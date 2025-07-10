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Топ-12 лучших насосов для велосипеда в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Спущенное колесо может сорвать тренировку, прогулку или поездку на работу, если под рукой нет подходящего насоса. В этой подборке — лучшие насосы для велосипеда в 2025 году: компактные, напольные и аккумуляторные модели, которые не подведут в нужный момент.

Светлана Москалик
Автор Спорт Mail
Мужчина подкачивает шины велосипедным насосом
Велосипедный насос поможет поддержать необходимое давление в шинах, что важно для комфортной и безопасной ездыИсточник: Freepik

В статье собраны 12 популярных моделей насосов, которые подойдут как для экстренной подкачки в дороге, так и для планового обслуживания велосипеда дома. В рейтинг вошли лучшие насосы для велосипеда в 2025 году — аккумуляторные, ручные и ножные варианты — чтобы каждый мог выбрать подходящий формат. При составлении топа мы ориентировались на удобство использования, универсальность по типу ниппеля, максимальное давление, а также вес и надежность конструкции.

Рейтинг лучших аккумуляторных насосов для велосипеда

Аккумуляторные насосы — выбор для тех, кто ценит комфорт и экономию времени. Они работают без усилий со стороны пользователя и подходят не только для велосипедов, но и для мячей, колясок или автомобильных шин.

1. Cycplus CUBE AS2 PRO

Насос для велосипеда Cycplus CUBE AS2 PRO
Насос для велосипеда Cycplus CUBE AS2 PROИсточник: Спортмастер

Компактный аккумуляторный насос, рассчитанный на накачивание шин велосипеда, мячей и других предметов с ниппелями Presta и Schrader. Устройство весит всего 250 г и легко помещается в карман куртки или сумку. В комплекте — насадки для разных типов вентилей, включая иглу для мяча и переходник для надувных предметов. Максимальное давление — 120 psi, чего достаточно для большинства дорожных и горных велосипедов.

Пользователи отмечают высокую мощность при малых габаритах. Устройство удобно брать с собой в поездки и использовать без физического усилия. Также хвалят понятное управление одной кнопкой.

Характеристики

Принцип работы насосаОт аккумулятора
Тип ниппеляPresta, Schrader
Максимальное давление120 psi
Вес250 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Маленький и легкий
  • Подходит для разных типов ниппелей
  • Работает быстро и без усилий

Минусы:

  • Низкий запас заряда

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2. Xiaomi Mijia Electric Pump 2

Насос для велосипеда Xiaomi Mijia Electric Pump 2
Насос для велосипеда Xiaomi Mijia Electric Pump 2Источник: DNS

Электрический насос с аккумулятором, подходящий для накачки велосипедов, мотоциклов, автомобильных шин и спортивного инвентаря. Модель оснащена цифровым экраном, встроенным фонариком и функцией автоматического отключения при достижении заданного уровня давления. Максимальное давление в 145 psi подходит для любых типов велосипедов, включая шоссейные.

Пользователи отмечают точность показаний, простоту управления и быструю работу. Устройство удобно использовать как дома, так и в дороге. К тому же, встроенный фонарик помогает при подкачке в темное время суток.

Характеристики

Принцип работы насосаОт аккумулятора
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление145 psi
Вес490 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Цифровой экран с функцией автоотключения
  • Максимального давления хватает даже для шоссейных шин
  • Есть встроенный фонарик

Минусы:

  • Шумный

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3. Stern CP-E

Насос для велосипеда Stern CP-E
Насос для велосипеда Stern CP-EИсточник: Sternbikes

Портативный аккумуляторный насос с универсальным разъемом под ниппели Schrader и Presta. Есть цифровой дисплей, функция автоотключения и фонарик для работы в условиях плохой освещенности. Максимальное давление — до 160 psi, что позволяет использовать насос не только для велосипедов, но и для автомобильных колес.

Согласно отзывам, у модели высокая мощность, простое управление и широкая область применения. Также отмечают, что гаджет удобно брать с собой в поездки благодаря компактному корпусу и чехлу в комплекте.

