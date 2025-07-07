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Минус 5 кг без диет: лайфхаки для пляжа от Лопес, Бибер и Ратаковски

Чтобы выглядеть на пляже неотразимо, не обязательно изнурять себя диетами или тренировками. Иногда достаточно знать несколько трюков, которые сделают силуэт стройнее.

Екатерина Генберг
Автор Спорт Mail
Эмили Ратаковски на пляже в купальнике
Учимся как скорректировать фигуру для неотразимых фото на пляже.Источник: Соцсети

В статье мы собрали пять проверенных лайфхаков, которые помогут визуально скрыть недостатки фигуры. Речь пойдет не о похудении, а о хитростях стиля: правильном выборе фасонов купальников, удачных позах, легких накидках и аксессуарах. Каждый прием подтвержден примерами звезд, которые не раз демонстрировали их эффект в своих пляжных образах. Благодаря этим простым советам даже без фотошопа и сложных диет можно выглядеть роскошно.

Выбирайте купальник с высокой посадкой

Коллаж фотографий Беллы Хадид в голубом купальнике с высокой посадкой
Белла Хадид.Источник: Соцсети

Одним из самых простых и эффектных способов выглядеть стройнее на пляже — выбор купальника с завышенной талией. Такие плавки или шортики не просто возвращают моду 80-х, но и визуально удлиняют ноги и делают талию тоньше. Этот прием давно полюбился многим звездам, среди которых особенно выделяется Белла Хадид. Модель не раз появлялась на пляже в купальниках с высокой посадкой, которые идеально подчеркивают ее изящные пропорции.

Помимо визуального эффекта, такой фасон купальника дарит комфорт и уверенность: он надежно поддерживает и скрывает зоны, которые хочется чуть скорректировать.

Позируйте в полупрофиль и не опускайте плечи

Коллаж фотографий Дженнифер Лопес, позирующей в полупрофиль с поднятыми плечами
Дженнифер Лопес.Источник: Соцсети

Даже самый удачный купальник не раскроет весь потенциал, если позировать неправильно. Один из проверенных приемов — поворачивать корпус чуть в полупрофиль, а не стоять прямо лицом к камере. Такая поза визуально вытягивает силуэт и создает эффект стройности.

К тому же важно не опускать плечи, а держать их слегка расслабленными — это добавляет уверенности и подчеркивает красивую линию шеи и ключиц. Дженнифер Лопес — настоящая королева пляжных фото, и она не раз демонстрировала, как этот простой трюк работает. На своих снимках Джей Ло поворачивается корпусом наискосок, создавая эффект плавности и стройности одновременно.

Добавьте парео, рубашку или кимоно на одно плечо

Хейли Бибер в рубашке надетой на купальник на одно плечо
Хейли Бибер.Источник: Соцсети

Легкие накидки, парео или кимоно, накинутые на одно плечо, создают красивые вертикальные линии, которые визуально вытягивают фигуру и скрывают проблемные зоны, например, бедра.

Хейли Бибер часто выбирает именно такой прием, выходя на пляж. Она умеет легко и непринужденно завязывать парео или накидывать рубашку так, что образ кажется одновременно расслабленным и элегантным. Эти накидки не только придают динамику, но и работают как своего рода «оптический обман» — игра света и ткани делает силуэт более стройным и пропорциональным. Кроме того, легкие ткани, накинутые асимметрично, создают ощущение движения, что особенно ценится в пляжной моде.

Выбирайте купальник с V-образным вырезом

Коллаж фотографий Эмили Ратаковски в купальнике с V-образным вырезом
Эмили Ратаковски.Источник: Соцсети

Один из самых удачных вариантов купальника — V-образный вырез. Он не только акцентирует внимание на зоне декольте, но и визуально удлиняет верхнюю часть тела, создавая стройный и изящный силуэт.

Эмили Ратаковски — одна из тех звезд, кто прекрасно знает, как использовать этот прием. Она часто выбирает купальники с глубоким V-образным вырезом, которые подчеркивают грудь и делают линию шеи изящной. Этот элемент придает образу легкую сексуальность и одновременно работает как визуальный «корректор» пропорций.

Такой вырез хорошо сочетается с разными стилями купальников — от классических до более дерзких моделей — и подходит практически всем типам фигур. Если хочется добавить образу тонкости и женственности, стоит обратить внимание именно на этот фасон.

Аксессуары крупного размера — серьги, очки, шляпа

Коллаж фотографий Ким Кардашьян и Хейли Бибер в пляжных образах с крупными аксессуарами
Ким Кардашьян и Хейли Бибер.Источник: Соцсети

Не стоит недооценивать силу аксессуаров, когда речь идет о создании стройного и стильного образа на пляже. Массивные серьги, большие солнцезащитные очки или широкополая шляпа способны не только подчеркнуть индивидуальность, но и сыграть важную роль в визуальном балансе силуэта.

Ким Кардашьян — яркий пример, как крупные аксессуары работают на пользу фигуре. Она часто сочетает свои купальники с заметными солнцезащитными очками и эффектными шляпами, что помогает создать акцент на верхней части тела и отвлечь внимание от зон, которые хочется скрыть.

Кроме того, крупные аксессуары задают ритм всему образу и создают интересные линии, которые визуально вытягивают силуэт и придают уверенность. Так что даже простое дополнение в виде ярких очков или шляпы может стать настоящим лайфхаком для стройности и стиля одновременно.

Эти простые приемы показывают, что создать стройный образ на пляже можно без диет и изнурительных тренировок — достаточно знать несколько хитростей. Правильный выбор купальника, поза, легкая накидка и крупные аксессуары способны творить настоящие чудеса с силуэтом. Вдохновляясь звездными примерами, можно легко добавить уверенности и сделать пляжный образ по-настоящему безупречным. Главное — помнить, что стиль начинается с комфорта и любви к себе.