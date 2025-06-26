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Топ-10 лучших часов для плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Плавание — один из лучших способов поддержания здоровья, поэтому многие выбирают бассейн или открытую воду для тренировок. При этом занятия становятся более эффективными, если использовать лучшие часы для плавания 2025 года. Современные технологии делают эти аксессуары незаменимыми.

Спортсмен в лучших часах для плавания перед нырянием в море
Часы для плавания помогают спортсменам заниматься более эффективноИсточник: Freepik

Смарт-часы стали популярны среди пловцов, что обусловлено практической пользой этих умных устройств. Они не просто замеряют показатели тренировок, но также позволяют спортсмену собирать информацию по поводу своей активности и анализировать состояние здоровья. В этой статье мы расскажем про лучшие часы для плавания в 2025 году. При составлении рейтинга принимались во внимание ключевые характеристики гаджетов, доступные опции, а также соотношение качества и стоимости.

Рейтинг лучших часов для плавания

Умные часы помогут пловцу разного уровня — от начинающего до опытного профессионала. Мы отобрали лучшие модели, которые стоит рассмотреть.

1. Garmin Fenix 8

Часы для плавания Garmin Fenix 8
Часы для плавания Garmin Fenix 8Источник: Garminlab

Это многофункциональные часы для триатлонистов, занимающихся плаванием, легкой атлетикой и велоспортом. Аксессуар отличается прочным корпусом, имеет подводный компьютер и функции безопасности, помогающие не потеряться во время путешествия. Яркий экран хорошо виден под водой, присутствует встроенный фонарик. Часы подойдут для бассейна, открытых водоемов и глубинных погружений.

По отзывам покупателей, даже при активном использовании этот гаджет способен сохранять заряд до 1,5 недель. Пользователям нравится прочность и удобство часов, еще отмечают большой набор трекеров для проверки здоровья. Однако встречаются жалобы на неточные измерения пульса.

Характеристики

Материал изготовления
Металл, полимер, силикон
Уровень водонепроницаемости
10 ATM
Ключевые особенности
AMOLED-экран, погружение до 10 м, мультиспортивность
Дополнительные функции
GPS, датчики сна и здоровья, трекеры активности
Подсчет расстояния
Присутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Длительность сохранения заряда
  • Для различных тренировок: плавания на открытой воде, погружений, триатлона
  • Большой набор дополнительных функций

Минусы:

  • По словам покупателей, иногда неточно измеряется пульс

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2. Coros Pace 3

Часы для плавания Coros Pace 3
Часы для плавания Coros Pace 3Источник: Pulstime

Смарт-часы, которые тоже подойдут для плавания и триатлона. Модель очень легкая, благодаря чему почти не чувствуется на руке. В часах есть различные функции для плавания. Устройство можно использовать для тренировок на воде и измерения пульса. Часы рассчитаны на спортсменов любого уровня.

Покупателям нравится легкость этого девайса. Также отмечается наличие GPS, датчиков сна и измерения пульса, часы держат заряд несколько дней. Однако модель иногда критикуют за пластиковый корпус и низкое разрешение экрана.

Характеристики

Материал изготовленияАрмированный полимер, силикон
Уровень водонепроницаемости5 ATM
Ключевые особенностиДисплей MIP, мультиспортивность, отсутствие режима погружения
Дополнительные функцииGPS, датчики сна, пульса и т.д.
Подсчет расстоянияПрисутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Относительно невысокая цена
  • Для плавания, бега и велотренировок
  • Легкий вес

Минусы:

  • По отзывам покупателей, из-за неудобного разрешения экрана иногда трудно считывать информацию

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3. Apple Watch Ultra 2

Часы для плавания Apple Watch Ultra 2
Часы для плавания Apple Watch Ultra 2Источник: Re Store

Популярный гаджет, рассчитанный на пользователей бренда Apple. Девайс оснащен стильным OLED-экраном диаметром 4,8 см, имеет прочный корпус из титана. Устройство подходит для дайвинга, дает возможность погружаться до 100 м. В часах имеется подводный компьютер, который помогает рассчитывать глубину и прочие важные параметры, необходимые для безопасного погружения и подъема. При этом девайс актуален и для обычного плавания в бассейне и на открытой воде.

