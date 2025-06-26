Топ-10 лучших часов для плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Смарт-часы стали популярны среди пловцов, что обусловлено практической пользой этих умных устройств. Они не просто замеряют показатели тренировок, но также позволяют спортсмену собирать информацию по поводу своей активности и анализировать состояние здоровья. В этой статье мы расскажем про лучшие часы для плавания в 2025 году. При составлении рейтинга принимались во внимание ключевые характеристики гаджетов, доступные опции, а также соотношение качества и стоимости.
Рейтинг лучших часов для плавания
Умные часы помогут пловцу разного уровня — от начинающего до опытного профессионала. Мы отобрали лучшие модели, которые стоит рассмотреть.
1. Garmin Fenix 8
Это многофункциональные часы для триатлонистов, занимающихся плаванием, легкой атлетикой и велоспортом. Аксессуар отличается прочным корпусом, имеет подводный компьютер и функции безопасности, помогающие не потеряться во время путешествия. Яркий экран хорошо виден под водой, присутствует встроенный фонарик. Часы подойдут для бассейна, открытых водоемов и глубинных погружений.
По отзывам покупателей, даже при активном использовании этот гаджет способен сохранять заряд до 1,5 недель. Пользователям нравится прочность и удобство часов, еще отмечают большой набор трекеров для проверки здоровья. Однако встречаются жалобы на неточные измерения пульса.
Характеристики
|Материал изготовления
|Металл, полимер, силикон
|Уровень водонепроницаемости
|10 ATM
|Ключевые особенности
|AMOLED-экран, погружение до 10 м, мультиспортивность
|Дополнительные функции
|GPS, датчики сна и здоровья, трекеры активности
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Длительность сохранения заряда
- Для различных тренировок: плавания на открытой воде, погружений, триатлона
- Большой набор дополнительных функций
Минусы:
- По словам покупателей, иногда неточно измеряется пульс
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2. Coros Pace 3
Смарт-часы, которые тоже подойдут для плавания и триатлона. Модель очень легкая, благодаря чему почти не чувствуется на руке. В часах есть различные функции для плавания. Устройство можно использовать для тренировок на воде и измерения пульса. Часы рассчитаны на спортсменов любого уровня.
Покупателям нравится легкость этого девайса. Также отмечается наличие GPS, датчиков сна и измерения пульса, часы держат заряд несколько дней. Однако модель иногда критикуют за пластиковый корпус и низкое разрешение экрана.
Характеристики
|Материал изготовления
|Армированный полимер, силикон
|Уровень водонепроницаемости
|5 ATM
|Ключевые особенности
|Дисплей MIP, мультиспортивность, отсутствие режима погружения
|Дополнительные функции
|GPS, датчики сна, пульса и т.д.
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Относительно невысокая цена
- Для плавания, бега и велотренировок
- Легкий вес
Минусы:
- По отзывам покупателей, из-за неудобного разрешения экрана иногда трудно считывать информацию
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3. Apple Watch Ultra 2
Популярный гаджет, рассчитанный на пользователей бренда Apple. Девайс оснащен стильным OLED-экраном диаметром 4,8 см, имеет прочный корпус из титана. Устройство подходит для дайвинга, дает возможность погружаться до 100 м. В часах имеется подводный компьютер, который помогает рассчитывать глубину и прочие важные параметры, необходимые для безопасного погружения и подъема. При этом девайс актуален и для обычного плавания в бассейне и на открытой воде.
По словам пользователей, часы нравятся своей прочностью, красивым и стильным экраном, удобством, наличием множества функций. Среди недостатков в основном отмечается недолгое время автономной работы.
Характеристики
|Материал изготовления
|Титан
|Уровень водонепроницаемости
|10 ATM
|Ключевые особенности
|Дисплей OLED, функция Always-On, погружение до 100 м, подводный компьютер, метрика гребков
|Дополнительные функции
|GPS, сирена, фридайвинг, датчики для анализа здоровья и физической активности
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочный титановый корпус
- Для дайвинга и обычного плавания
- Контроль за безопасным погружением и подъемом
Минусы:
- По словам покупателей, часы недолго держат заряд
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4. Apple Watch SE Gen 2
Это еще одна модель «яблочных» смарт-часов, но в отличие от предыдущего девайса, она ориентирована на новичков. Устройство подойдет для большого спектра задач — от обычного мониторинга активности до тренировок по плаванию и фитнесу. Модель оснащена различными датчиками, в том числе для оценки здоровья. В девайсе есть GPS, зарядки хватает на 18 часов активного использования.
