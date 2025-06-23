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Утро без мучений: 5 вариантов, чем заменить зарядку, чтобы быстро проснуться

Легко просыпаться радостно и чувствовать себя бодрым можно даже без утренней зарядки. Простые ритуалы из нашей статьи помогут легко включиться в новый день и почувствовать прилив сил.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Бодрая девушка начинает утро
Маленькие движения с утра помогут взбодриться и настроиться на день.Источник: Freepik

Просыпаться бодрым сложно, особенно если вы не любите делать утреннюю зарядку и вас раздражают любые упражнения. Но это не беда — чтобы взбодриться утром, совсем необязательно прыгать, приседать или мучить себя тренировками. Есть много простых и приятных способов пробудить тело и поднять настроение.

Микродвижение: стопы, плечи, позвоночник

Девушка тянет плечи и спину в кровати
Легкие потягивания в кровати мягко пробуждают тело.Источник: Freepik

Вместо обычной зарядки попробуйте делать простые движения прямо в кровати. Просто потянитесь, как кошка после сна, покрутите стопами из стороны в сторону, сделайте несколько круговых движений плечами. Можно мягко покачаться на спине, чтобы растянуть позвоночник. Это очень простые, но эффективные движения — они быстро возвращают ощущение тела и мягко его «будят».

Танцовщица Мария Крылова говорит, что иногда только такие легкие движения помогают ей утром прийти в себя после сложных выступлений: «Пять минут — и я снова человек». А в соцсетях можно найти похожие короткие зарядки. Люди показывают, как тянутся у стены или тренируются в кровати, радуясь, что наконец нашли вариант без выматывающих упражнений.

Дыхание или теплый душ как альтернатива разминке

Девушка принимает утренний теплый душ
Глубокое дыхание и активные движения под душем быстро прогоняют сонливость и заряжают энергией с утра.Источник: Freepik.com/CC0

Если после пробуждения все еще хочется спать, попробуйте просто глубоко вдохнуть — 5−10 медленных вдохов животом. Это очень простой способ: вы наполняете тело кислородом, и сонливость уходит сама собой.

Еще один хороший вариант — контрастный душ. Попробуйте добавить активность: качайте руками, аккуратно крутите головой или плечами. Вода и такие простые микродвижения отлично бодрят — иногда даже лучше, чем любая тренировка.

Кстати, в соцсетях утренние «душевые ритуалы» стали настоящим трендом. Кто-то танцует под душем под любимую песню, кто-то показывает свои утренние сборы с мини-зарядками и шутками. Тренд доказывает — проснуться энергичным можно без скучных упражнений, главное — выбрать то, что нравится лично вам.

Самомассаж или поглаживание

Девушка массирует себе шею с утра
Легкий самомассаж по утрам быстро возвращает бодрость и поднимает настроение.Источник: Freepik

Вместо утренней гимнастики можно сделать самомассаж. Просто погладьте шею и плечи, разомните грудь и бедра, потрите ладонями кожу. Если хотите, добавьте немного масла или крема — так руки будут легче скользить по телу. Массаж быстро возвращает бодрость, даже если раньше вы плохо просыпались.

Такой способ выбрала и фигуристка Александра Бойкова. Она признается, что даже при четком режиме ей сложно вставать по утрам, но легкий массаж всегда поднимает ей настроение и помогает почувствовать прилив сил перед насыщенным днем.

Привыкнуть просыпаться бодрым можно и без обычной утренней гимнастики. Главное — делать то, что вам действительно нравится: несколько глубоких вдохов, небольшие движения, теплый душ или легкий массаж. Все это помогает не хуже классических упражнений.