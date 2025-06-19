Купальники, которые подчеркивают пресс: 5 фасонов для самых смелых

Такие модели — не про универсальность, а эффектность и уверенность в себе. Они подходят не всем и не всегда, зато идеально сидят на теле, которому есть чем гордиться. Рассказываем, за счет чего работают эти фасоны и кто из звезд давно сделал их своей визиткой.