Утро без мучений: 5 вариантов, чем заменить зарядку, чтобы быстро проснуться

Танцовщица Мария Крылова говорит, что иногда только такие легкие движения помогают ей утром прийти в себя после сложных выступлений: «Пять минут — и я снова человек». А в соцсетях можно найти похожие короткие зарядки. Люди показывают, как тянутся у стены или тренируются в кровати, радуясь, что наконец нашли вариант без выматывающих упражнений.