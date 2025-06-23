5 способов полюбить себя еще до похудения — так делают Рианна и Дженнифер Лопес

Ждать «подходящего» момента, чтобы принять себя, — одна из самых разрушительных привычек. Пока тело не станет «лучше», мы часто отказываем себе в красивой одежде, отдыхе и даже удовольствии. Но звезды и эксперты все чаще говорят о другом пути — бережном, без критики, с опорой на поддержку, а не давление. В этом тексте — 5 простых, но мощных шагов, которые помогут изменить отношение к своему телу. Не в теории, а на практике — с цитатами, примерами и рабочими приемами.
Принять тело как союзника, а не врага
Вместо критики лучше сосредоточиться на естественных функциях тела. Подумайте, что оно уже делает: двигается, танцует и выдерживает ежедневные нагрузки. Даже такие простые вещи, как пройтись к любимому кафе и прогуляться в парке — уже отличный повод для благодарности.
Рианна тонко подметила: «Ты просто должна принять свое тело. Возможно, оно тебе не очень нравится, но ты просто должна чувствовать себя комфортно. Ты просто хочешь чего-то другого, что есть у кого-то другого. Но это не значит, что то, что есть у тебя, не прекрасно».
Эти слова — не просто красивые фразы, а своеобразное признание тела как друга. Попробуйте каждое утро находить одну причину, чтобы поблагодарить свое тело, например, за силу в ногах, которая помогает встать с кровати по утрам.
Заменить критику на поддержку
«Я ужасно выгляжу», «ничего не получается», «у меня отвратительное тело» — эти фразы легко срываются с языка. Они звучат как внутреннее насилие, а не мотивация: даже если сказаны в шутку, они оставляют след.
Джамила Джамиль, британская актриса, рассказала, как перестала критиковать свое тело: «У меня никогда не было плоского живота. Этого просто не может быть, и это мой маленький теплый животик. Он мне нравится, и я не неудачница из-за того, что у меня нет плоского живота».
Попробуйте заменить критику на поддерживающие фразы, например, «я меняюсь», «мне не все нравится, но я иду вперед». Это не про потакание себе, а про уважение к себе и своим достижениям. Поддержка внутри — это не слабость, а сила, которая дает энергию, когда нет мотивации извне.
Научиться видеть в себе хорошее
Когда смотрите на себя с критикой, взгляд цепляется за все, что не так. Но даже в моменты недовольства можно найти что-то одно, за что себя цените. Это может быть что угодно: цвет глаз, трудолюбие и даже чувство юмора. Одна такая вещь меняет собственное восприятие.
Канадская модель Винни Харлоу, живущая с витилиго, не раз говорила, что не ждала общественного одобрения, чтобы научиться любить себя: «Миллионы людей страдают витилиго и не получают помощи. Я известна своим мастерством и упорным трудом. Я известна своими обложками и кампаниями. Не пытайтесь принизить меня из-за моей кожи».
Чтобы научиться принимать себя, попробуйте простую практику. Напишите три вещи, которые нравятся в себе. Если не получается три, начните с одной. Важно видеть не только то, что надо «исправить», а то, за что себя можно похвалить.
Меняться в комфортном темпе, а не через насилие
Когда изменения для тела происходят через боль, они редко закрепляются: поэтому все должно происходить постепенно и бережно. Выделяйте один день в неделю для восстановления: прогулка, йога или просто отдых на диване. А перед любой тренировкой мысленно настраивайтесь на поддержку тела, а не на борьбу с ним.
Дженнифер Лопес в соцсетях отмечает: «Мое тело усердно трудится, но все равно чувствует себя лучше, чем когда-либо». Изменения — это не битва с собой, а бережный диалог.
Вдохновляться историями других, а не сравнивать себя
Сравнение — это ловушка, которая порождает чувство слабости и самокритики. Истории других должны быть просто легкой мотивацией, а не ориентиром. Певица Алиша Киз отмечает: «Приятно чувствовать себя уверенно в своем теле. Но это нормально и то, что ты не похожа на всех остальных. Или у тебя другая форма, или у тебя толще ноги, или у тебя больше грудь, или у тебя меньше грудь, или что-то еще».
Вместо сравнения чужого «после», со своим «до», найдите одну историю человека, где есть борьба, рост и небольшие победы. Пусть их путь станет лишь вдохновением, а не идеалом для сравнения.
Любовь к своему телу — это путь, который требует времени, терпения и уважения к себе. Принять себя не значит остановиться, наоборот, так вы идете вперед без грубой самокритики и с благодарностью за то, что уже есть. Позвольте себе наслаждаться процессом, и тогда тело ответит благодарностью и устойчивыми изменениями.