Пользователям этих часов нравится их удобство, синхронизация со смартфоном. Также отмечается множество доступных функций и стильный алюминиевый корпус. При этом девайс критикуют за долгое включение и плохое качество ремешка.
Характеристики
|Материал изготовления
|Алюминий, нейлон
|Уровень водонепроницаемости
|5 ATM
|Ключевые особенности
|Универсальные часы для новичков, погружение до 50 м
|Дополнительные функции
|GPS, датчики для оценки активности и состояния здоровья
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсальность — от обычного подсчета шагов до специальных тренировок
- Рассчитаны на новичков, у которых нет опыта в использовании подобных гаджетов
- Водонепроницаемость на глубине до 50 м
Минусы:
- По отзывам покупателей, ремешок низкого качества, от него могут оставаться следы
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5. Garmin Quatix 7 Pro
Это часы для яхтинга, водных и сухопутных тренировок. Благодаря такому девайсу можно не только заниматься спортом, но и управлять морским судном. Устройство подключается к нужным системам, помогает удерживать яхту на якоре и позволяет следить за графиком приливов и отливов. Корпус изготовлен из пластика, область вокруг циферблата и крышка — из титана. Часы оснащены удобным фонариком, который необходим во время морского путешествия. Устройство рассчитано на разные виды тренировок — от плавания до серфинга. В гаджете также есть опции для оценки здоровья, среди них — спецфункции для женщин.
Пользователям нравится прочность, износоустойчивость и многофункциональность девайса, еще хвалят аккумулятор, обеспечивающий длительность автономной работы устройства. Некоторые пользователи ожидают, что кабель для подключения к компьютеру будет в комплекте.
Характеристики
|Материал изготовления
|Титан, пластик
|Уровень водонепроницаемости
|10 ATM
|Ключевые особенности
|Морские часы, управление яхтой, для разных видов водных тренировок
|Дополнительные функции
|GPS, датчики для здоровья, спецфункции для женщин
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Морские часы
- Многофункциональность — управление яхтой, водные и сухопутные тренировки
- Специальные функции для оценки женского здоровья
Минусы:
- Из отзывов покупателей, в комплекте нет кабеля для подключения девайса к компьютеру
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6. Garmin Forerunner 265
Эти часы любят спортсмены, занимающиеся триатлоном. Хотя в девайсе отсутствует режим погружения, гаджет хорошо подходит для тренировок и повседневной активности. В этой модели есть множество функций для плавания: например, отслеживание гребков, измерение дальности расстояния, а также отдельные режимы для бассейна и открытой воды. Отдельного упоминания заслуживает яркий AMOLED-экран.
Пользователи хвалят часы за их внешний вид, удобство, длительность автономной работы и многофункциональность. Нравится, что девайс отслеживает пульс, измеряет дистанцию и другие параметры. Из недостатков отмечают сложный интерфейс — некоторые функции не переведены на русский.
Характеристики
|Материал изготовления
|Армированный пластик, полимер, силикон, стекло
|Уровень водонепроницаемости
|5 ATM
|Ключевые особенности
|Стекло Corning Gorilla Glass 3, для триатлона, функции для плавания
|Дополнительные функции
|GPS, датчики для оценки активности и состояния здоровья
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для триатлона и повседневной жизни
- Большой набор функций для плавания
- По отзывам пользователей, стильный внешний вид
Минусы:
- По мнению покупателей, сложный интерфейс
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7. Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Это умные часы для плавания и других тренировок. Девайс выполнен в прочном титановом корпусе и покрыт стеклом из синтетического сапфира. Устройство распознает более 90 видов упражнений, что позволяет заниматься плаванием, бегом и велосипедным спортом. Часы оснащены GPS, записывают маршрут тренировки, определяют преодоленное расстояние, проводят мониторинг сна и активности.
По словам пользователей, часы обладают множеством функций: измеряют пульс, давление и другие показатели. Также отмечается, что они работают 3—4 дня на одном заряде, еще нравится удобный ремешок с магнитом и стильный дизайн. Однако бывает, что тормозит программное обеспечение.
