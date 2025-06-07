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Минус «крылья»: 5 упражнений, которые делают руки стройнее и моложе

Руки чаще всего выдают возраст. Но с правильными упражнениями их можно быстро привести в тонус. Делимся базовым комплексом — ничего лишнего, только то, что работает на результат.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Девушка готовится тренировать руки
Собрали для вас подборку упражнений для красивых и стройных рук.Источник: Freepik

Планка, отжимания, разведение — руки «любят» комплексный подход. Чтобы добиться изящных форм, нужно работать с мышцами спины, груди и плеч. Сегодня мы объяснили все тонкости и собрали чек-лист по красивым рукам в нашей статье.

Планка на локтях с отведением рук — работает на спину и плечи

Девушка стоит в планке на локтях
Отведение рук в планке с локтей укрепляет спину и плечи.Источник: Freepik

Планка — упражнение на все группы мышц, в том числе и на верхнюю часть тела. А планка на локтях точнее расставляет акценты. В таком положении больше упора на спину и плечи, а при отведении рук дополнительно нагружаются трицепсы.

Как выполнять:

  1. Примите упор лежа, руки согните в локтях строго под плечами.
  2. Поднимитесь на предплечьях: тело — прямая линия, руки согнуты под прямым углом, ноги упираются носками в пол.
  3. Избегайте прогибов: живот подтянут, ягодицы подкручены.
  4. Поочередно отводите согнутые руки до уровня корпуса.

Необходимо сделать 8−10 повторений на каждую сторону.

Упражнение поможет сделать спину «ровнее», а плечи — аккуратнее.

Разведение рук с бутылками — минус «крылья»

Девушка разводит руки с гантелями
Можно использовать бутылки или легкие гантели.Источник: Freepik

Можно использовать как бутылки с водой, так и легкие гантели. Главное здесь — не вес, а техника. Для выполнения необходимо:

  1. Встать прямо, чуть наклониться вперед и «смягчить» колени.
  2. Взять бутылки/гантели в руки.
  3. Плавно разводить руки в стороны и также плавно возвращаться в исходное положение.
  4. Следить, чтобы суставы оставались «мягкими», а гантели поднимались строго до уровня груди.

Необходимо сделать 2−3 подхода по 15−20 раз.

В этом упражнении работает задняя сторона плеч и трицепс. Оно подтянет руки и поможет избавиться от подмышечных складок.

Отжимания от стены — альтернатива «тяжелой артиллерии»

Девушка выполняет отжимания от стены
Отжимания от стены подтягивает руки и убирает дряблость.Источник: Freepik

Отжимания от стены — сочетание простоты и эффективности, которое подходит всем. В них сочетается комфортная нагрузка, безопасность и вариативность. Для выполнения достаточно найти удобную стену и сделать следующее:

  1. Встать прямо лицом к стене на расстоянии вытянутых рук.
  2. Положить ладони на стену: суставы должны оставаться «мягкими».
  3. Медленно сгибать руки, приближаясь всем корпусом к стене.
  4. Медленно возвращаться в исходное положение.

Достаточно сделать 3 подхода по 10−15 повторений. Смена угла наклона усложнит задачу: чем он больше, тем выше нагрузка. Упражнение поможет укрепить грудные и плечевые мышцы. Это самый легкий способ подтянуть руки и убрать рыхлость.

Подъем локтей к плечам — четкий контур руки

Девушка поднимает локти к плечам с гантелями
Развитая дельта не только укрепит руки, но и улучшит осанку.Источник: Freepik

Укрепление дельтовидной мышцы — маст-хэв не только для красивых рук, но и плюс к изящности. Крепкая дельта — это проработанные плечи, ровная осанка и вклад в красивую грудь.

Подъем локтей к плечам — одно из базовых упражнений на дельту. Выполнять его просто:

  1. Встаньте прямо, чуть наклонитесь корпусом вперед.
  2. Согните руки в локтях.
  3. Разведите согнутые руки в стороны до уровня плеч, сведите лопатки.
  4. Плавно вернитесь в исходное положение.

Сделайте 2−3 подхода по 10−15 раз. Если очень легко, можно взять в руки комфортный вес. Постепенно мышцы окрепнут — в том числе на руках.

Обратные отжимания — мгновенный эффект тонуса

Пара выполняет обратные отжимания от лавочки
Обратные отжимания приводят руки в тонус.Источник: Freepik

Обратные отжимания — лучшее упражнение на трицепсы, именно они отвечают за тонус задней части рук.

Наиболее простой вариант выполнения — с опорой на стул:

  1. Сядьте на край стула, обопритесь ладонями о края сидения: руки под плечами, пальцы направлены к телу.
  2. Вытяните ноги вперед, согните в коленях — опора на пятки.
  3. Медленно опуститесь вниз, сгибая руки в локтях: держите корпус прямо, отводите локти строго назад.
  4. Также медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите 2−3 раза максимальное число раз. Упражнение сложнее, чем может показаться, но по эффективности ему нет равных.

Сделать руки стройнее — реальная задача. Сложные упражнения для этого не нужны: достаточно простых акцентных нагрузок. И главное: упражнения работают на все 100% только при регулярном выполнении.