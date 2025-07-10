5 способов скрыть объемные руки без фотошопа — главные секреты звезд

Некоторые детали гардероба могут свести на нет весь образ, потому что визуально «утяжеляют» руки: объемные рукава-фонарики, многослойные оборки на плечах и крупные браслеты, особенно если они плотно облегают запястье. Перебор с деталями часто нарушает пропорции фигуры: верх становится слишком акцентным, а руки — короче и шире, чем есть на самом деле. Особенно это заметно в кадре и при ярком освещении, где каждый дополнительный слой ткани или массивное украшение отбрасывает тень.