Характеристики
|Материал изготовления
|Титан, синтетический сапфир
|Уровень водонепроницаемости
|5 ATM
|Ключевые особенности
|Более 90 видов упражнений, сапфировое стекло, ремешок D-buckle с магнитной застежкой
|Дополнительные функции
|GPS, мониторинг сна, анализ состояния тела
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Более 90 видов упражнений
- Прочный корпус
- Ремешок с магнитной застежкой
Минусы:
- Из отзывов, может зависать программного обеспечения
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8. Fitbit Versa 4
Смарт-часы среднего ценового сегмента, они предназначены для плавания и активного образа жизни. Девайс позволяет погружаться на глубину до 50 м. Благодаря встроенному GPS, можно подсчитывать расстояние, количество пройденных шагов и лучше ориентироваться в выбранном маршруте. Корпус выполнен из алюминия, ремешок — из силикона. Устройство также позволяет отслеживать активность, контролировать сон и показатели здоровья.
Пользователи отмечают красивый дизайн часов, легкость настроек, удобство в использовании и множество функций для тренировок. Также подчеркивают, что эта модель может держать заряд до 7 дней. Однако некоторые пользователи жалуются на качество ремешка, который может вызывать раздражение при потливости.
Характеристики
|Материал изготовления
|Алюминий, силикон
|Уровень водонепроницаемости
|5 ATM
|Ключевые особенности
|Погружение до 50 м, более 40 режимов для фитнеса
|Дополнительные функции
|GPS, мониторинг сна и показателей здоровья
|Подсчет расстояния
|Присутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсальность — для плавания, фитнеса, других тренировок и активного образа жизни
- Погружение до 50 м
- Более 40 упражнений для фитнеса
Минусы:
- По отзывам, ремешок может вызывать раздражение, когда потеет рука
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9. Amazfit Pop 3S
Это бюджетные смарт-часы, которые можно использовать для плавания. Они выполнены в корпусе из нержавеющей стали и оснащены AMOLED-экраном. Девайс поддерживает 100 режимов тренировок, позволяет погружаться до 50 м, измерять пульс, уровень стресса и отслеживать сон. Заряда часов хватает до 12 дней. Но в модели нет GPS.
Покупатели хвалят эту модель за яркий экран, длительность работы и большой выбор циферблатов. Однако встречаются жалобы на низкое качество стекла и некорректность измерений.
Характеристики
|Материал изготовления
|Нержавеющая сталь, силикон
|Уровень водонепроницаемости
|5 ATM
|Ключевые особенности
|100 режимов тренировок, стальной корпус, AMOLED-экран
|Дополнительные функции
|Контроль калорий, сна и уровня кислорода в крови
|Подсчет расстояния
|Отсутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Низкая цена в сочетании с множеством функций
- 100 режимов тренировок
- По отзывам, яркий экран с большим выбором циферблатов
Минусы:
- Отсутствует подсчет расстояния при плавании
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10. Xiaomi Redmi Watch 3 Active
Это еще один гаджет бюджетного сегмента, подходящий для плавания в бассейне. Девайс можно также использовать для других тренировок и прогулок, предусмотрено более 100 режимов. Помимо этого, часы анализируют качество сна, сердечный ритм и насыщение крови кислородом. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, ремешок — из силикона. При этом часы нельзя использовать в бане и сауне, а также в горячем душе и при сильном потоке воды.
По словам пользователей, у этой модели удобный интерфейс, устройство долго держит заряд. Однако девайс не всегда синхронизируется со смартфоном, также встречаются жалобы на белый маркий ремешок.
Характеристики
|Материал изготовления
|Пластик, силикон
|Уровень водонепроницаемости
|5 ATM
|Ключевые особенности
|100 режимов тренировок
|Дополнительные функции
|Мониторинг сна, сердечного ритма и уровня кислорода в крови
|Подсчет расстояния
|Отсутствует
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Низкая стоимость
- 100 тренировочных режимов
- По отзывам, долго держит заряд
Минусы:
- Приходится снимать в бане, сауне, горячем душе и при большом потоке воды
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Как выбрать хорошие смарт-часы для плавания в бассейне и открытой воде
При выборе умных часов для плавания пользователю во многом приходится отталкиваться от собственных приоритетов — для чего именно нужен гаджет, какие функции необходимы, и в какую сумму желательно уложиться при покупке. В связи с этим стоит обратить внимание на следующие аспекты.
1. Учитывайте цель использования
Для тренировок в бассейне подойдут обычные водонепроницаемые смарт-часы с отслеживанием активности. Важно, чтобы в них были нужные режимы для плавания. Например, на открытой воде понадобятся девайсы с широким набором функций и наличием GPS.
Для профессиональных спортсменов и любителей дайвинга потребуются модели с соответствующими режимами, например: с контролем погружения и подъема. Триатлонистам нужны часы с качественным отслеживанием показателей при плавании, беге и велотренировках.
