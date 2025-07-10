Топ-12 лучших насосов для велосипеда в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В статье собраны 12 популярных моделей насосов, которые подойдут как для экстренной подкачки в дороге, так и для планового обслуживания велосипеда дома. В рейтинг вошли лучшие насосы для велосипеда в 2025 году — аккумуляторные, ручные и ножные варианты — чтобы каждый мог выбрать подходящий формат. При составлении топа мы ориентировались на удобство использования, универсальность по типу ниппеля, максимальное давление, а также вес и надежность конструкции.
Рейтинг лучших аккумуляторных насосов для велосипеда
Аккумуляторные насосы — выбор для тех, кто ценит комфорт и экономию времени. Они работают без усилий со стороны пользователя и подходят не только для велосипедов, но и для мячей, колясок или автомобильных шин.
1. Cycplus CUBE AS2 PRO
Компактный аккумуляторный насос, рассчитанный на накачивание шин велосипеда, мячей и других предметов с ниппелями Presta и Schrader. Устройство весит всего 250 г и легко помещается в карман куртки или сумку. В комплекте — насадки для разных типов вентилей, включая иглу для мяча и переходник для надувных предметов. Максимальное давление — 120 psi, чего достаточно для большинства дорожных и горных велосипедов.
Пользователи отмечают высокую мощность при малых габаритах. Устройство удобно брать с собой в поездки и использовать без физического усилия. Также хвалят понятное управление одной кнопкой.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|От аккумулятора
|Тип ниппеля
|Presta, Schrader
|Максимальное давление
|120 psi
|Вес
|250 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Маленький и легкий
- Подходит для разных типов ниппелей
- Работает быстро и без усилий
Минусы:
- Низкий запас заряда
Где купить
2. Xiaomi Mijia Electric Pump 2
Электрический насос с аккумулятором, подходящий для накачки велосипедов, мотоциклов, автомобильных шин и спортивного инвентаря. Модель оснащена цифровым экраном, встроенным фонариком и функцией автоматического отключения при достижении заданного уровня давления. Максимальное давление в 145 psi подходит для любых типов велосипедов, включая шоссейные.
Пользователи отмечают точность показаний, простоту управления и быструю работу. Устройство удобно использовать как дома, так и в дороге. К тому же, встроенный фонарик помогает при подкачке в темное время суток.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|От аккумулятора
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|145 psi
|Вес
|490 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Цифровой экран с функцией автоотключения
- Максимального давления хватает даже для шоссейных шин
- Есть встроенный фонарик
Минусы:
- Шумный
Где купить
3. Stern CP-E
Портативный аккумуляторный насос с универсальным разъемом под ниппели Schrader и Presta. Есть цифровой дисплей, функция автоотключения и фонарик для работы в условиях плохой освещенности. Максимальное давление — до 160 psi, что позволяет использовать насос не только для велосипедов, но и для автомобильных колес.
Согласно отзывам, у модели высокая мощность, простое управление и широкая область применения. Также отмечают, что гаджет удобно брать с собой в поездки благодаря компактному корпусу и чехлу в комплекте.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|От аккумулятора
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|160 psi
|Вес
|500 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для велосипедных и автомобильных шин
- Можно использовать как пауэрбанк
- Насадки в комплекте
Минусы:
- Пластиковый зажим на шланге
Где купить
4. Rockbros AS110
Легкий и компактный электрический насос, работающий от встроенного аккумулятора. Подходит для подкачки шин с ниппелями Schrader и Presta. Есть цифровой дисплей, подсветка и функция автоотключения. Максимальное давление составляет 100 psi — этого достаточно для большинства городских и горных велосипедов. Вес устройства — всего 250 г, что делает его удобным для переноски в рюкзаке или кармане.
Покупатели положительно отзываются о простоте использования и точности настроек. Также хвалят компактный корпус, минимальный вес и интуитивно понятное управление.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|От аккумулятора
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|100 psi
|Вес
|250 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Малый вес и компактный корпус
- Понятное управление
- Есть встроенная подсветка
Минусы:
- По сравнению с аналогами стоит дороже при схожих характеристиках
Где купить
Рейтинг лучших ручных велосипедных насосов
Ручные насосы — самый простой и доступный способ быстро подкачать шины без лишней электроники. Они не требуют зарядки, мало весят и помещаются в рюкзак или флягодержатель. Отличный выбор для поездок налегке и ремонта на маршруте.
