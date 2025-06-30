Топ-10 лучших фитнес-резинок в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этом обзоре собраны лучшие фитнес-резинки в 2025 году — как латексные, так и тканевые модели. Мы проанализировали рынок, сравнили характеристики популярных товаров, изучили отзывы и оценки в крупных онлайн-магазинах. В подборке вы найдете варианты с разной степенью сопротивления, подходящие для тренировок дома, в спортзале или на улице. При отборе мы учитывали качество материалов, комфорт в использовании, износостойкость и популярность моделей у покупателей.
Рейтинг лучших тканевых резинок для фитнеса
Спортивные резинки на текстильной основе особенно ценятся за комфорт и надежность — они не перекручиваются во время занятий, не натирают кожу и выдерживают долгие тренировочные сессии. В подборке есть модели под любой уровень физической подготовки.
1. KETTLER
Комплект из трех широких лент с фиксированной длиной и разными уровнями сопротивления подойдет тем, кто хочет сразу охватить разные типы нагрузки. Каждая лента выполнена в виде кольца и отличается по усилию — от умеренного до продвинутого. Такая форма удобна при работе на нижнюю часть тела: приседания, отведения, шаги в сторону, а также для рук. Внутренняя сторона обработана латексной нитью, благодаря чему эспандер не соскальзывает с одежды и не уезжает в самый неподходящий момент. Размер — 75 на 8 см — делает его универсальным по посадке и плотности. Упор здесь явно на силовую работу, а не на декоративную растяжку.
В отзывах набор хвалят за высокую плотность и прочную ткань. Особенно выделяют, что ленты не теряют форму со временем и не растягиваются в бесформенную ленту. Некоторым пользователям самый жесткий уровень кажется чрезмерным, особенно если нет достаточной подготовки — но как раз поэтому этот комплект берут для мужчин, которые хотят прокачать ноги или корпус без спортзала. Универсальный формат отлично подойдет для включения в домашние тренировки, причем нагрузку можно менять, просто выбрав другой уровень из комплекта.
Характеристики
|Сопротивление
|От 25 до 50 кг
|Материал
|Полиэстер, хлопок, латексные нити
|Длина и ширина
|75 × 8 см
|Цвет
|Серый, светло-серый, оливковый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Разные уровни нагрузки в одном комплекте
- Надежно держатся и не скользят при движении
- Подходят как для силовой, так и статичной нагрузки
- Приятные на ощупь и не деформируются со временем
Минусы:
- Самая жесткая лента может быть слишком тугой
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2. Starfit ES-205
Ленточный эспандер с текстильной основой может использоваться в повседневной практике фитнеса средней интенсивности. Он рассчитан на нагрузку около 15 кг и подходит, как вспомогательный инструмент в кроссфите и других функциональных занятиях. Благодаря длине в 208 см и широкой петле, лента позволяет фиксировать руки или ноги на разной высоте, что удобно при работе с весом собственного тела. Такая модель подойдет для женщин и мужчин, не требует дополнительного оборудования и занимает минимум места.
В отзывах пользователи отмечают компактность, простую упаковку и хорошее качество материала изделия. Среди плюсов — прочная текстура, которая стабильно фиксируется и не съезжает по одежде. Упаковка в виде мешочка и коробки делает изделие удобным для хранения и транспортировки. Эластичная лента помогает разнообразить упражнения для ног или ягодиц и ее нередко берут как универсальный инвентарь для разных типов нагрузки.
Характеристики
|Сопротивление
|До 15 кг
|Материал
|Ткань — полиэстер + латекс
|Длина и ширина
|208 × 3 см
|Цвет
|Темно-серый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Приятная на ощупь текстура
- Не скользит и не скручивается
- Удобна для комплексных тренировок
- Компактна и не занимает много места
Минусы:
- Не самая точная маркировка уровня нагрузки
- Подойдет не всем для продвинутых тренировок
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3. INDIGO Elastic Band Closed Loop 8 Handles
Эспандер в формате замкнутой петли с восемью встроенными захватами подходит для упражнений с точечной регулировкой нагрузки. Такая конструкция позволяет варьировать усилие за счет смены положения рук или ног в разных петлях — без дополнительных приспособлений. Длина 90 см подходит для выполнения изолированных движений, особенно при реабилитации и растяжке. Лента используется в гимнастике, аквааэробике, при тренировках на коврике и полу для начинающих, где требуется устойчивый контроль движения.
