Топ-10 лучших часов для плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Это часы для яхтинга, водных и сухопутных тренировок. Благодаря такому девайсу можно не только заниматься спортом, но и управлять морским судном. Устройство подключается к нужным системам, помогает удерживать яхту на якоре и позволяет следить за графиком приливов и отливов. Корпус изготовлен из пластика, область вокруг циферблата и крышка — из титана. Часы оснащены удобным фонариком, который необходим во время морского путешествия. Устройство рассчитано на разные виды тренировок — от плавания до серфинга. В гаджете также есть опции для оценки здоровья, среди них — спецфункции для женщин.