открыто делилась в соцсетях, что планку она делает чуть ли не каждый день — и именно она помогает ей держать пресс и спину такими же крепкими, какими они были на пике спортивной карьеры.
«Мне нравится планка — это борьба с самой собой, когда кажется, что не выдержишь, а потом понимаешь: ты можешь больше», — написала Анна под фотографией, где стояла в идеальном упоре на локтях. Она не соревнуется с чужими рекордами: чаще делает классическую планку по одной-две минуты, иногда добавляет наклоны таза или подъемы ног, в зависимости от настроения.
С 2020 года Анна — мама троих детей. У них с Энрике Иглесиасом двое близнецов и младшая дочка, и, по словам Анны, между детскими играми и домашними хлопотами как раз можно найти пару минут на планку. В отличие от глянцевых фитнес-гуру с их марафонами Курникова предлагает два варианта: «Просто попробуй планку. Не понравится — бросишь, понравится — останешься в форме». И это точно не про бесконечные тренировки.
Почему оно заменяет зал
Кажется, что планка слишком проста, чтобы стать альтернативой залу. Но попробуйте простоять хотя бы минуту — и вы поймете, почему Курникова ее так любит. В дело вступают почти все мышцы: пресса, спины, ног и даже плеч. Именно за счет статического напряжения тело тратит много энергии и становится сильнее.
Тренеры подтверждают: планка — отличный инструмент для «ленивых» тренировок дома, особенно если у вас нет под рукой даже коврика. И не требует подготовки: достаточно нескольких минут в день.
Секрет эффективности — в регулярности. Включить планку в домашнюю рутину может буквально каждый. Не нужно ничего покупать: любое жесткое покрытие подойдет. Начать можно с 20−30 секунд в правильной технике, постепенно увеличивая время. Для продвинутых — варианты с подъемом рук, ног или использование фитбола.
Благодаря планке у Курниковой в порядке осанка, нет болей в пояснице, а тело выглядит свежо — вот такой «аналог фитнес-зала» не выходя из дома.
Анна Курникова на своем примере показывает: даже после звездной карьеры можно быть здоровой и сильной, не ставя жизнь на паузу ради спорта. Ее шикарная форма — отличный стимул забыть про отговорки и попробовать ключевое упражнение, которое способно заменить десятки тренажеров.