Эти 5 фруктов мешают вам худеть — они не такие безобидные, как кажутся

По рекомендациям ВОЗ, в рационе должно быть не менее 400 г фруктов в день — они важный источник клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов. Но при снижении веса нужно еще учитывать их калорийность и содержание сахара, который провоцирует скачки инсулина и переедание. В статье рассказываем про фрукты, которые кажутся «диетическими», но в реальности могут мешать похудению.