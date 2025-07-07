Как жара делает живот круглым даже у стройных людей: 5 причин, почему так происходит

Летом мы чаще выбираем холодные напитки, мороженое, фастфуд и фрукты. Кажется, что это безобидно, но на деле такие продукты могут усиливать вздутие и отеки. Например, газированные напитки запускают процесс образования газов, а сладкие морсы и кофе нарушают водно-солевой баланс. Также стоит отметить, что в жару аппетит может быть менее контролируемым, и порции становятся чуть больше.