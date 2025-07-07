Минус 5 кг без диет: лайфхаки для пляжа от Лопес, Бибер и Ратаковски

Хейли Бибер часто выбирает именно такой прием, выходя на пляж. Она умеет легко и непринужденно завязывать парео или накидывать рубашку так, что образ кажется одновременно расслабленным и элегантным. Эти накидки не только придают динамику, но и работают как своего рода «оптический обман» — игра света и ткани делает силуэт более стройным и пропорциональным. Кроме того, легкие ткани, накинутые асимметрично, создают ощущение движения, что особенно ценится в пляжной моде.