Характеристики

Принцип работы насосаОт аккумулятора
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление160 psi
Вес500 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для велосипедных и автомобильных шин
  • Можно использовать как пауэрбанк
  • Насадки в комплекте

Минусы:

  • Пластиковый зажим на шланге

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4. Rockbros AS110

Насос для велосипеда Rockbros AS110
Насос для велосипеда Rockbros AS110Источник: Citycycle

Легкий и компактный электрический насос, работающий от встроенного аккумулятора. Подходит для подкачки шин с ниппелями Schrader и Presta. Есть цифровой дисплей, подсветка и функция автоотключения. Максимальное давление составляет 100 psi — этого достаточно для большинства городских и горных велосипедов. Вес устройства — всего 250 г, что делает его удобным для переноски в рюкзаке или кармане.

Покупатели положительно отзываются о простоте использования и точности настроек. Также хвалят компактный корпус, минимальный вес и интуитивно понятное управление.

Характеристики

Принцип работы насосаОт аккумулятора
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление100 psi
Вес250 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Малый вес и компактный корпус
  • Понятное управление
  • Есть встроенная подсветка

Минусы:

  • По сравнению с аналогами стоит дороже при схожих характеристиках

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Рейтинг лучших ручных велосипедных насосов

Ручные насосы — самый простой и доступный способ быстро подкачать шины без лишней электроники. Они не требуют зарядки, мало весят и помещаются в рюкзак или флягодержатель. Отличный выбор для поездок налегке и ремонта на маршруте.

1. Topeak Peak DX II

Насос для велосипеда Topeak Peak DX II
Насос для велосипеда Topeak Peak DX IIИсточник: Спортмастер

Компактный ручной насос с прочным алюминиевым корпусом и прорезиненной рукояткой для надежного хвата. Оснащен универсальной головкой TwinHead, подходящей как для Schrader, так и для Presta ниппелей. Поршневой механизм позволяет развивать давление до 60 psi. Вес в 152 грамм делает модель удобной для крепления к раме или перевозки в рюкзаке.

В отзывах хвалят надежность конструкции и стабильную работу насоса в разных условиях. Отмечают, что он плотно фиксируется на раме и не шумит на кочках. Также отмечают точные показания встроенного манометра.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой механизм
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление60 psi
Вес152 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Надежный корпус из алюминия
  • Отсутствие люфтов в соединениях
  • Удобная прорезиненная рукоятка

Минусы:

  • В комплекте не хватает шланга

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2. Moon Aiolos DIGIT-HP/HV

Насос для велосипеда Moon Aiolos DIGIT-HP/HV
Насос для велосипеда Moon Aiolos DIGIT-HP/HVИсточник: Спортмастер

Ручной насос с высокой максимальной мощностью, рассчитанный на давление до 320 psi. Есть цифровой дисплей и переключаемые режимы High Pressure и High Volume, что делает его универсальным — подходит как для шоссейных велосипедов, так и для подкачки амортизаторов.

Покупатели положительно отзываются о точности цифрового дисплея и удобстве двух режимов. Также отмечают прочную сборку, легкость насоса и то, что его удобно брать с собой в поездки. Для многих стало плюсом, что устройство подходит не только для шин, но и для вилок и задних амортизаторов.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой механизм
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление320 psi
Вес175 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Поддерживает высокое давление до 320 psi
  • Есть режимы для накачки автомобильных шин и амортизаторов
  • Есть цифровой дисплей

Минусы:

  • Высокая цена по сравнению с аналогами

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3. SKS Injex T-Zoom

Насос для велосипеда SKS Injex T-Zoom
Насос для велосипеда SKS Injex T-ZoomИсточник: Спортмастер

Универсальный ручной насос немецкого бренда, рассчитанный на давление до 144 psi. Здесь телескопический алюминиевый корпус, поршневой механизм и складная Т-образная рукоятка для удобного хвата. Благодаря малому весу и компактной форме насос легко помещается в рюкзак или крепится к раме с помощью прилагаемого держателя.

