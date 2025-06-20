Качаете пресс, а кубиков нет: вот 5 причин, почему так происходит

Вы регулярно качаете пресс, следите за питанием, ходите в зал — но кубиков так и нет. К сожалению, далеко не всегда рельефные мышцы брюшного пресса появляются даже после нескольких месяцев упорных тренировок. В этой статье мы разберем пять частых ошибок, которые мешают вам увидеть в зеркале плоды своих трудов. А заодно расскажем, как с этими ошибками бороться.