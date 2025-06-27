5 приемов, которые помогают спортсменам не бросать тренировки — даже когда все бесит

Спорт — это не только про физическую форму и выносливость, но и про внутренний настрой. В моменты, когда силы на исходе, прогресс замедляется, а желание тренироваться пропадает, именно правильный настрой становится спасательным кругом, который не дает опустить руки. В этой статье мы расскажем о пяти ключевых стратегиях, которые помогают спортсменам не терять интерес к тренировкам, продолжать развиваться и оставаться в форме даже в самые сложные периоды.