5 способов скрыть объемные руки без фотошопа — главные секреты звезд

Иногда все идеально: макияж, наряд, настроение, а руки вдруг кажутся массивнее, чем есть на самом деле. Это не повод расстраиваться: даже самая изящная фигура может «потеряться» в неверной позе, ткани или освещении. Стилисты и визажисты звезд перед съемками используют визуальные трюки, которые делают руки тоньше и длиннее без диет, спорта и фотошопа. Мы собрали 5 лайфхаков, которые работают как в кадре, так и в жизни.
Правильный рукав — ¾ или свободный, но с акцентом
Длина рукава может значительно влиять на восприятие рук. Рукав ¾ — настоящий фаворит стилистов: он открывает запястье, визуально вытягивает силуэт и придает образу легкость. Этот крой как будто «отделяет» руку в самом элегантном месте, а не на уровне плеча или локтя, где объем может казаться больше.
Альтернатива такому рукаву — свободный крой с акцентной деталью, например, мягкой сборкой, манжетой или узлом у запястья. Он не облегает руку, а значит, не подчеркивает ее форму, при этом добавляет легкости всему образу.
Виктория Бекхэм часто использует такие приемы в своем гардеробе. Она предпочитает блузы с удлиненными рукавами и пиджаки с рукавами ¾ сдержанных цветов, которые делают силуэт более изящным.
Увлажнение и сияющая кожа
Хорошо увлажненная кожа с легким сиянием красиво отражает свет, и поэтому она автоматически кажется более гладкой и подтянутой. Это значит, что и руки выглядят визуально стройнее. Стилисты знаменитостей умело пользуются этой особенностью, поэтому перед съемками наносят немного крема с легким сиянием или жидкий хайлайтер на плечи и внешнюю сторону предплечий.
Светоотражающие частицы смягчают контуры руки, но нужно стараться не «переборщить» с сиянием, чтобы не привлекать внимание неестественностью. Такой трюк часто используют на бьюти-съемках и в вечерних выходах. Например, Дженнифер Лопес известна своей любовью к лосьонам с эффектом влажного сияния. По итогу ее спортивные руки выглядят тоньше и изящнее.
Позы с отведенной рукой от тела
Если вы когда-нибудь смотрели фотографии с мероприятий, то наверняка замечали: звезды почти никогда не прижимают руки к телу. Например, так позирует Зендея на красной дорожке в вечерних платьях. Отведенная в сторону, чуть согнутая рука зрительно кажется длиннее и стройнее за счет пространства между телом и рукой.
Секрет звездных поз: рука чуть отведена, кисть расслаблена, плечо опущено. Когда локти плотно прижаты к бокам, рука автоматически «расплющивается» по плоскости тела, визуально расширяя силуэт. Особенно это заметно на фотографиях: даже самые тонкие руки могут казаться более массивными просто из-за неудачного положения.
Рукава-фонарики, оборки и массивные браслеты — враги баланса
Некоторые детали гардероба могут свести на нет весь образ, потому что визуально «утяжеляют» руки: объемные рукава-фонарики, многослойные оборки на плечах и крупные браслеты, особенно если они плотно облегают запястье. Перебор с деталями часто нарушает пропорции фигуры: верх становится слишком акцентным, а руки — короче и шире, чем есть на самом деле. Особенно это заметно в кадре и при ярком освещении, где каждый дополнительный слой ткани или массивное украшение отбрасывает тень.
Например, на Met Gala бывают ситуации, когда некоторые дизайнерские стилистические решения оборачивались модными провалами. Пышные рукава на хрупких девушках, обилие массивных браслетов на запястье или каскады оборок на плечах создают лишний объем, который делает образ перегруженным. Чтобы не ошибиться, выбирайте более лаконичные формы и украшения: тонкие браслеты и струящиеся ткани нейтральных цветов.
Акцент на маникюр и запястье
Тонкие украшения и ухоженные руки перетягивают взгляд на детали и визуально «облегчают» образ. Минималистичные кольца, тонкие браслеты и нюдовый маникюр подчеркивают тонкость кисти и запястья. Этот прием работает как оптическая иллюзия: взгляд фиксируется на мелких деталях, а не на возможной массивности плеч или предплечий.
Именно так поступают звезды, когда хотят добиться безупречного эффекта в кадре. Белла Хадид часто появляется в кадре с ногтями без лака с тонкими кольцами и браслетами на кисти. Все это добавляет образу легкости и аристократичности.
Стройные руки — это не только про спортзал или генетику, но и про детали образа, например, длину рукава, позу на фото, текстуру кожи и даже оттенок лака на ногтях. Все это не просто «женские хитрости», а продуманные визуальные приемы. Главное — не стремиться прятать руки, а уметь показывать их с лучшей стороны.