По отзывам, ее берут для занятий по йоге, разминке и восстановлению. Отдельные покупатели отмечают, что усилие может показаться слабым для тех, кто привык к тяжелому сопротивлению, зато изделие комфортно в использовании и при натяжении оно сохраняет упругость. Конструкция помогает отработать технику в упражнениях для пресса и ног, а также задействовать корпус в статике. Изредка жалуются на узкие петли — не всем удобно размещать их выше щиколотки, особенно при плотной комплекции.
Характеристики
|Сопротивление
|Около 15 кг
|Материал
|Полиэстер и эластан
|Длина и ширина
|90 × 4 см
|Цвет
|Желтый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Встроенные петли позволяют точно регулировать нагрузку
- Подходит для растяжки и мягких тренировок
- Не скользит по одежде и коже
- Компактная и легкая для хранения и переноски
Минусы:
- Петли могут жать при плотной комплекции
- Короткая длина ограничивает амплитуду движений
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4. DEMIX
Три широкие ленты разной плотности — это не просто аксессуар, а универсальный инструмент, рассчитанный на постепенное повышение нагрузки. Вся текстильная основа усилена латексной нитью, поэтому лента держит форму, не теряет сопротивление и не уезжает в сторону во время занятий. Каждая полоса рассчитана на определенную силу: от легкой (10 кг) до продвинутой (30 кг). Такой диапазон удобно использовать при круговых тренировках, в растяжке или в работе над мышцами таза, особенно если цель — стабильная и комфортная нагрузка для похудения.
Судя по отзывам покупателей, ленты не скользят, приятно ощущаются на теле и не натирают даже при активных упражнениях. Некоторые жалуются на незначительные повреждения у краев, но в целом отмечают хорошую выносливость и рабочее сопротивление. Чаще всего берут для женщин, которым важно не только усиление нагрузки, но и удобство во время упражнений на пресс и бедра. Цветовая маркировка тоже оказалась полезной — легко различать уровень усилия без лишних проверок.
Характеристики
|Сопротивление
|От 10 до 30 кг
|Материал
|Полиэстер, хлопок, латекс
|Длина и ширина
|60 × 5 см
|Цвет
|Светло-розовый, коралловый, бордовый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Наличие нескольких лент дает возможность менять нагрузку
- Мягкий материал не натирает кожу
- Ленты не соскальзывают и хорошо держатся при движении
- Удобный формат для домашнего использования
Минусы:
- Сопротивление может быть слабым для продвинутого уровня
- Фиксированная длина ограничивает амплитуду
- Могут слегка трескаться при сильном растяжении
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5. Mela
Набор широких лент из трех штук с усиленными швами рассчитан на работу с разным уровнем сопротивления — от 10 до 25 кг. Каждая из них выделена отдельным цветом, что помогает быстро сориентироваться в нагрузке. Хлопок с латексом делает материал прочным и долговечным. Поверхность не вызывает дискомфорта при контакте с кожей, что особенно важно при статичных упражнениях и занятиях на коврике в домашних условиях или в тренажерном зале. Такой набор подойдет для ягодиц и бедер, а еще для тех, кто хочет включить силовую работу для начинающих, не прибегая к утяжелителям.
Покупатели часто хвалят внешний вид и упаковку: ленты приходят в тканевом мешочке и коробке, что удобно для хранения и поездок. Отдельно отмечают устойчивость к деформации и высокую плотность — особенно актуально при нагрузке на нижнюю часть тела. Есть отзывы, в которых покупатели называют этот комплект слишком тугим, особенно при использовании самых жестких вариантов.
