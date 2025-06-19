Купальники, которые подчеркивают пресс: 5 фасонов для самых смелых

Такие модели — не про универсальность, а эффектность и уверенность в себе. Они подходят не всем и не всегда, зато идеально сидят на теле, которому есть чем гордиться. Рассказываем, за счет чего работают эти фасоны и кто из звезд давно сделал их своей визиткой.
Ультранизкая посадка на бедрах
Это вариант для самых смелых: такие купальники открывают не только талию, но и весь живот от линии ребер до бедер. Любая складка будет на виду, так что ультранизкая посадка подходит для тех, кто действительно уверен в себе и в своем прессе.
В таком купальнике силуэт становится вытянутым, талия — тоньше, а пресс притягивает все внимание. Не зря этот прием обожают Белла Хадид, Ким Кардашьян и Ирина Шейк. На фото в своих соцсетях они выглядят уверенно и сексуально.
Купальники с вырезом под грудью
Это не просто пикантная деталь, а полноценный дизайнерский прием, который работает как оптическая «ловушка». Вырез прямо под грудью фокусирует внимание на верхней части живота — той самой зоне, где чаще всего проявляется рельефный пресс.
Особенно эффектно такие купальники смотрятся в минималистичном исполнении: однотонные, с тонкими бретелями, прямым вырезом или геометричными линиями. Среди трендовых цветов — белый, черный, неон и металлик. Асимметричные варианты или модели с завязками под грудью еще больше усиливают акцент на талии и прессе.
Этот фасон часто мелькает на пляжах и в соцсетях у моделей и инфлюенсеров. Среди поклонниц фасона Белла Хадид. Небольшой вырез красиво подчеркивает все достоинства, а тонкие лямки зрительно «собирают» силуэт.
Спортивные топы с коротким низом
Эти купальники выглядят как гибрид спортивного бра и мини-бикини. Верх напоминает функциональный топ, но при этом линия пояса заканчивается высоко, оставляя открытым весь живот. Визуально такой фасон «режет» силуэт поперек и подчеркивает горизонтальные линии рельефа пресса.
Этот прием особенно выгоден, если пресс уже прорисован: тень от ткани делает контур более заметным, а весь образ — спортивным и подтянутым. В отличие от классических бикини, такой крой выглядит более уверенно и современно.
Такие купальники часто появляются в ленте у фитнес-блогеров. Особенно популярны модели в оттенках лайма, кобальта, кирпично-красного: эти цвета хорошо контрастируют с тоном кожи и подчеркивают текстуру тела. Еще один тренд — ткань с легкой фактурой, например, рельефный трикотаж или «гофре».
Треугольники с очень тонкими завязками
Минималистичные треугольники с ультратонкими завязками открывают максимум тела и подчеркивают абсолютно все: пресс, талию, бедра, все изгибы и рельеф. Особенность в том, что тонкие завязки практически не создают «границ»: ткань будто парит на теле. За счет этого фигура визуально становится легче, а взгляд моментально притягивается к животу. Именно поэтому пресс в таких моделях выглядит особенно четко и рельефно. Но и обратная сторона очевидна — расслабиться в таком купальнике не получится.
Звезды часто выбирают такие купальники в провокационных цветах: белый, черный, неон, кислотно-розовый или металлик. Они подчеркивают каждый изгиб и не дают скрыться ни одному нюансу рельефа. Минимум ткани, но максимум внимания.
Модели с прозрачными вставками или вырезом на животе
Эти купальники — настоящая интрига: формально все прикрыто, но визуально, кажется, что открыто даже больше, чем в бикини. Прозрачные вставки из сетки, кружева или полупрозрачного тюля создают эффект «второй кожи» и фокусируют внимание именно на той части тела, которую вроде бы решили чуть прикрыть.
За счет контраста плотной и полупрозрачной ткани взгляд автоматически фиксируется на этой зоне. Если вставка идет вертикальной линией вдоль центра живота, то она визуально вытягивает силуэт и делает талию тоньше.
Особенно выигрышно такие купальники смотрятся в спокойных оттенках — черном, кофейном, оливковом, а также в бежевых и телесных тонах. Среди поклонниц этого фасона Зендея, Джиджи Хадид и Меган Фокс, которые регулярно появляются в таких купальниках на съемках и в отпуске.
Купальники, которые подчеркивают живот, требуют смелости и уверенности. Такие фасоны не маскируют тело и его изгибы, а, наоборот, подчеркивают его достоинства и привлекают внимание. И неважно, идете вы по пляжу или просто снимаете контент у бассейна. Главное — не то, как вы выглядите, а то, как вы себя чувствуете в этом купальнике. Ведь внутренние ощущения гораздо важнее взглядов окружающих.