2. Определитесь с важными функциями и характеристиками
Некоторые функции умных часов могут иметь ключевое значение для пользователя. Тогда их наличие в гаджете становится обязательным. Для определения приоритетов рекомендуем обращать внимание на следующие нюансы:
- режимы для плавания;
- наличие GPS;
- измерение расстояния;
- режимы тренировок;
- отслеживание погружения и подъема;
- уровень водонепроницаемости;
- длительность автономной работы;
- прочность корпуса;
- качество используемых материалов;
- объем памяти, синхронизация со смартфоном, тип операционной системы
и т. п.
Проанализировав эти параметры, вы сможете отсечь неподходящие модели и сосредоточиться на гаджетах, которые действительно будут вам полезны.
3. Обратите внимание на важные дополнительные функции
Благодаря развитию технологий в часах для плавания присутствует множество дополнительных функций. Они не имеют прямого отношения к тренировкам, но могут быть не менее полезными, чем главные опции, среди них:
- мониторинг сердечного ритма, уровня стресса и другие датчики здоровья;
- контроль за качеством сна;
- будильник;
- совершение и прием звонков;
- доступные приложения;
- возможность бесконтактной оплаты.
Эти дополнительные возможности делают умные часы не просто спортивным аксессуаром, а многофункциональным гаджетом для повседневной жизни, здоровья и комфорта.
4. Учитывайте удобство устройства и его внешний вид
Хотя внешний вид часов не является главным критерием выбора, пренебрегать им тоже не стоит. Важно, чтобы аксессуар выглядел красиво, стильно и органично смотрелся на руке. Поэтому многие пользователи предпочитают покупать смарт-часы в розничных магазинах, чтобы была возможность рассмотреть их вживую.
Об удобстве девайса лучше судить после его использования, а перед приобретением будет нелишним почитать отзывы других покупателей. Жалобы на неудобный интерфейс, некачественный ремешок и прочие негативные моменты могут кого-то насторожить, другим же эти нюансы покажутся малозначительными.
Комментарий КМС по легкой атлетике
КМС по легкой атлетике Евгений Лященко дает следующие рекомендации:
"Большинству людей я бы посоветовал использовать универсальные смарт-часы — выбирать модели для плавания с отслеживанием физической активности. Они помогут проводить качественные тренировки в бассейне и не только.
В таких устройствах есть все необходимое для плавания и заботы о собственном здоровье. Мне нравится, когда в часах можно следить за показателями водных и беговых тренировок, а также за состоянием организма. Анализируя эти метрики, я узнаю много о своем здоровье, что иной раз избавляет от лишнего посещения поликлиники.
Конечно, триатлонистам, профессиональным пловцам и любителям подводного плавания потребуются более серьезные смарт-часы. В этом случае нужно обращать внимание, чтобы модель подходила для требуемого уровня тренировок, поэтому следует анализировать доступные там режимы.
Хочу отметить еще один нюанс. Некоторые начинающие пользователи сомневаются в нужности часов для плавания. Они боятся, что бросят занятия, и часы окажутся бесполезными. Но эти опасения беспочвенны, поскольку смарт-часы все равно останутся актуальными, ведь они нужны даже в повседневной жизни. Я считаю, что эти чудо-устройства необходимы каждому, кто хочет следить за своим здоровьем".
Обзор лучших часов для плавания
Чтобы найти нужные смарт-часы для плавания, необходимо понять собственные предпочтения, а потом — проанализировать лучшие модели. Предлагаем обратить внимание на эти умные устройства.
|Garmin Fenix 8
|Универсальный гаджет для триатлона и дайвинга
|Coros Pace 3
|Смарт-часы для триатлона и спортсменов разного уровня
|Apple Watch Ultra 2
|Лучшие часы для плавания, рассчитанные на пользователей бренда Apple
|Apple Watch SE Gen 2
|Универсальные смарт-часы для начинающих пользователей
|Garmin Quatix 7 Pro
|Морские часы для управления яхтой, плавания и серфинга
|Garmin Forerunner 265
|Часы для триатлона и повседневной активности
|Samsung Galaxy Watch 5 Pro
|Девайс с прочным титановым корпусом и удобной магнитной застежкой
|Fitbit Versa 4
|Модель для плавания из средней ценовой категории
|Amazfit Pop 3S
|Бюджетные смарт-часы с множеством функций
|Xiaomi Redmi Watch 3 Active
|Гаджет бюджетного сегмента с более 100 режимами тренировок
Автор: Евгений Панычев
Эксперт: Евгений Лященко — КМС по легкой атлетике