Характеристики
|Сопротивление
|От 10 до 25 кг
|Материал
|Хлопок с латексной нитью
|Длина и ширина
|37 × 8,5 см
|Цвет
|Серый, светло-серый, черный, розовый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходят для разных уровней подготовки
- Материал приятен к телу и не вызывает раздражения
- Удобны в хранении и транспортировке
- Надежно фиксируются на теле без смещений
Минусы:
- Слишком тугие для малоподвижных пользователей
- Для верхней части тела могут быть неудобны
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Рейтинг лучших латексных фитнес-резинок
Эластичные резинки из латекса остаются классикой: не занимают много места, мало весят и вполне универсальные. Мы собрали популярные варианты, которые пригодятся во время разминки, упражнений на силу и для восстановительных тренировок.
1. PRCTZ Latex Resistance Stretch Band Set 3 Pack
Латексные ленты из этого комплекта — три простых и плоских полосы без всяких усложнений, но в этом их и плюс. За счет длины в 120 см они хорошо подходят для тренировок с большой амплитудой движений: например, можно выполнять тягу стоя, растягивать руки в стороны или делать подъемы для прокачки плеч. Натуральный латекс, без лишнего декора или строчек, дает ровное и стабильное сопротивление. Каждая из трех лент отличается по нагрузке: от легкой до умеренной, поэтому модель подходит в том числе для начинающих и тех, кто делает упор на проработку пресса, рук или ног.
Набор особенно хвалят за универсальность — их берут и для женщин, и для мужчин, и даже используют в восстановительных тренировках. Ленты гладкие, широкие и не перекручиваются в трубочку, как это часто бывает у тонких моделей. Удобно, что у каждого цвета — свой уровень усилия, не надо гадать. Из минусов, пользователи иногда жалуются, что при интенсивном растяжении руки могут проскальзывать из-за гладкой поверхности, но эта проблема решается тренировками в перчатках.
Характеристики
|Сопротивление
|От 4 до 9 кг
|Материал
|Натуральный латекс
|Длина и ширина
|120 × 12 см
|Цвет
|Голубой, розовый, серый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходят для тренировок с широкой амплитудой
- Поддерживают разные уровни подготовки
- Легкие и не занимают много места
- Прочные и плотные по структуре
- Отличаются по цвету, в зависимости от сопротивления
Минусы:
- Поверхность может скользить в ладонях
- Некоторым не хватает длины при высоком росте
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2. FITFLIP Grey big
Эта модель выделяется своей плотностью и диапазоном нагрузки: от 40 до 105 кг. Она выполнена в форме замкнутого кольца длиной 208 см по окружности, что делает ее особенно удобной для работы с весом собственного тела. Благодаря толщине и ширине лента хорошо подходит для прокачки спины, груди, бицепса, а также тренировок для мужчин, где требуется высокая отдача. Материал — многослойный латекс, который не боится сильного растяжения и способен заменить полноценные гантели или штангу в домашних условиях.
В отзывах чаще всего отмечают, что эта резинка отлично справляется с нагрузкой, не теряет форму и выдерживает вес даже свыше 100 кг. Ее удобно использовать как для силовых, так и для вспомогательных упражнений: приседы, подтягивания, отжимания, тяга на себя — все это становится доступным без тренажера. Широкий формат позволяет делать изолированные упражнения для ягодиц и ног. Если нужна прочная и по-настоящему мощная лента, которую не придется менять через месяц — это один из немногих вариантов, который себя оправдывает.
Характеристики
|Сопротивление
|От 40 до 105 кг
|Материал
|Многослойный латекс
|Длина и ширина
|208 × 8,3 см
|Цвет
|Серый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для высокоинтенсивных тренировок
- Выдерживает вес крупных пользователей
- Не теряет упругость при длительном использовании
- Работает с разными группами мышц
- Хорошо фиксируется и не скользит
Минусы:
- Не подходит для новичков с низким уровнем подготовки
- Вес самой ленты выше среднего
- Требует точной техники при упражнениях
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3. SKLZ Pro Bands X-Heavy
Модель представляет собой утяжеленную тренировочную ленту с диапазоном нагрузки от 22 до 68 кг, выполненную из прочного натурального латекса. Благодаря компактным габаритам — длина 120 см, ширина 2,5 см— ее удобно использовать не только в зале, но и дома. Лента подходит для упражнений с прогрессирующей нагрузкой, например, для отжиманий с сопротивлением, тяги и проработки плечевого пояса. С ее помощью можно постепенно развивать силу рук и верхней части тела, а при необходимости применять в разминке или растяжке после тренировки. Особенно актуальна для мужчин, которым нужна альтернатива тренажерам.
