Прокачай пресс, не вставая с лежака: 5 упражнений, которые реально работают

Летом большинство из нас предпочитает проводить время на даче, балконе или пляже, лежа на шезлонге с освежающим коктейлем в руке. Однако даже в таком расслабленном ритме хочется оставаться в форме. Лежак — идеальная замена спортивному коврику, а правильные движения помогут держать мышцы живота в тонусе без изнурительных тренировок. В этой статье вы найдете пять простых, но эффективных упражнений, которые подойдут даже новичкам и впишутся в любой летний режим.