По словам пользователей, часы нравятся своей прочностью, красивым и стильным экраном, удобством, наличием множества функций. Среди недостатков в основном отмечается недолгое время автономной работы.

Характеристики

Материал изготовленияТитан
Уровень водонепроницаемости10 ATM
Ключевые особенностиДисплей OLED, функция Always-On, погружение до 100 м, подводный компьютер, метрика гребков
Дополнительные функцииGPS, сирена, фридайвинг, датчики для анализа здоровья и физической активности
Подсчет расстоянияПрисутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочный титановый корпус
  • Для дайвинга и обычного плавания
  • Контроль за безопасным погружением и подъемом

Минусы:

  • По словам покупателей, часы недолго держат заряд

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4. Apple Watch SE Gen 2

Часы для плавания Apple Watch SE Gen 2
Часы для плавания Apple Watch SE Gen 2Источник: iShop

Это еще одна модель «яблочных» смарт-часов, но в отличие от предыдущего девайса, она ориентирована на новичков. Устройство подойдет для большого спектра задач — от обычного мониторинга активности до тренировок по плаванию и фитнесу. Модель оснащена различными датчиками, в том числе для оценки здоровья. В девайсе есть GPS, зарядки хватает на 18 часов активного использования.

Пользователям этих часов нравится их удобство, синхронизация со смартфоном. Также отмечается множество доступных функций и стильный алюминиевый корпус. При этом девайс критикуют за долгое включение и плохое качество ремешка.

Характеристики

Материал изготовленияАлюминий, нейлон
Уровень водонепроницаемости5 ATM
Ключевые особенностиУниверсальные часы для новичков, погружение до 50 м
Дополнительные функцииGPS, датчики для оценки активности и состояния здоровья
Подсчет расстоянияПрисутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Универсальность — от обычного подсчета шагов до специальных тренировок
  • Рассчитаны на новичков, у которых нет опыта в использовании подобных гаджетов
  • Водонепроницаемость на глубине до 50 м

Минусы:

  • По отзывам покупателей, ремешок низкого качества, от него могут оставаться следы

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5. Garmin Quatix 7 Pro

Часы для плавания Garmin Quatix 7 Pro
Часы для плавания Garmin Quatix 7 ProИсточник: Igarmin

Это часы для яхтинга, водных и сухопутных тренировок. Благодаря такому девайсу можно не только заниматься спортом, но и управлять морским судном. Устройство подключается к нужным системам, помогает удерживать яхту на якоре и позволяет следить за графиком приливов и отливов. Корпус изготовлен из пластика, область вокруг циферблата и крышка — из титана. Часы оснащены удобным фонариком, который необходим во время морского путешествия. Устройство рассчитано на разные виды тренировок — от плавания до серфинга. В гаджете также есть опции для оценки здоровья, среди них — спецфункции для женщин.

Пользователям нравится прочность, износоустойчивость и многофункциональность девайса, еще хвалят аккумулятор, обеспечивающий длительность автономной работы устройства. Некоторые пользователи ожидают, что кабель для подключения к компьютеру будет в комплекте.

Характеристики

Материал изготовленияТитан, пластик
Уровень водонепроницаемости10 ATM
Ключевые особенностиМорские часы, управление яхтой, для разных видов водных тренировок
Дополнительные функцииGPS, датчики для здоровья, спецфункции для женщин
Подсчет расстоянияПрисутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Морские часы
  • Многофункциональность — управление яхтой, водные и сухопутные тренировки
  • Специальные функции для оценки женского здоровья

Минусы:

  • Из отзывов покупателей, в комплекте нет кабеля для подключения девайса к компьютеру

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6. Garmin Forerunner 265

Часы для плавания Garmin Forerunner 265
Часы для плавания Garmin Forerunner 265Источник: Garmin

Эти часы любят спортсмены, занимающиеся триатлоном. Хотя в девайсе отсутствует режим погружения, гаджет хорошо подходит для тренировок и повседневной активности. В этой модели есть множество функций для плавания: например, отслеживание гребков, измерение дальности расстояния, а также отдельные режимы для бассейна и открытой воды. Отдельного упоминания заслуживает яркий AMOLED-экран.