Пользователи хвалят модель за прочность, удобство при накачивании и компактность. Также отмечают удобную ручку, которая делает процесс подкачки менее утомительным даже при высоком давлении.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой механизм
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление144 psi
Вес182 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Складная Т-образная ручка
  • Легкий и компактный
  • Подходит для накачки высокого давления

Минусы:

  • Отсутствует манометр

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4. Birzman Velocity Road

Насос для велосипеда Birzman Velocity Road
Насос для велосипеда Birzman Velocity RoadИсточник: Citycycle

Мини-насос с поршневым механизмом, предназначенный в первую очередь для шоссейных велосипедов. Корпус выполнен из алюминия, весит всего 105 г и легко помещается в карман, сумку или крепится к раме. Способен развивать давление до 160 psi, что делает его подходящим для высоконагруженных шин. Оснащен выносным шлангом, спрятанным внутри корпуса.

Пользователи отмечают, что насос легко носить с собой благодаря небольшому весу и размерам. Отдельно упоминают качественные материалы и прочную сборку. Гибкий шланг, встроенный в корпус, помогает аккуратно подключаться к ниппелю, не перегибая его.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой механизм
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление160 psi
Вес105 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокое давление до 160 psi
  • Очень легкий и компактный
  • Есть выносной гибкий шланг

Минусы:

  • Отсутствует манометр

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Рейтинг лучших ножных насосов для велосипеда

Ножные насосы подойдут тем, кто предпочитает стабильность и мощность при накачке шин. Они обеспечивают высокий объем воздуха за одно движение и удобны для домашнего использования или гаража. Особенно полезны, если нужно быстро привести в порядок несколько велосипедов подряд.

1. Stern CP-F

Насос для велосипеда Stern CP-F
Насос для велосипеда Stern CP-FИсточник: Sternbikes

Классический ножной насос с поршневым механизмом, предназначенный для накачки шин с ниппелями Presta и Schrader. Модель выполнена из стали, оснащена нескользящей платформой и аналоговым манометром на корпусе. Максимальное давление — 60 psi, этого достаточно для большинства городских и горных велосипедов. Насос стабильно стоит на полу и позволяет накачивать шины без лишних усилий.

Покупатели хвалят прочность конструкции, простоту использования и точность встроенного манометра. По их словам, насос устойчив даже на плитке, не скользит и уверенно справляется с задачей. Отмечают, что устройство удобно хранить дома и использовать в качестве основного.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой (ножной привод)
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление60 psi
Вес400 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочная металлическая конструкция
  • Стабильное положение на полу
  • Есть аналоговый манометр

Минусы:

  • Некоторым ножка кажется неудобной

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2. STG BOX

Насос для велосипеда STG BOX 
Насос для велосипеда STG BOX Источник: ВсеИнструменты

Универсальный напольный насос с поршневым механизмом и ножным приводом, предназначенный для накачки шин с ниппелями Presta и Schrader. В модель встроен аналоговый манометр, есть устойчивая металлическая рама и широкое основание с противоскользящим покрытием.

Покупатели ценят этот насос за высокую производительность и устойчивость при использовании. Также отмечают, что модель позволяет быстро подкачивать шины без значительных усилий.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой (ножной привод)
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление120 psi
Вес864 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Устойчивое основание с противоскользящей поверхностью
  • Небольшой размер
  • Есть аналоговый манометр

Минусы:

  • Скрипит при накачке

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3. KRAFT KT

Велосипедный насос KRAFT KT 
Велосипедный насос KRAFT KT Источник: ВсеИнструменты

Насос с ножным приводом, выполненный из стали и рассчитанный на работу с ниппелями Presta и Schrader. Здесь аналоговый манометр и широкая металлическая рама, которая обеспечивает устойчивость во время накачивания. Максимальное давление — до 150 psi, что позволяет использовать модель для велосипедов, автошин и надувных предметов.

