Спорт во время ПМС: лайфхаки от спортсменок, которые работают в обычной жизни

ПМС случается регулярно примерно у 85% женщин. Но, пока наш организм просит паузы, пощады и шоколадку — мир не ждет. Работа, быт, тренировки: все это требует нашего участия в любой день месяца. Женщины, которые профессионально занимаются спортом, чувствуют эту реальность лучше всего. Давайте узнаем, как они сохраняют продуктивность — и возьмем их приемы себе на заметку.
Что происходит с телом в ПМС
Перед менструацией могут быть разные симптомы: от психоэмоциональных до физических. В игру вступают гормоны: организм готовится к возможной беременности. ПМС может проявляться по-разному, но чаще всего это вариант «все включено»:
- тело начинает «копить» ресурсы — отсюда спад энергии;
- меняются пищевые предпочтения: появляется тяга к сладкому, соленому и жирному;
- происходит задержка жидкости в организме, поэтому наблюдаются отеки;
- настроение «скачет», появляются сложности с концентрацией;
- болит голова, живот, а иногда и вообще все;
- могут возникать проблемы с кишечником: вздутие, нарушение стула, тошнота.
Даже 2−3 таких симптома кладут работоспособность на лопатки, не говоря уже о всех сразу. Кроме того, тело становится «чужим»: прибавляется вес, отекают конечности, выпирает живот
Как с ПМС справляются спортсменки
Профессиональный спорт не считается с особенностями женского организма. «Наш цикл — это то, с чем приходится жить, мы не можем из-за него менять расписание», — поделилась теннисистка Эжени Бушар. Ее поддержала коллега по корту Ева Лис: «Женщинам непросто работать на уровне в эти дни».
Но от своей природы никуда не деться, а взять и все бросить посреди чемпионата или турнира нельзя. Поэтому спортсменки научились «сглаживать» симптомы ПМС. Они делают так:
- корректируют сон: больше сна — больше сил;
- почти убирают соль: меньше абсорбента — меньше лишней жидкости и отеков;
- принимают магний: он снижает мышечную боль и успокаивает;
- едят больше клетчатки и белка — и не переедают;
- следят за питьевым режимом: вода выводит лишнюю жидкость и снижает общий дискомфорт.
Кроме того, спортсменки адаптируют нагрузку: снижают ее до минимума или дают себе больше времени на отдых. Конечно, в мире спорта не обходится без радикальных средств, но это — база.
Что можно применять в обычной жизни
Многие приемы спортсменок несложно перенять. К примеру, есть побольше зелени и белка, а также пить достаточно воды. Кроме того, стоит сократить количество «вредностей» — сладкого, фаст-фуда и жирной пищи.
Полноценный сон и умеренная активность должны стать маст-хэвом этих дней. А еще важно не перегружаться. Наконец, можно подключить обезболивающие или жаропонижающие препараты — но только по рекомендации врача.
ПМС — неприятный, но естественный процесс. И опыт спортсменок доказывает, что в этот период вполне можно вести активный образ жизни. Умение слушать себя, понимать потребности тела и плавно адаптировать режим — вот ключ к комфорту в любой фазе менструального цикла.