Пользователи хвалят часы за их внешний вид, удобство, длительность автономной работы и многофункциональность. Нравится, что девайс отслеживает пульс, измеряет дистанцию и другие параметры. Из недостатков отмечают сложный интерфейс — некоторые функции не переведены на русский.

Характеристики

Материал изготовленияАрмированный пластик, полимер, силикон, стекло
Уровень водонепроницаемости5 ATM
Ключевые особенностиСтекло Corning Gorilla Glass 3, для триатлона, функции для плавания
Дополнительные функцииGPS, датчики для оценки активности и состояния здоровья
Подсчет расстоянияПрисутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для триатлона и повседневной жизни
  • Большой набор функций для плавания
  • По отзывам пользователей, стильный внешний вид

Минусы:

  • По мнению покупателей, сложный интерфейс

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7. Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Часы для плавания Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Часы для плавания Samsung Galaxy Watch 5 ProИсточник: DNS

Это умные часы для плавания и других тренировок. Девайс выполнен в прочном титановом корпусе и покрыт стеклом из синтетического сапфира. Устройство распознает более 90 видов упражнений, что позволяет заниматься плаванием, бегом и велосипедным спортом. Часы оснащены GPS, записывают маршрут тренировки, определяют преодоленное расстояние, проводят мониторинг сна и активности.

По словам пользователей, часы обладают множеством функций: измеряют пульс, давление и другие показатели. Также отмечается, что они работают 3—4 дня на одном заряде, еще нравится удобный ремешок с магнитом и стильный дизайн. Однако бывает, что тормозит программное обеспечение.

Характеристики

Материал изготовленияТитан, синтетический сапфир
Уровень водонепроницаемости5 ATM
Ключевые особенностиБолее 90 видов упражнений, сапфировое стекло, ремешок D-buckle с магнитной застежкой
Дополнительные функцииGPS, мониторинг сна, анализ состояния тела
Подсчет расстоянияПрисутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Более 90 видов упражнений
  • Прочный корпус
  • Ремешок с магнитной застежкой

Минусы:

  • Из отзывов, может зависать программного обеспечения

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8. Fitbit Versa 4

Часы для плавания Fitbit Versa 4
Часы для плавания Fitbit Versa 4Источник: CDEK Shopping

Смарт-часы среднего ценового сегмента, они предназначены для плавания и активного образа жизни. Девайс позволяет погружаться на глубину до 50 м. Благодаря встроенному GPS, можно подсчитывать расстояние, количество пройденных шагов и лучше ориентироваться в выбранном маршруте. Корпус выполнен из алюминия, ремешок — из силикона. Устройство также позволяет отслеживать активность, контролировать сон и показатели здоровья.

Пользователи отмечают красивый дизайн часов, легкость настроек, удобство в использовании и множество функций для тренировок. Также подчеркивают, что эта модель может держать заряд до 7 дней. Однако некоторые пользователи жалуются на качество ремешка, который может вызывать раздражение при потливости.

Характеристики

Материал изготовленияАлюминий, силикон
Уровень водонепроницаемости5 ATM
Ключевые особенностиПогружение до 50 м, более 40 режимов для фитнеса
Дополнительные функцииGPS, мониторинг сна и показателей здоровья
Подсчет расстоянияПрисутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Универсальность — для плавания, фитнеса, других тренировок и активного образа жизни
  • Погружение до 50 м
  • Более 40 упражнений для фитнеса

Минусы:

  • По отзывам, ремешок может вызывать раздражение, когда потеет рука

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9. Amazfit Pop 3S

Часы для плавания Amazfit Pop 3S
Часы для плавания Amazfit Pop 3SИсточник: Ozon

Это бюджетные смарт-часы, которые можно использовать для плавания. Они выполнены в корпусе из нержавеющей стали и оснащены AMOLED-экраном. Девайс поддерживает 100 режимов тренировок, позволяет погружаться до 50 м, измерять пульс, уровень стресса и отслеживать сон. Заряда часов хватает до 12 дней. Но в модели нет GPS.