В отзывах часто подчеркивают надежность и устойчивость материала к износу — даже при активной работе несколько раз в неделю. Пользователи отмечают, что лента подходит для тех, кто работает над техникой подтягиваний или использует сопротивление для силовых упражнений. Правда, встречаются и нарекания — при неправильном хранении материал может терять упругость или лопаться, особенно при контакте с влагой. В целом, лента вызывает доверие и пользуется спросом среди тех, кто тренируется для похудения или укрепляет руки без сложного оборудования.
Характеристики
|Сопротивление
|От 27 до 168 кг
|Материал
|100% латекс
|Длина и ширина
|28 × 6 см
|Цвет
|Темно-серый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для тренировок с высоким уровнем нагрузки
- Работает на силу и выносливость одновременно
- Хорошо помогает при подтягиваниях и отжиманиях
- Не скользит и сохраняет форму даже при частом использовании
Минусы:
- Стоимость выше среднего
- Материал чувствителен к влаге
- Неудобна для компактных упражнений в тесном пространстве
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4. Yamaguchi Stretch FIT
Набор состоит из трех широких лент с замкнутой формой, каждая из которых отличается уровнем сопротивления — от легкого до усиленного. Длина 30 см и ширина 7,5 подходят для выполнения базовых и функциональных упражнений: с ними легко прокачать внутреннюю поверхность бедра, активизировать ягодичные мышцы или добавить нагрузку на руки. Этот набор часто выбирают для ног, если тренировки проходят в ограниченном пространстве или без спортивного инвентаря.
Пользователи в отзывах отмечают прочность материала, отсутствие запаха и удобный формат, особенно для домашних тренировок. Многим нравится, что набор подходит для новичков и комфортно ложится на руки и ноги. В ходу варианты с разной степенью натяжения, что помогает варьировать нагрузку в процессе. Отдельные жалобы касаются того, что при активных движениях ленты могут немного скручиваться или соскальзывать. Но в целом большинство откликов положительные — резинки считают надежными, долговечными и комфортными даже при частом использовании.
Характеристики
|Сопротивление
|До 23 кг (три уровня нагрузки)
|Материал
|100% латекс
|Длина и ширина
|30 × 7,5 см
|Цвет
|Голубой, желтый, красный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсален для тренировок дома и на улице
- Прочные ленты с разной нагрузкой в одном наборе
- Широкий формат удобен при движении
- Материал не вызывает дискомфорта при контакте с кожей
- Заменяет базовый инвентарь в тренировках
Минусы:
- Может немного перекручиваться при резких упражнениях
- Не всем подойдет минимальная длина
- Цена выше некоторых аналогов на маркетплейсах
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5. Bradex SF 0321
Эта подборка латексных петель — минималистичный вариант для тех, кто хочет делать упражнения на пресс, бедра и плечевой пояс, не превращая гостиную в спортзал. Каждая широкая лента рассчитана на собственный уровень нагрузки — от 4 до 7 кг. Это позволяет чередовать тренировочные схемы и не перегружать суставы. При длине 60 см резинки подойдут для простых движений, например, для ягодичного моста или шагов в сторону из планки.
По отзывам — это достаточный набор для разминки и легкой проработки тела. Похвалили универсальность, легкий вес и наличие мешочка в комплекте. Однако ширина может быть недостаточной — те, кто привык к тканевым вариантам, отмечают, что латекс быстро скручивается. Зеленая лента довольно мягкая и годится скорее для начинающих. Красная считается самой устойчивой и долговечной в этом комплекте. Некоторым, правда, хочется чуть больше сопротивления, но тогда уже придется смотреть в сторону более продвинутых моделей.
