Как не поправиться в отпуске: 5 способов удержать форму без зала

У вас запланирован отпуск, и вы уже мысленно распрощались с тренировками. Это понятно: пляж, экскурсии, новые места — там совсем другое настроение. Но опыт многих спортсменов говорит: чем меньше вы двигаетесь во время отпуска, тем хуже себя чувствуете после него. Однако выход есть. В этой статье — реальные советы, как сохранить связь с телом, не теряя радость от путешествия.