Покупатели хвалят эту модель за яркий экран, длительность работы и большой выбор циферблатов. Однако встречаются жалобы на низкое качество стекла и некорректность измерений.

Характеристики

Материал изготовленияНержавеющая сталь, силикон
Уровень водонепроницаемости5 ATM
Ключевые особенности100 режимов тренировок, стальной корпус, AMOLED-экран
Дополнительные функцииКонтроль калорий, сна и уровня кислорода в крови
Подсчет расстоянияОтсутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Низкая цена в сочетании с множеством функций
  • 100 режимов тренировок
  • По отзывам, яркий экран с большим выбором циферблатов

Минусы:

  • Отсутствует подсчет расстояния при плавании

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10. Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Часы для плавания Xiaomi Redmi Watch 3 Active
Часы для плавания Xiaomi Redmi Watch 3 ActiveИсточник: DNS

Это еще один гаджет бюджетного сегмента, подходящий для плавания в бассейне. Девайс можно также использовать для других тренировок и прогулок, предусмотрено более 100 режимов. Помимо этого, часы анализируют качество сна, сердечный ритм и насыщение крови кислородом. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, ремешок — из силикона. При этом часы нельзя использовать в бане и сауне, а также в горячем душе и при сильном потоке воды.

По словам пользователей, у этой модели удобный интерфейс, устройство долго держит заряд. Однако девайс не всегда синхронизируется со смартфоном, также встречаются жалобы на белый маркий ремешок.

Характеристики

Материал изготовленияПластик, силикон
Уровень водонепроницаемости5 ATM
Ключевые особенности100 режимов тренировок 
Дополнительные функцииМониторинг сна, сердечного ритма и уровня кислорода в крови
Подсчет расстоянияОтсутствует

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Низкая стоимость
  • 100 тренировочных режимов
  • По отзывам, долго держит заряд

Минусы:

  • Приходится снимать в бане, сауне, горячем душе и при большом потоке воды

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Как выбрать хорошие смарт-часы для плавания в бассейне и открытой воде

При выборе умных часов для плавания пользователю во многом приходится отталкиваться от собственных приоритетов — для чего именно нужен гаджет, какие функции необходимы, и в какую сумму желательно уложиться при покупке. В связи с этим стоит обратить внимание на следующие аспекты.

Эксперт рассказал, что плавание — лучшее упражнение

1. Учитывайте цель использования

Для тренировок в бассейне подойдут обычные водонепроницаемые смарт-часы с отслеживанием активности. Важно, чтобы в них были нужные режимы для плавания. Например, на открытой воде понадобятся девайсы с широким набором функций и наличием GPS.

Для профессиональных спортсменов и любителей дайвинга потребуются модели с соответствующими режимами, например: с контролем погружения и подъема. Триатлонистам нужны часы с качественным отслеживанием показателей при плавании, беге и велотренировках.

2. Определитесь с важными функциями и характеристиками

Некоторые функции умных часов могут иметь ключевое значение для пользователя. Тогда их наличие в гаджете становится обязательным. Для определения приоритетов рекомендуем обращать внимание на следующие нюансы:

  • режимы для плавания;
  • наличие GPS;
  • измерение расстояния;
  • режимы тренировок;
  • отслеживание погружения и подъема;
  • уровень водонепроницаемости;
  • длительность автономной работы;
  • прочность корпуса;
  • качество используемых материалов;
  • объем памяти, синхронизация со смартфоном, тип операционной системы и т. п.

