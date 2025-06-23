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5 способов полюбить себя еще до похудения — так делают Рианна и Дженнифер Лопес

Любовь к себе не приходит вместе с заветной цифрой на весах. Она начинается гораздо раньше — с уважения к телу, которое уже делает для нас больше, чем мы замечаем.

Елена Дьяченко
Автор Спорт Mail
Рианна лежит на полу.
Не нужно ждать, когда на весах появится «заветная цифра», чтобы полюбить свое тело.Источник: Соцсети

Ждать «подходящего» момента, чтобы принять себя, — одна из самых разрушительных привычек. Пока тело не станет «лучше», мы часто отказываем себе в красивой одежде, отдыхе и даже удовольствии. Но звезды и эксперты все чаще говорят о другом пути — бережном, без критики, с опорой на поддержку, а не давление. В этом тексте — 5 простых, но мощных шагов, которые помогут изменить отношение к своему телу. Не в теории, а на практике — с цитатами, примерами и рабочими приемами.

Принять тело как союзника, а не врага

Рианна.
Начните видеть то, что есть, а не то, чего нет.Источник: Соцсети

Вместо критики лучше сосредоточиться на естественных функциях тела. Подумайте, что оно уже делает: двигается, танцует и выдерживает ежедневные нагрузки. Даже такие простые вещи, как пройтись к любимому кафе и прогуляться в парке — уже отличный повод для благодарности.

Рианна тонко подметила: «Ты просто должна принять свое тело. Возможно, оно тебе не очень нравится, но ты просто должна чувствовать себя комфортно. Ты просто хочешь чего-то другого, что есть у кого-то другого. Но это не значит, что то, что есть у тебя, не прекрасно».

Эти слова — не просто красивые фразы, а своеобразное признание тела как друга. Попробуйте каждое утро находить одну причину, чтобы поблагодарить свое тело, например, за силу в ногах, которая помогает встать с кровати по утрам.

Заменить критику на поддержку

Джамила Джамиль.
Самоподдержка — это про уважение, а не жалость к себе.Источник: Соцсети

«Я ужасно выгляжу», «ничего не получается», «у меня отвратительное тело» — эти фразы легко срываются с языка. Они звучат как внутреннее насилие, а не мотивация: даже если сказаны в шутку, они оставляют след.

Джамила Джамиль, британская актриса, рассказала, как перестала критиковать свое тело: «У меня никогда не было плоского живота. Этого просто не может быть, и это мой маленький теплый животик. Он мне нравится, и я не неудачница из-за того, что у меня нет плоского живота».

Попробуйте заменить критику на поддерживающие фразы, например, «я меняюсь», «мне не все нравится, но я иду вперед». Это не про потакание себе, а про уважение к себе и своим достижениям. Поддержка внутри — это не слабость, а сила, которая дает энергию, когда нет мотивации извне.

Научиться видеть в себе хорошее

Винни Харлоу.
Осознание своих особенностей — первый шаг к любви к своему телу.Источник: Соцсети

Когда смотрите на себя с критикой, взгляд цепляется за все, что не так. Но даже в моменты недовольства можно найти что-то одно, за что себя цените. Это может быть что угодно: цвет глаз, трудолюбие и даже чувство юмора. Одна такая вещь меняет собственное восприятие.

Канадская модель Винни Харлоу, живущая с витилиго, не раз говорила, что не ждала общественного одобрения, чтобы научиться любить себя: «Миллионы людей страдают витилиго и не получают помощи. Я известна своим мастерством и упорным трудом. Я известна своими обложками и кампаниями. Не пытайтесь принизить меня из-за моей кожи».

Чтобы научиться принимать себя, попробуйте простую практику. Напишите три вещи, которые нравятся в себе. Если не получается три, начните с одной. Важно видеть не только то, что надо «исправить», а то, за что себя можно похвалить.

Меняться в комфортном темпе, а не через насилие

Дженнифер Лопес.
Меняться нужно в комфортном для себя темпе.Источник: Соцсети

Когда изменения для тела происходят через боль, они редко закрепляются: поэтому все должно происходить постепенно и бережно. Выделяйте один день в неделю для восстановления: прогулка, йога или просто отдых на диване. А перед любой тренировкой мысленно настраивайтесь на поддержку тела, а не на борьбу с ним.

Дженнифер Лопес в соцсетях отмечает: «Мое тело усердно трудится, но все равно чувствует себя лучше, чем когда-либо». Изменения — это не битва с собой, а бережный диалог.

Вдохновляться историями других, а не сравнивать себя

Алиша Киз.
Вдохновляясь, создавайте собственный план со своим темпом, трудностями и радостями.Источник: Соцсети

Сравнение — это ловушка, которая порождает чувство слабости и самокритики. Истории других должны быть просто легкой мотивацией, а не ориентиром. Певица Алиша Киз отмечает: «Приятно чувствовать себя уверенно в своем теле. Но это нормально и то, что ты не похожа на всех остальных. Или у тебя другая форма, или у тебя толще ноги, или у тебя больше грудь, или у тебя меньше грудь, или что-то еще».

Вместо сравнения чужого «после», со своим «до», найдите одну историю человека, где есть борьба, рост и небольшие победы. Пусть их путь станет лишь вдохновением, а не идеалом для сравнения.

Любовь к своему телу — это путь, который требует времени, терпения и уважения к себе. Принять себя не значит остановиться, наоборот, так вы идете вперед без грубой самокритики и с благодарностью за то, что уже есть. Позвольте себе наслаждаться процессом, и тогда тело ответит благодарностью и устойчивыми изменениями.