1. Topeak Peak DX II
Компактный ручной насос с прочным алюминиевым корпусом и прорезиненной рукояткой для надежного хвата. Оснащен универсальной головкой TwinHead, подходящей как для Schrader, так и для Presta ниппелей. Поршневой механизм позволяет развивать давление до 60 psi. Вес в 152 грамм делает модель удобной для крепления к раме или перевозки в рюкзаке.
В отзывах хвалят надежность конструкции и стабильную работу насоса в разных условиях. Отмечают, что он плотно фиксируется на раме и не шумит на кочках. Также отмечают точные показания встроенного манометра.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой механизм
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|60 psi
|Вес
|152 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Надежный корпус из алюминия
- Отсутствие люфтов в соединениях
- Удобная прорезиненная рукоятка
Минусы:
- В комплекте не хватает шланга
Где купить
2. Moon Aiolos DIGIT-HP/HV
Ручной насос с высокой максимальной мощностью, рассчитанный на давление до 320 psi. Есть цифровой дисплей и переключаемые режимы High Pressure и High Volume, что делает его универсальным — подходит как для шоссейных велосипедов, так и для подкачки амортизаторов.
Покупатели положительно отзываются о точности цифрового дисплея и удобстве двух режимов. Также отмечают прочную сборку, легкость насоса и то, что его удобно брать с собой в поездки. Для многих стало плюсом, что устройство подходит не только для шин, но и для вилок и задних амортизаторов.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой механизм
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|320 psi
|Вес
|175 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Поддерживает высокое давление до 320 psi
- Есть режимы для накачки автомобильных шин и амортизаторов
- Есть цифровой дисплей
Минусы:
- Высокая цена по сравнению с аналогами
Где купить
3. SKS Injex T-Zoom
Универсальный ручной насос немецкого бренда, рассчитанный на давление до 144 psi. Здесь телескопический алюминиевый корпус, поршневой механизм и складная Т-образная рукоятка для удобного хвата. Благодаря малому весу и компактной форме насос легко помещается в рюкзак или крепится к раме с помощью прилагаемого держателя.
Пользователи хвалят модель за прочность, удобство при накачивании и компактность. Также отмечают удобную ручку, которая делает процесс подкачки менее утомительным даже при высоком давлении.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой механизм
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|144 psi
|Вес
|182 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Складная Т-образная ручка
- Легкий и компактный
- Подходит для накачки высокого давления
Минусы:
- Отсутствует манометр
Где купить
4. Birzman Velocity Road
Мини-насос с поршневым механизмом, предназначенный в первую очередь для шоссейных велосипедов. Корпус выполнен из алюминия, весит всего 105 г и легко помещается в карман, сумку или крепится к раме. Способен развивать давление до 160 psi, что делает его подходящим для высоконагруженных шин. Оснащен выносным шлангом, спрятанным внутри корпуса.
Пользователи отмечают, что насос легко носить с собой благодаря небольшому весу и размерам. Отдельно упоминают качественные материалы и прочную сборку. Гибкий шланг, встроенный в корпус, помогает аккуратно подключаться к ниппелю, не перегибая его.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой механизм
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|160 psi
|Вес
|105 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокое давление до 160 psi
- Очень легкий и компактный
- Есть выносной гибкий шланг
Минусы:
- Отсутствует манометр
Где купить
Рейтинг лучших ножных насосов для велосипеда
Ножные насосы подойдут тем, кто предпочитает стабильность и мощность при накачке шин. Они обеспечивают высокий объем воздуха за одно движение и удобны для домашнего использования или гаража. Особенно полезны, если нужно быстро привести в порядок несколько велосипедов подряд.
1. Stern CP-F
Классический ножной насос с поршневым механизмом, предназначенный для накачки шин с ниппелями Presta и Schrader. Модель выполнена из стали, оснащена нескользящей платформой и аналоговым манометром на корпусе. Максимальное давление — 60 psi, этого достаточно для большинства городских и горных велосипедов. Насос стабильно стоит на полу и позволяет накачивать шины без лишних усилий.
Покупатели хвалят прочность конструкции, простоту использования и точность встроенного манометра. По их словам, насос устойчив даже на плитке, не скользит и уверенно справляется с задачей. Отмечают, что устройство удобно хранить дома и использовать в качестве основного.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой (ножной привод)
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|60 psi
|Вес
|400 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочная металлическая конструкция
- Стабильное положение на полу
- Есть аналоговый манометр
Минусы:
- Некоторым ножка кажется неудобной
Где купить
2. STG BOX
Универсальный напольный насос с поршневым механизмом и ножным приводом, предназначенный для накачки шин с ниппелями Presta и Schrader. В модель встроен аналоговый манометр, есть устойчивая металлическая рама и широкое основание с противоскользящим покрытием.
