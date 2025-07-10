Топ-12 лучших насосов для велосипеда в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

"Для регулярного использования как в городе, так и за его пределами наибольшую универсальность демонстрируют компактные ручные насосы с функцией работы от CO₂-капсулы или мини-насосы с телескопическим механизмом. Их главное преимущество — комбинация портативности и достаточной мощности, чтобы справиться с проколами или подкачкой шин вдали от дома. В условиях города важна мобильность, насос должен легко помещаться в рюкзак или крепиться к раме. Для загородных поездок особенно актуальны надежность и возможность быстро восстановить давление в шине после прокола, особенно — на пересеченной местности.