Балет, бокс, футбол: чем занимались «ангелы» Victoria’s Secret до моды

Удивительно, но из всех видов спорта хрупкая девушка выбрала для себя бокс. Еще в семь лет ее восхитили боксерские перчатки подруги матери, а в десять она начала заниматься сама. Адриана говорит, что именно выход на ринг помогает ей оставаться сильной и психологически, и физически: «Бокс — отличная кардионагрузка и еще один плюс — это эмоциональная разрядка! После занятий чувствую себя уставшей и расслабленной, а все негативные мысли испаряются, и я не понимаю, а были ли вообще у меня проблемы?», — делится супермодель.