Характеристики
|Сопротивление
|От 4 до 7 кг
|Материал
|Латекс
|Длина и ширина
|60 × 5 см
|Цвет
|Красный, желтый, зеленый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходят для мягкой нагрузки при восстановлении
- Удобны в использовании дома и в поездке
- Комплект дополнен удобным мешком
- Приятная растяжимость без рывков
- Отличный вариант для разогрева и растяжки
Минусы:
- Минимальный уровень сопротивления подходит не всем
- При движении могут скручиваться
- Некоторые пользователи жалуются на недостаточную ширину
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Как выбрать хорошую фитнес-резинку для занятий дома
Хорошая фитнес-резинка — это не просто аксессуар, а полноценный инструмент для тренировок с собственным весом. Чтобы выбрать ту самую, стоит учесть не только сопротивление, но и материалы, комфорт в движении и, желательно, чтобы она не скручивалась при выполнении первого упражнения.
1. Обратите внимание на уровень сопротивления
Важно сразу определить, для каких задач нужна резинка. Для растяжки и восстановления после нагрузок подойдет минимальный уровень сопротивления — до 10 кг. Если тренировки направлены на укрепление ног или корпуса, лучше выбирать модели от 15 кг и выше. Варианты с высокой нагрузкой пригодятся при работе на силу, но они могут ограничивать амплитуду движения. Поэтому универсальным решением будет комплект из нескольких лент разной плотности — такой набор удобно использовать в зависимости от упражнения и уровня подготовки.
Визуально отличить усилие бывает сложно, особенно если маркировка указана неточно. В этом случае лучше ориентироваться на реальные отзывы и сравнивать параметры у разных производителей. Новичкам стоит начинать с более мягкого сопротивления, чтобы мышцы успели адаптироваться к нагрузке. Слишком жесткая лента может снижать эффективность за счет ограниченного движения и быстро вызывать усталость, особенно если техника еще не отработана.
2. Учитывайте длину и ширину
Короткие ленты с длиной около 30—40 см чаще всего используют для упражнений на ноги и ягодицы. Они подходят для статичных или малоамплитудных движений, но могут быть неудобны при полноценной растяжке или разминке. Для работы на верхнюю часть тела и спину лучше выбирать ленты от 120 см. Такая длина дает больше свободы в движении и не мешает выполнять упражнения с вытяжением и фиксацией.
Ширина также влияет на комфорт. Узкие модели чаще скручиваются, особенно при движении, и могут натирать кожу. Ленты шириной от 7 см ложатся плотнее и лучше фиксируются. Они не только распределяют нагрузку равномернее, но и снижают риск смещения при тренировке. При высоком росте или широком шаге стоит отдавать предпочтение лентам увеличенного размера — так их проще адаптировать под собственные движения.
3. Уделите внимание материалу
Латексные резинки остаются самыми популярными — они легкие, эластичные и не занимают много места. Но при этом могут проскальзывать по одежде или коже, особенно при активных тренировках. Такие модели хорошо подойдут для занятий дома или разминки. Тканевые варианты удобнее при частом использовании: они не тянутся в стороны и не теряют форму со временем.
Оптимально выбирать ленты из плотного текстиля с латексной нитью внутри — они дольше сохраняют упругость и лучше справляются с нагрузкой. Важно обратить внимание на обработку краев и качество швов: некачественная отделка может быстро повредиться, особенно при упражнениях с рывками. Для тех, кто тренируется регулярно, такие мелочи оказываются заметными уже через несколько недель.
4. Оцените форму и тип конструкции
Замкнутые ленты в форме кольца подходят для упражнений на нижнюю часть тела. Они легко фиксируются и не требуют дополнительной подготовки. Если же тренировки включают тягу, вытягивание или работу с руками, удобнее использовать длинные прямые ленты. Их проще адаптировать под разный уровень подготовки и разнообразные упражнения.
