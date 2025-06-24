Как не выпасть из режима в отпуске: 5 вещей, которые стоит взять с собой

В отпуске нам всем хочется расслабиться и отвлечься от рутины. Хорошая новость в том, что не обязательно выбирать между удовольствием и дисциплиной, чтобы сохранить привычный режим и оставаться в форме. В этой статье мы расскажем, какие пять вещей нужно обязательно взять с собой, если вы не хотите вернуться домой с лишними килограммами и чувством вины.