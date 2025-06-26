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Спорт во время ПМС: лайфхаки от спортсменок, которые работают в обычной жизни

Они не отменяют тренировки и продолжают побеждать. Рассказываем, как спорт во время ПМС становится частью жизни чемпионок — и какие приемы помогут справиться с симптомами в обычной жизни.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Женщина-спортсменка во время ПМС.
Источник: unsplash

ПМС случается регулярно примерно у 85% женщин. Но, пока наш организм просит паузы, пощады и шоколадку — мир не ждет. Работа, быт, тренировки: все это требует нашего участия в любой день месяца. Женщины, которые профессионально занимаются спортом, чувствуют эту реальность лучше всего. Давайте узнаем, как они сохраняют продуктивность — и возьмем их приемы себе на заметку.

Что происходит с телом в ПМС

Женщина на кровати, накрылась подушкой во время ПМС.
Среди симптомов ПМС могут быть неприятные ощущения, прибавка в весе и скачки настроения.Источник: Freepik

Перед менструацией могут быть разные симптомы: от психоэмоциональных до физических. В игру вступают гормоны: организм готовится к возможной беременности. ПМС может проявляться по-разному, но чаще всего это вариант «все включено»:

  • тело начинает «копить» ресурсы — отсюда спад энергии;
  • меняются пищевые предпочтения: появляется тяга к сладкому, соленому и жирному;
  • происходит задержка жидкости в организме, поэтому наблюдаются отеки;
  • настроение «скачет», появляются сложности с концентрацией;
  • болит голова, живот, а иногда и вообще все;
  • могут возникать проблемы с кишечником: вздутие, нарушение стула, тошнота.

Даже 2−3 таких симптома кладут работоспособность на лопатки, не говоря уже о всех сразу. Кроме того, тело становится «чужим»: прибавляется вес, отекают конечности, выпирает живот и т. д. В итоге — хочется дня на три полностью выпасть из жизни.

Как с ПМС справляются спортсменки

Теннисистка при ПМС.
Спортсменки тоже сталкиваются с ПМС и умеют сглаживать симптомы.Источник: Freepik

Профессиональный спорт не считается с особенностями женского организма. «Наш цикл — это то, с чем приходится жить, мы не можем из-за него менять расписание», — поделилась теннисистка Эжени Бушар. Ее поддержала коллега по корту Ева Лис: «Женщинам непросто работать на уровне в эти дни».

Но от своей природы никуда не деться, а взять и все бросить посреди чемпионата или турнира нельзя. Поэтому спортсменки научились «сглаживать» симптомы ПМС. Они делают так:

  • корректируют сон: больше сна — больше сил;
  • почти убирают соль: меньше абсорбента — меньше лишней жидкости и отеков;
  • принимают магний: он снижает мышечную боль и успокаивает;
  • едят больше клетчатки и белка — и не переедают;
  • следят за питьевым режимом: вода выводит лишнюю жидкость и снижает общий дискомфорт.

Кроме того, спортсменки адаптируют нагрузку: снижают ее до минимума или дают себе больше времени на отдых. Конечно, в мире спорта не обходится без радикальных средств, но это — база.

Что можно применять в обычной жизни

В руках вырезанные цветы в форме женского начала.
Внимание к себе и корректировка образа жизни помогают снизить дискомфорт в ПМС.Источник: Freepik

Многие приемы спортсменок несложно перенять. К примеру, есть побольше зелени и белка, а также пить достаточно воды. Кроме того, стоит сократить количество «вредностей» — сладкого, фаст-фуда и жирной пищи.

Полноценный сон и умеренная активность должны стать маст-хэвом этих дней. А еще важно не перегружаться. Наконец, можно подключить обезболивающие или жаропонижающие препараты — но только по рекомендации врача.

ПМС — неприятный, но естественный процесс. И опыт спортсменок доказывает, что в этот период вполне можно вести активный образ жизни. Умение слушать себя, понимать потребности тела и плавно адаптировать режим — вот ключ к комфорту в любой фазе менструального цикла.