Покупатели ценят этот насос за высокую производительность и устойчивость при использовании. Также отмечают, что модель позволяет быстро подкачивать шины без значительных усилий.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой (ножной привод)
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|120 psi
|Вес
|864 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Устойчивое основание с противоскользящей поверхностью
- Небольшой размер
- Есть аналоговый манометр
Минусы:
- Скрипит при накачке
Где купить
3. KRAFT KT
Насос с ножным приводом, выполненный из стали и рассчитанный на работу с ниппелями Presta и Schrader. Здесь аналоговый манометр и широкая металлическая рама, которая обеспечивает устойчивость во время накачивания. Максимальное давление — до 150 psi, что позволяет использовать модель для велосипедов, автошин и надувных предметов.
В отзывах покупатели отмечают, что насос производительный, стабильно работает даже при интенсивном использовании и удобно фиксируется на полу. Хвалят надежные материалы, крепкое основание и точность показаний манометра. Такой вариант особенно ценят те, кто подкачивает шины регулярно и в больших объемах.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой (ножной привод)
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|150 psi
|Вес
|1478 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для велосипедных и автомобильных шин
- Устойчивое напольное основание
- Точный аналоговый манометр
Минусы:
- Со слов пользователей, наконечник кажется хрупким и быстро изнашивается
Где купить
4. YATO YT-7349
Насос с ножным приводом, выполненный из стали. Аналоговый манометр встроен. Поддерживает давление до 100 psi — этого достаточно для большинства велосипедов и автомобильных шин. Здесь широкое основание с прорезиненным покрытием, обеспечивающее устойчивость во время работы.
Покупатели отмечают стабильную работу модели, удобную платформу и прочную сборку. Насос хорошо проявляет себя при регулярном использовании в домашних условиях и не вызывает затруднений в эксплуатации.
Характеристики
|Принцип работы насоса
|Поршневой (ножной привод)
|Тип ниппеля
|Schrader, Presta
|Максимальное давление
|100 psi
|Вес
|1250 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Широкая устойчивая платформа
- Прочная стальная конструкция
- Подходит для велосипедных и автомобильных шин
Минусы:
- Некоторые жалуются на неточные показания манометра
Где купить
Как выбрать хороший насос для велосипеда
Выбор велонасоса — это не только вопрос удобства, но и вашей безопасности на дороге. Недокачанные шины быстрее изнашиваются, хуже держат сцепление и увеличивают риск прокола. Чтобы покупка была действительно полезной, обратите внимание на ключевые моменты ниже.
1. Подобрать тип насоса под свой стиль катания
Для ежедневных поездок по городу подойдут легкие ручные насосы — они занимают минимум места, легко крепятся к раме и всегда под рукой. Если вы часто выезжаете за город или участвуете в длительных велопробегах, удобнее иметь компактный аккумуляторный насос — он накачает шину без усилий и сэкономит силы в дороге.
Для использования дома, в гараже или на даче лучше выбрать напольный насос: он дает большой объем воздуха, быстро справляется даже с несколькими велосипедами подряд и требует минимальных физических затрат.
2. Убедиться в совместимости с нужным типом ниппеля
Существует два основных стандарта ниппелей:
- Presta (тонкий, обычно ставится на шоссейные велосипеды).
- Schrader (широкий, такой же, как на автомобилях).
Некоторые насосы работают только с одним из них, другие — универсальны. Чтобы не столкнуться с проблемой несовместимости в пути, лучше сразу выбрать модель с двойной головкой или адаптером для переключения между типами. Это особенно важно, если в вашем распоряжении несколько велосипедов с разными ниппелями.
3. Проверить максимальное давление, которое способен развить насос
Каждый тип велосипеда требует разного давления в шинах:
- для горных — обычно 30—50 psi;
- для городских — 45—70 psi;
- для шоссейных — 90—120 psi и выше.
Убедитесь, что насос выдает давление, соответствующее вашему типу велокамеры. Если значение слишком низкое, вы просто не сможете надуть шину до нужного уровня, а перегрев насоса приведет к его быстрому износу. Оптимальный запас давления должен быть выше вашего нужного значения хотя бы на 10—15%.
4. Обратить внимание на наличие и точность манометра
Манометр — это встроенное устройство, которое показывает уровень давления в шинах. Он особенно важен при накачке шоссейных покрышек и воздушных амортизаторов, где отклонение даже в 10 psi может повлиять на управляемость.
Хорошо, если шкала читаемая, а датчик установлен так, чтобы его можно было видеть во время накачки. В бюджетных моделях точность манометра может хромать — в таком случае стоит дополнительно сверяться с ручным измерителем.
