Тренировки работают, даже если вес стоит: 5 признаков, что спорт дает результат

Бывает так: купили новый абонемент, честно ходите на занятия, вроде и стараетесь, а вес стоит, одежда не меняется, да и отражение в зеркале практически не радует переменами. Кажется, что все усилия зря. Но нет, не зря! Просто прогресс не всегда очевиден, особенно если ориентироваться только на цифры и сантиметры. Давайте разберемся, как понять, что ваши старания уже дают результаты, даже если визуально ничего не меняется.