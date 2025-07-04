Балет, бокс, футбол: чем занимались «ангелы» Victoria’s Secret до моды

800 миллионов зрителей из 190 стран — это статистика просмотров только одного из шоу Victoria’s Secret… Поэтому быть «ангелом» Victoria’s Secret — определенный уровень для моделей. Бренд ждет от девушек не только эталонных объемов, гладкой кожи, харизмы, но и шикарной физической формы. Неудивительно, что многие из моделей, которым удалось пройти кастинг, имеют за плечами спортивное детство. Рассказываем о женщинах, которые увлекались гимнастикой, балетом, боксом — и стали звездами подиумов.
Жасмин Тукс — гимнастика, софтбол и волейбол
В 2016 году Жасмин за считаные дни превратилась в суперзвезду — ведь именно ее выбрали для показа Fantasy Bra на шоу Victoria's Secret. Этот выход считается своеобразным потолком карьеры для модели — прыгнуть выше уже невозможно. Тукс призналась: узнав о новости, она не сдержала слез.
Ей предстояло выйти на подиум в бюстгальтере с изумрудами и бриллиантами, стоимостью более 3 миллионов долларов. Наряд был не только невероятно дорогим, но и массивным: вес его составил 25 килограмм! Девушке пришлось активно тренировать мышцы спины, чтобы не получить травму на показе. Впрочем, спорт с детства был частью жизни модели — еще ребенком она увлеченно занималась гимнастикой, софтболом и волейболом.
Карли Клосс — балет, который научил держать осанку
Карли Клосс, появившись в мире моды, влюбила в себя всех дизайнеров сразу. При росте 185 см девушка весит меньше 60 килограмм и ее не раз обвиняли в излишней худобе. Но Карли уверяет: она здорова и стройна от природы, к тому же всегда поддерживает форму, правильно питаясь и занимаясь спортом.
Клосс с детства была активным ребенком и училась в балетной школе. Супермодель уверяет, что именно балет научил ее любить свое тело и держать осанку. Сотрудничество с Victoria’s Secret Карли начала в 16 лет и стала «ангелом» после четырех лет в массовке. Правда, в 2019 году супермодель заявила о расторжении контракта с брендом, отметив, что этот образ «больше не соответствует ее ценностями». Она назвала это решение переломным для себя как для феминистки.
Адриана Лима — бокс как эмоциональная разрядка
В юности бразильская модель отправила свои фото на конкурс красоты без надежды на успех — по совету подруги. Это решение стало началом головокружительной карьеры Адрианы. В 1999 году Лима подписала контакт с Victoria’s Secret и стала одним из самых ярких «ангелов» бренда. Также, как и Жасмин, она удостаивалась чести выйти на сцену в Fantasy Bra.
Удивительно, но из всех видов спорта хрупкая девушка выбрала для себя бокс. Еще в семь лет ее восхитили боксерские перчатки подруги матери, а в десять она начала заниматься сама. Адриана говорит, что именно выход на ринг помогает ей оставаться сильной и психологически, и физически: «Бокс — отличная кардионагрузка и еще один плюс — это эмоциональная разрядка! После занятий чувствую себя уставшей и расслабленной, а все негативные мысли испаряются, и я не понимаю, а были ли вообще у меня проблемы?», — делится супермодель.
Тони Гаррн — спорт всю сознательную жизнь
Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо рассказывает в интервью: спорт был с ней всегда, с самого раннего детства. Сейчас Тони обожает йогу, пилатес, силовые занятия и сайклинг. А когда-то сделать первый шаг в карьере девушке помог… футбол. Ведь Гаррн попалась на глаза скауту модельного агентства именно на чемпионате мира, который проходил в Германии.
В возрасте 15 лет Тони дебютировала в качестве модели на показе бренда Calvin Klein и за первые годы после дебюта приняла участие более чем в 60 показах. А в 2011 году немецкая модель начала сотрудничать с Victoria's Secret.
Даутцен Крус — мечты о конькобежном спорте
Голландская модель Даутцен построила карьеру своими силами: она упорно рассылала фото по модельным агентствам. Ее письма могли бы остаться без ответа, но вскоре Крус получила ответ и переехала из маленького северного городка в Нью-Йорк. В 2008 году она стала ангелом Victoria's Secret и одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц в мире.
В детстве девушка профессионально занималась конькобежным спортом и мечтала о большом спорте. А сегодня активности — удовольствие для нее, а не просто работа над телом. Даутцен рассказывает, что любит кататься на велосипеде, танцевать и заниматься пилатесом.
В арсенале топовых моделей — не только генетика, но и упорные тренировки. Большинство из них привыкли жить в «спортивном» режиме и не оставляют спорт и после завершения карьеры.