Существуют также комбинированные модели — длинные ленты с несколькими захватами. Они рассчитаны на точечную регулировку усилия и подойдут тем, кто хочет делать упражнения с контролем амплитуды. Важно понимать, что форма напрямую влияет на сценарии использования. Универсальный вариант — это не обязательно один эспандер на все случаи, но тот, который не ограничивает движения в стандартной тренировке.
5. Проверьте устойчивость к деформации
Сопротивление ленты должно сохраняться на протяжении всего срока использования. Недорогие модели могут вытягиваться уже через несколько тренировок, особенно если используются на полную амплитуду. Обращайте внимание на плотность материала и поведение ленты при растяжении — качественные изделия возвращаются в исходную форму без перекосов и складок.
Отзывы пользователей часто помогают понять, насколько лента устойчива к нагрузке. Даже при одинаковом заявленном усилии один и тот же материал может вести себя по-разному. Особенно стоит быть внимательным с моделями, которые содержат только латекс без усиления — они сильнее подвержены износу. Тканевые резинки сохраняют форму дольше, но тоже требуют бережного хранения и защиты от влаги и солнечного света.
Комментарий тренера по йоге
Чтобы разобраться в нюансах резинок для фитнеса, мы обратились за экспертным мнением к профессионалу. Своим опытом делится Карина Фадеева — практикующий тренер по йоге и функциональным тренировкам. Она работает как с начинающими, так и с продвинутыми учениками, поэтому хорошо знает, на что стоит обратить внимание, чтобы инвентарь не только подходил под формат занятий, но и оставался удобным в повседневном использовании:
"Многие недооценивают важность комфорта в мелочах, а ведь именно от этого зависит, насколько охотно вы продолжите заниматься. Если лента сбивается, скользит или начинает натирать, концентрация на движении теряется, а мотивация сходит на нет. Я всегда рекомендую выбирать резинки с матовой текстурой или тканевым покрытием — они лучше держатся и не отвлекают. Кроме того, немаловажно, чтобы ленты легко складывались и не занимали много места. Особенно это актуально для тех, кто берет их с собой в спортзал, на улицу или в поездку.
Если вы занимаетесь дома, подойдет почти любая модель, но для улицы или частых переездов важно выбирать прочный, влагостойкий материал. Универсальность тоже играет роль: хорошая резинка не обязательно должна быть «многофункциональной», главное — чтобы она решала вашу конкретную задачу. Перед покупкой всегда советую понять, какой эффект вы хотите получить от тренировок: восстановление, силовую нагрузку или выносливость. Это поможет не разочароваться и выбрать именно ту модель, которая будет работать на результат, а не просто лежать в ящике".
Обзор лучших фитнес-резинок
В этом рейтинге собраны универсальные и специализированные модели — как для силовой нагрузки, так и для восстановления. Посмотрите краткую сводку по категориям, чтобы было проще сориентироваться в ассортименте и подобрать оптимальный вариант.
Тканевые фитнес-резинки
|KETTLER
|Универсальный набор с высокой плотностью, не соскальзывает
|Starfit ES-205
|Удлиненная модель с умеренным усилием, подходит для рук и ног
|INDIGO Elastic Band Closed Loop 8 Handles
|Петлевая конструкция с вариативной нагрузкой для новичков
|Demix
|Мягкий материал, три уровня сопротивления для плавной нагрузки
|Mela
|Плотный хлопок, прочные швы, удобны для упражнений на коврике
Латексные фитнес-резинки
|PRCTZ Latex Resistance Stretch Band Set 3 Pack
|Простые ленты разной нагрузки, хорошо подходят для растяжки
|FITFLIP Grey big
|Высокое сопротивление, замена тренажерам для мужчин
|SKLZ Pro Bands X-Heavy
|Компактная, но мощная лента для силовых тренировок
|Yamaguchi Stretch FIT
|Компактный набор с тремя уровнями нагрузки, удобен в поездках
|Bradex SF 0321
|Минималистичный комплект с мягким сопротивлением для разминки
Эксперт: Карина Фадеева — практикующий тренер по йоге и функциональным тренировкам