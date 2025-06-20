Почему спортсменки никогда не сидят «нога на ногу» — и вы тоже не захотите

На фото и в кино поза «нога на ногу» смотрится красиво и изящно — кажется, так сидят все уверенные и расслабленные женщины. Но если прийти на чаепитие к спортсменкам, танцовщицам или инструктору по йоге, можно сразу заметить: они почти никогда не сидят так. Дело вовсе не в правилах или строгих установках. На самом деле, спортсменки специально избегают этой позы, чтобы у тела не возникало проблем после тренировок и больших нагрузок.