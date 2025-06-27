Спорт вместо таблеток: как Адель, Хейли Бибер и другие справлялись с тревогой

Чтобы справиться с творческим кризисом и последствиями развода, Надежда обратилась к спорту — не для стройности, а в первую очередь для своего ментального состояния. Бег и тренировки с весами помогли привести тело в форму, а йога — находить радость в жизни. Кроме того, спорт позволил Надежде значительно снизить вес. Своими тренировками и успехами по похудению Надежда активно делится в соцсетях, чем мотивирует фанатов идти к своей цели и не сдаваться на полпути.