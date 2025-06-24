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Прокачай пресс, не вставая с лежака: 5 упражнений, которые реально работают

Стройная, подтянутая фигура требует не только сбалансированного питания, но и регулярных физических нагрузок. Если у вас сейчас нет возможности посещать тренажерный зал, то отличным решением станут упражнения для пресса, которые можно выполнять прямо на лежаке.

Девушка на лежаке с прокачанным прессом.
Источник: Freepik

Летом большинство из нас предпочитает проводить время на даче, балконе или пляже, лежа на шезлонге с освежающим коктейлем в руке. Однако даже в таком расслабленном ритме хочется оставаться в форме. Лежак — идеальная замена спортивному коврику, а правильные движения помогут держать мышцы живота в тонусе без изнурительных тренировок. В этой статье вы найдете пять простых, но эффективных упражнений, которые подойдут даже новичкам и впишутся в любой летний режим.

Косые скручивания

Женщина у моря выполняет упражнения на пресс.
Отлично прорабатывают боковые мышцы пресса, делая талию более узкой и красивой.Источник: Freepik

Это упражнение направлено на развитие боковых мышц живота. Для его выполнения ложитесь на спину, руки можно убрать за голову или скрестить перед собой. Ноги сгибаете в коленях, ступни при этом плотно прижаты к поверхности. На вдохе поднимайте верхнюю часть тела, поворачиваясь правым локтем к левому колену. Медленно опускайтесь в исходное положение и повторите то же самое с другой стороны.

Важно выполнять упражнение медленно, чтобы максимально включить в работу нужные мышцы. Повторите по 15−20 раз на каждую сторону.

Подъемы ног

Мужчина выполняет упражнения для пресса.
Тренируем нижний отдел пресса и избавляемся от «выпирающего» живота.Источник: Freepik

Отличный способ нагрузить нижний пресс, который часто остается вне внимания.

Исходная позиция — лежа на спине, руки вдоль туловища или под ягодицами для фиксации. Ноги держите прямыми и медленно поднимайте их вверх, затем опускайте, не касаясь лежака. Не раскачивайтесь и не используйте инерцию — работают исключительно мышцы живота.

Для повышения эффективности можно выполнять с фиксацией ног в верхней точке. Делайте 3 подхода по 15−20 повторов.

Обратные скручивания

Инфографика по выполнению упражнения на пресс.
Обратные скручивания — отличный способ проработать нижнюю часть пресса и укрепить мышцы живота.Источник: Freepik

С помощью этого упражнения создаем более четкий рельеф и убираем складки по бокам.

Лежа на спине, согните ноги и положите руки за голову. Поднимайте корпус и тянитесь правым локтем к левому колену, затем левым локтем — к правому. Движения при этом должны быть плавными, без рывков.

Важно! Не используйте шею как опору — нагрузка должна быть именно на пресс. Выполняйте 2 подхода по 10−12 повторений на каждую сторону.

Боковая планка с упором на локти

Девушка стоит в боковой планке для пресса.
Планка — универсальное упражнение, которое укрепляет и «прокачивает» все основные группы мышц, включая пресс.Источник: Freepik

Для правильной техники выполнения перевернитесь на бок. Затем, опираясь на локоть, приподнимите тело так, чтобы получилась ровная линия от плеч до стоп. Вторую руку можно положить на пояс или убрать за голову — как вам удобнее. Зафиксируйте позу на 15−30 секунд, после чего повторите на другом боку.

Это упражнение также помогает улучшить осанку и равновесие.

«Велосипед»

Женщина выполняет упражнения на пресс.
Одно из самых эффективных упражнений для пресса, знакомое каждому.Источник: Freepik

Классика жанра, которая задействует все мышцы пресса сразу.

Лежа на спине, приподнимите ноги, согните в коленях и начните имитировать вращение педалей, как во время езды на велосипеде. Можно при этом одновременно тянуться локтем к противоположному колену: правым — к левому, и наоборот. Темп старайтесь держать умеренный.

Важно сконцентрироваться на ощущении напряжения в животе. Тогда тренировка будет более эффективной. Выполняйте 2−3 подхода по 20−30 секунд.

Каждое из этих упражнений легко сделать даже в отпуске. Вам не нужны ни гантели, ни тренажеры. Просто удобный лежак, немного свободного времени и желание сохранить форму. Не забывайте также о правильном питании и полноценном отдыхе — именно в совокупности эти факторы помогают добиться желаемого результата.

Автор: Виктория Фурсова