Проанализировав эти параметры, вы сможете отсечь неподходящие модели и сосредоточиться на гаджетах, которые действительно будут вам полезны.

3. Обратите внимание на важные дополнительные функции

Благодаря развитию технологий в часах для плавания присутствует множество дополнительных функций. Они не имеют прямого отношения к тренировкам, но могут быть не менее полезными, чем главные опции, среди них:

  • мониторинг сердечного ритма, уровня стресса и другие датчики здоровья;
  • контроль за качеством сна;
  • будильник;
  • совершение и прием звонков;
  • доступные приложения;
  • возможность бесконтактной оплаты.

Эти дополнительные возможности делают умные часы не просто спортивным аксессуаром, а многофункциональным гаджетом для повседневной жизни, здоровья и комфорта.

4. Учитывайте удобство устройства и его внешний вид

Хотя внешний вид часов не является главным критерием выбора, пренебрегать им тоже не стоит. Важно, чтобы аксессуар выглядел красиво, стильно и органично смотрелся на руке. Поэтому многие пользователи предпочитают покупать смарт-часы в розничных магазинах, чтобы была возможность рассмотреть их вживую.

Об удобстве девайса лучше судить после его использования, а перед приобретением будет нелишним почитать отзывы других покупателей. Жалобы на неудобный интерфейс, некачественный ремешок и прочие негативные моменты могут кого-то насторожить, другим же эти нюансы покажутся малозначительными.

Назван самый полезный для спины стиль плавания

Комментарий КМС по легкой атлетике

КМС по легкой атлетике Евгений Лященко дает следующие рекомендации:

"Большинству людей я бы посоветовал использовать универсальные смарт-часы — выбирать модели для плавания с отслеживанием физической активности. Они помогут проводить качественные тренировки в бассейне и не только.

В таких устройствах есть все необходимое для плавания и заботы о собственном здоровье. Мне нравится, когда в часах можно следить за показателями водных и беговых тренировок, а также за состоянием организма. Анализируя эти метрики, я узнаю много о своем здоровье, что иной раз избавляет от лишнего посещения поликлиники.

Конечно, триатлонистам, профессиональным пловцам и любителям подводного плавания потребуются более серьезные смарт-часы. В этом случае нужно обращать внимание, чтобы модель подходила для требуемого уровня тренировок, поэтому следует анализировать доступные там режимы.

Хочу отметить еще один нюанс. Некоторые начинающие пользователи сомневаются в нужности часов для плавания. Они боятся, что бросят занятия, и часы окажутся бесполезными. Но эти опасения беспочвенны, поскольку смарт-часы все равно останутся актуальными, ведь они нужны даже в повседневной жизни. Я считаю, что эти чудо-устройства необходимы каждому, кто хочет следить за своим здоровьем".

Обзор лучших часов для плавания

Чтобы найти нужные смарт-часы для плавания, необходимо понять собственные предпочтения, а потом — проанализировать лучшие модели. Предлагаем обратить внимание на эти умные устройства.

Garmin Fenix 8Универсальный гаджет для триатлона и дайвинга
Coros Pace 3Смарт-часы для триатлона и спортсменов разного уровня
Apple Watch Ultra 2Лучшие часы для плавания, рассчитанные на пользователей бренда Apple
Apple Watch SE Gen 2Универсальные смарт-часы для начинающих пользователей
Garmin Quatix 7 ProМорские часы для управления яхтой, плавания и серфинга
Garmin Forerunner 265Часы для триатлона и повседневной активности
Samsung Galaxy Watch 5 ProДевайс с прочным титановым корпусом и удобной магнитной застежкой
Fitbit Versa 4Модель для плавания из средней ценовой категории
Amazfit Pop 3SБюджетные смарт-часы с множеством функций
Xiaomi Redmi Watch 3 ActiveГаджет бюджетного сегмента с более 100 режимами тренировок

Автор: Евгений Панычев

Эксперт: Евгений Лященко — КМС по легкой атлетике