5. Оценить вес, материалы и конструкцию корпуса
Если планируете носить насос с собой, обратите внимание на его габариты и вес. Для ручной модели оптимально — 300—400 г.
Корпус лучше выбирать металлический (алюминий, сталь), он прочнее и долговечнее пластика, особенно если пользоваться насосом часто. Также важны такие детали, как прорезиненные накладки для лучшего хвата, нескользящее основание у напольных моделей и прочный шланг с гибким соединением — он снижает риск повреждения ниппеля при подкачке.
6. Узнать, есть ли дополнительные функции и комплектация
На некоторых насосах есть цифровые дисплеи, автоотключение, фонарик, режимы для подкачки амортизаторов или мячей. Полезно, если в комплекте идут переходники, держатели для крепления к раме, чехол или шланг. Эти мелочи не влияют напрямую на производительность, но делают использование удобнее и расширяют сферу применения насоса — например, вы сможете накачать не только шину, но и туристическую подушку или детский круг.
Комментарий веломеханика
Мы спросили у эксперта Максима Кондрашова, механика велокоманды «Марафон-Тула», имеющего опыт в подготовке велосипедов для чемпионов мира, о форматах насосов и их конструкции:
"Для регулярного использования как в городе, так и за его пределами наибольшую универсальность демонстрируют компактные ручные насосы с функцией работы от CO₂-капсулы или мини-насосы с телескопическим механизмом. Их главное преимущество — комбинация портативности и достаточной мощности, чтобы справиться с проколами или подкачкой шин вдали от дома. В условиях города важна мобильность, насос должен легко помещаться в рюкзак или крепиться к раме. Для загородных поездок особенно актуальны надежность и возможность быстро восстановить давление в шине после прокола, особенно — на пересеченной местности.
Напольные насосы, напротив, лучше подходят для домашнего использования. Они обеспечивают высокую производительность, точную регулировку давления и подходят для регулярного обслуживания велосипеда, но их размер и вес делают их неудобными для транспортировки.
Таким образом, если говорить об универсальности — ручной насос с манометром и возможностью использования CO₂-картриджей будет наиболее сбалансированным вариантом.
Если велосипед используется ежедневно для поездок по городу, то на первый план выходят легкость конструкции и компактность — особенно если насос возится с собой. Даже если он качает медленнее, это не критично при редком использовании. Важнее, чтобы насос был под рукой в нужный момент, если речь идет о проколах.
Однако для туристических поездок, велопоходов или горного катания более приоритетной становится производительность. Возможность быстро и эффективно накачать колесо до нужного давления может быть критически важной. Более производительные насосы экономят силы и время, особенно при использовании камер высокого давления (например, в шоссейных велосипедах или фэтбайках).
Таким образом, при ежедневных городских поездках лучше отдавать предпочтение легкости и компактности. При регулярных выездах за город или в спортивных целях — мощности и надежности. Компромисс можно найти в комбинированных моделях, например, в насосах с двумя режимами (большой объем/высокое давление).
Стоит также отметить, что многие велосипедисты хвалят компактные насосы с цифровыми манометрами. Они совмещают точность и мобильность, хотя пока еще дороже традиционных аналогов".
Обзор лучших насосов для велосипеда
Чтобы облегчить вам выбор, собрали насосы в таблицы по типу и их главным характеристикам.
Аккумуляторные насосы
|Cycplus CUBE AS2 PRO
|Легкий аккумуляторный насос с чехлом и универсальными насадками
|Xiaomi Mijia Electric Pump 2
|Цифровой насос с автоотключением и высоким давлением до 145 psi
|Stern CP-E
|Мощная модель с максимальным давлением до 160 psi и фонариком
|Rockbros AS110
|Компактный электрический насос с подсветкой и простым управлением
Ручные насосы
|Topeak Peak DX II
|Легкий ручной насос с алюминиевым корпусом и встроенным манометром
|Moon Aiolos DIGIT-HP/HV
|Цифровой насос с двумя режимами — для шин и амортизаторов
|SKS Injex T-Zoom
|Телескопический насос с Т-образной ручкой и давлением до 144 psi
|Birzman Velocity Road
|Мини-насос с выносным гибким шлангом и высоким давлением
Ножные насосы
|Stern CP-F
|Напольная модель с аналоговым манометром и устойчивой конструкцией
|STG BOX
|Мощный ножной насос с давлением до 120 psi и широким основанием
|KRAFT KT
|Металлический напольный насос с высоким давлением и большим весом
|YATO YT-7349
|Стальной ножной насос с удобной платформой и простым обслуживанием