В отзывах покупатели отмечают, что насос производительный, стабильно работает даже при интенсивном использовании и удобно фиксируется на полу. Хвалят надежные материалы, крепкое основание и точность показаний манометра. Такой вариант особенно ценят те, кто подкачивает шины регулярно и в больших объемах.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой (ножной привод)
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление150 psi
Вес1478 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для велосипедных и автомобильных шин
  • Устойчивое напольное основание
  • Точный аналоговый манометр

Минусы:

  • Со слов пользователей, наконечник кажется хрупким и быстро изнашивается

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4. YATO YT-7349

Насос для велосипеда YATO YT-7349
Насос для велосипеда YATO YT-7349Источник: ВсеИнструменты

Насос с ножным приводом, выполненный из стали. Аналоговый манометр встроен. Поддерживает давление до 100 psi — этого достаточно для большинства велосипедов и автомобильных шин. Здесь широкое основание с прорезиненным покрытием, обеспечивающее устойчивость во время работы.

Покупатели отмечают стабильную работу модели, удобную платформу и прочную сборку. Насос хорошо проявляет себя при регулярном использовании в домашних условиях и не вызывает затруднений в эксплуатации.

Характеристики

Принцип работы насосаПоршневой (ножной привод)
Тип ниппеляSchrader, Presta
Максимальное давление100 psi
Вес1250 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Широкая устойчивая платформа
  • Прочная стальная конструкция
  • Подходит для велосипедных и автомобильных шин

Минусы:

  • Некоторые жалуются на неточные показания манометра

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Как выбрать хороший насос для велосипеда

Выбор велонасоса — это не только вопрос удобства, но и вашей безопасности на дороге. Недокачанные шины быстрее изнашиваются, хуже держат сцепление и увеличивают риск прокола. Чтобы покупка была действительно полезной, обратите внимание на ключевые моменты ниже.

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1. Подобрать тип насоса под свой стиль катания

Для ежедневных поездок по городу подойдут легкие ручные насосы — они занимают минимум места, легко крепятся к раме и всегда под рукой. Если вы часто выезжаете за город или участвуете в длительных велопробегах, удобнее иметь компактный аккумуляторный насос — он накачает шину без усилий и сэкономит силы в дороге.

Для использования дома, в гараже или на даче лучше выбрать напольный насос: он дает большой объем воздуха, быстро справляется даже с несколькими велосипедами подряд и требует минимальных физических затрат.

2. Убедиться в совместимости с нужным типом ниппеля

Существует два основных стандарта ниппелей:

  • Presta (тонкий, обычно ставится на шоссейные велосипеды).
  • Schrader (широкий, такой же, как на автомобилях).

Некоторые насосы работают только с одним из них, другие — универсальны. Чтобы не столкнуться с проблемой несовместимости в пути, лучше сразу выбрать модель с двойной головкой или адаптером для переключения между типами. Это особенно важно, если в вашем распоряжении несколько велосипедов с разными ниппелями.

3. Проверить максимальное давление, которое способен развить насос

Каждый тип велосипеда требует разного давления в шинах:

  • для горных — обычно 30—50 psi;
  • для городских — 45—70 psi;
  • для шоссейных — 90—120 psi и выше.

Убедитесь, что насос выдает давление, соответствующее вашему типу велокамеры. Если значение слишком низкое, вы просто не сможете надуть шину до нужного уровня, а перегрев насоса приведет к его быстрому износу. Оптимальный запас давления должен быть выше вашего нужного значения хотя бы на 10—15%.

4. Обратить внимание на наличие и точность манометра

Манометр — это встроенное устройство, которое показывает уровень давления в шинах. Он особенно важен при накачке шоссейных покрышек и воздушных амортизаторов, где отклонение даже в 10 psi может повлиять на управляемость.

Хорошо, если шкала читаемая, а датчик установлен так, чтобы его можно было видеть во время накачки. В бюджетных моделях точность манометра может хромать — в таком случае стоит дополнительно сверяться с ручным измерителем.

5. Оценить вес, материалы и конструкцию корпуса

Если планируете носить насос с собой, обратите внимание на его габариты и вес. Для ручной модели оптимально — 300—400 г.

Корпус лучше выбирать металлический (алюминий, сталь), он прочнее и долговечнее пластика, особенно если пользоваться насосом часто. Также важны такие детали, как прорезиненные накладки для лучшего хвата, нескользящее основание у напольных моделей и прочный шланг с гибким соединением — он снижает риск повреждения ниппеля при подкачке.

