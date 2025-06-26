Спорт во время ПМС: лайфхаки от спортсменок, которые работают в обычной жизни

ПМС случается регулярно примерно у 85% женщин. Но, пока наш организм просит паузы, пощады и шоколадку — мир не ждет. Работа, быт, тренировки: все это требует нашего участия в любой день месяца. Женщины, которые профессионально занимаются спортом, чувствуют эту реальность лучше всего. Давайте узнаем, как они сохраняют продуктивность — и возьмем их приемы себе на заметку.