Спорт вместо таблеток: как Адель, Хейли Бибер и другие справлялись с тревогой

Сегодня поговорим не про изнуряющие тренировки, а про движение, которое помогает вернуть душевное равновесие. Бег, йога и кардио становятся способом быстрее пережить тяжелые моменты в жизни и справиться со стрессом. Звезды из нашей подборки точно знают, что спорт для ментального здоровья не менее эффективен, чем терапия или поддержка близких.
Адель: спорт помог прийти в себя после развода
Развод с мужем стал для Адель сильным ударом: она ощущала тревогу, потерю контроля над своей жизнью, певицу долго преследовали панические атаки. Чтобы быстрее оправиться, она решила кардинально изменить свой образ жизни.
Спасением стал спорт, смена питания и терапия. Силовые тренировки 3 раза в неделю, пилатес, бокс и кардио помогли певице облегчить тревожные состояния и восстановиться. Спорт не только позволил вылезти из эмоциональной ямы, но и похудеть — минус 45 килограмм на весах и новая подтянутая фигура вызвали как шквал критики, так и множество восторгов в соцсетях. В интервью для Vogue Адель рассказала, что работа над телом вселила ей уверенность: она также может проработать свой разум и эмоции.
Фанаты заметили, насколько изменилось внутреннее состояние певицы: она больше не была подавленной на концертах, выглядела счастливой и уверенной в себе. И несмотря на то, что фигура Адель вызвала множество обсуждений, все-таки главным остается то, что она снова улыбалась и чувствовала себя хорошо.
Симона Байлз: взяла паузу для ментального здоровья
Олимпийская чемпионка Симона Байлз потрясла все спортивное сообщество, отказавшись от участия в Олимпиаде-2020 из-за проблем с ментальным здоровьем. По словам гимнастки, она страдала от СДВГ, а во время выступлений сталкивалась с «твисти» — состоянием, при котором спортсмен внезапно теряет контроль движений и ориентацию в пространстве.
Такой выбор спортсменки многих шокировал, хотя сама она отмечала, что приняла такое решение в качестве акта заботы о себе. Байлз не чувствовала себя обязанной участвовать в соревнованиях, когда на кону стояло ее собственное психическое здоровье. Такая расстановка приоритетов вдохновила многих спортсменов обращать больше внимания на свое внутреннее состояние.
Позже именно спорт помог ей снова вернуться в гармоничное состояние. Тренировки и гимнастика стали для Байлз ритуалом, а спортивный зал — местом, где она чувствует себя спокойно и уверенно. Продолжая усиленно тренироваться, гимнастка смогла справиться с тревожными состояниями и уже в 2023 году триумфально вернулась в большой спорт. Сейчас она выступает с адаптированной программой, которая исключает отдельные виды сложных и рискованных упражнений.
Надежда Ангарская: бег и йога для хорошего самочувствия
Актриса, певица и звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская пережила тяжелый период, связанный с проблемами в семье, тяжелой беременностью и борьбой с лишним весом. Постоянные скандалы и ревность со стороны супруга выматывали актрису, не давали развиваться в карьере и чувствовать себя счастливой. Все это привело к разводу, тяжелому эмоциональному состоянию и спаду в карьере.
Чтобы справиться с творческим кризисом и последствиями развода, Надежда обратилась к спорту — не для стройности, а в первую очередь для своего ментального состояния. Бег и тренировки с весами помогли привести тело в форму, а йога — находить радость в жизни. Кроме того, спорт позволил Надежде значительно снизить вес. Своими тренировками и успехами по похудению Надежда активно делится в соцсетях, чем мотивирует фанатов идти к своей цели и не сдаваться на полпути.
Хейли Бибер: йога помогла справиться с паническими атаками
Модель Хейли Бибер не скрывает, что переживала тяжелый период, связанный с тревожностью, неконтролируемым страхом и паническими атаками. Эти состояния были вызваны большим количеством негатива от пользователей в соцсетях и проблемами со здоровьем. После перенесенного микроинсульта и операции на сердце в 2022 году ее психологическое состояние только ухудшилось — на одном из подкастов она рассказала, что эта ситуация привела ее к ПТСР и страху повторного инсульта.
Для улучшения состояния модель решила сделать ставку на спорт, и не прогадала. Справиться с тревогой ей помогла йога, медитации и дыхательные практики. Концентрация на дыхании и статичные позы помогают обратить внимание на ощущения в теле, взять эмоции под контроль и по-настоящему глубоко расслабиться. Тренировки она дополняет психотерапией, и вкупе все это отлично работает на снижение стресса.
Муж Хейли Джастин поддерживает ее, ведь сам также борется с депрессией. Пара часто занимается вместе, чтобы поддержать друг друга.
Майкл Фелпс: бассейн спас от депрессии
Олимпийский чемпион и пловец Майкл Фелпс признался, что страдает от клинической депрессии. После ухода из спорта в 2016 году его посещали тяжелые суицидальные мысли, но тренировки и дисциплина стали для него тем самым «спасательным кругом».
Плавание стало тем, что дарит позитивные эмоции и ощущение контроля над телом. В дополнение к этому Фелпс выбирает велосипедные прогулки в качестве кардионагрузки, а в свободное время играет в гольф. Постоянное движение, ритм, дыхание — все это не позволило спортсмену с головой погрязнуть в ворохе негативных мыслей. Сейчас Фелпс активно продвигает тему ментального здоровья и напоминает, что для спортсмена важна не только физическая сила, но и внутреннее состояние.
Истории этих звезд доказывают, что спорт может стать мощным инструментом в борьбе с тревогой, депрессией и выгоранием. Знаменитости переживают хейт и травлю, разводы, проблемы со здоровьем — а тренировки помогают справиться со всем этим и не застрять в негативных эмоциях. Главное — найти тот вид активности, что будет давать ресурс, энергию и хорошее настроение.