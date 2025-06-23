5 способов полюбить себя еще до похудения — так делают Рианна и Дженнифер Лопес

Ждать «подходящего» момента, чтобы принять себя, — одна из самых разрушительных привычек. Пока тело не станет «лучше», мы часто отказываем себе в красивой одежде, отдыхе и даже удовольствии. Но звезды и эксперты все чаще говорят о другом пути — бережном, без критики, с опорой на поддержку, а не давление. В этом тексте — 5 простых, но мощных шагов, которые помогут изменить отношение к своему телу. Не в теории, а на практике — с цитатами, примерами и рабочими приемами.