6. Узнать, есть ли дополнительные функции и комплектация

На некоторых насосах есть цифровые дисплеи, автоотключение, фонарик, режимы для подкачки амортизаторов или мячей. Полезно, если в комплекте идут переходники, держатели для крепления к раме, чехол или шланг. Эти мелочи не влияют напрямую на производительность, но делают использование удобнее и расширяют сферу применения насоса — например, вы сможете накачать не только шину, но и туристическую подушку или детский круг.

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Комментарий веломеханика

Мы спросили у эксперта Максима Кондрашова, механика велокоманды «Марафон-Тула», имеющего опыт в подготовке велосипедов для чемпионов мира, о форматах насосов и их конструкции:

"Для регулярного использования как в городе, так и за его пределами наибольшую универсальность демонстрируют компактные ручные насосы с функцией работы от CO₂-капсулы или мини-насосы с телескопическим механизмом. Их главное преимущество — комбинация портативности и достаточной мощности, чтобы справиться с проколами или подкачкой шин вдали от дома. В условиях города важна мобильность, насос должен легко помещаться в рюкзак или крепиться к раме. Для загородных поездок особенно актуальны надежность и возможность быстро восстановить давление в шине после прокола, особенно — на пересеченной местности.

Напольные насосы, напротив, лучше подходят для домашнего использования. Они обеспечивают высокую производительность, точную регулировку давления и подходят для регулярного обслуживания велосипеда, но их размер и вес делают их неудобными для транспортировки.

Таким образом, если говорить об универсальности — ручной насос с манометром и возможностью использования CO₂-картриджей будет наиболее сбалансированным вариантом.

Если велосипед используется ежедневно для поездок по городу, то на первый план выходят легкость конструкции и компактность — особенно если насос возится с собой. Даже если он качает медленнее, это не критично при редком использовании. Важнее, чтобы насос был под рукой в нужный момент, если речь идет о проколах.

Однако для туристических поездок, велопоходов или горного катания более приоритетной становится производительность. Возможность быстро и эффективно накачать колесо до нужного давления может быть критически важной. Более производительные насосы экономят силы и время, особенно при использовании камер высокого давления (например, в шоссейных велосипедах или фэтбайках).

Таким образом, при ежедневных городских поездках лучше отдавать предпочтение легкости и компактности. При регулярных выездах за город или в спортивных целях — мощности и надежности. Компромисс можно найти в комбинированных моделях, например, в насосах с двумя режимами (большой объем/высокое давление).

Стоит также отметить, что многие велосипедисты хвалят компактные насосы с цифровыми манометрами. Они совмещают точность и мобильность, хотя пока еще дороже традиционных аналогов".

Обзор лучших насосов для велосипеда

Чтобы облегчить вам выбор, собрали насосы в таблицы по типу и их главным характеристикам.

Аккумуляторные насосы

Cycplus CUBE AS2 PRO
Легкий аккумуляторный насос с чехлом и универсальными насадками
Xiaomi Mijia Electric Pump 2
Цифровой насос с автоотключением и высоким давлением до 145 psi
Stern CP-E
Мощная модель с максимальным давлением до 160 psi и фонариком
Rockbros AS110
Компактный электрический насос с подсветкой и простым управлением

Ручные насосы

Topeak Peak DX II
Легкий ручной насос с алюминиевым корпусом и встроенным манометром
Moon Aiolos DIGIT-HP/HV
Цифровой насос с двумя режимами — для шин и амортизаторов
SKS Injex T-Zoom
Телескопический насос с Т-образной ручкой и давлением до 144 psi
Birzman Velocity Road
Мини-насос с выносным гибким шлангом и высоким давлением

Ножные насосы

Stern CP-FНапольная модель с аналоговым манометром и устойчивой конструкцией
STG BOXМощный ножной насос с давлением до 120 psi и широким основанием
KRAFT KTМеталлический напольный насос с высоким давлением и большим весом
YATO YT-7349Стальной ножной насос с удобной платформой и простым обслуживанием