Что можем взять у чемпионов: 5 простых ритуалов для энергии, фокуса и спокойствия

Спортсмены мирового уровня точно знают, как держать тело и разум в форме. Но не каждый их ритуал — это спринт, железо и адский режим. У многих чемпионов есть простые и комфортные привычки. Эти ритуалы помогают справляться со стрессом, концентрироваться и чувствовать себя лучше. Мы собрали 5 привычек, которые легко встроить в свой день — и почувствовать эффект на себе.