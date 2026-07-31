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Отведение рук в стороны: как делать упражнение для широких плеч

Для проработки средних дельт в программы часто включают отведение рук в стороны. Упражнение выглядит простым, но требует контроля веса и положения корпуса.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Мужчина выполняет упражнение на разведение рук с гантелями.
Источник: Magnific

Отведение руки в сторону — упражнение на плечи, которое выполняют с гантелью, в кроссовере, тренажере или с фитнес-резинкой. Разберем правильную технику, частые ошибки и различия между вариантами.

Кратко по сути:

  • основную нагрузку в упражнении получает средняя часть дельтовидной мышцы;
  • развитие средних дельт помогает визуально сделать плечи шире;
  • руки поднимают примерно до уровня плеч, направляя их немного вперед от линии корпуса;
  • трапеция естественно участвует в движении, но не стоит начинать подъем с пожимания плечами;
  • вес должен позволять выполнять отведения без рывков, раскачивания корпуса и резкого опускания рук.

Какие мышцы работают при отведении руки в сторону

Основную нагрузку в упражнении получает средняя часть дельтовидной мышцы. Она отвечает за отведение руки и во многом формирует визуальную ширину плеч.

Дополнительно в движении участвуют передняя часть дельтовидной, надостная, трапециевидная и передняя зубчатая мышцы. Трапециевидная и передняя зубчатая помогают вращать лопатку вверх по мере подъема руки, поэтому полностью исключать их работу не нужно. Следите лишь за тем, чтобы повтор не начинался с выраженного пожимания плечами.

Как правильно делать отведение рук в сторону

Техника упражнения во многом зависит от используемого оборудования, однако основные принципы остаются одинаковыми.

Девушка разводит руки на тренажере.
Отведение рук не должно вызывать резкую или нарастающую боль в плече.Источник: Magnific

Исходное положение:

  • встаньте устойчиво и слегка согните колени;
  • держите корпус ровно, без выраженного прогиба в пояснице;
  • опустите руки вдоль тела или немного перед бедрами;
  • слегка согните локти и сохраняйте этот угол;
  • направьте руки не строго в стороны, а немного вперед от линии корпуса;
  • держите кисти нейтрально и не разворачивайте большие пальцы вниз.

Как выполнять:

1. На выдохе начните поднимать руки, направляя локти в стороны и немного вперед.

2. Поднимитесь примерно до уровня плеч или остановитесь раньше, если дальнейшее движение вызывает дискомфорт.

3. Не прижимайте лопатки намеренно вниз: позвольте им естественно вращаться вместе с руками.

4. На вдохе плавно опустите руки, сохраняя контроль над весом.

Частые ошибки:

  • использование слишком большого веса;
  • раскачивание корпуса;
  • выполнение движения рывком;
  • слишком быстрое опускание руки;
  • подъем выше комфортной амплитуды с пожиманием плечами или появлением боли;
  • изменение угла в локте во время движения;
  • намеренное разворачивание больших пальцев вниз.

Разновидности отведения руки в сторону

Одно и то же движение можно выполнять разными способами. Выбор варианта зависит от уровня подготовки, доступного оборудования и тренировочных целей.

Отведение руки в сторону с гантелью

Вариант позволяет держаться свободной рукой за опору и легче контролировать положение корпуса. Также он удобен, если нужно отдельно проработать правую и левую стороны.

Возьмите гантель и свободной рукой упритесь в устойчивую опору. Сохраняя корпус неподвижным, поднимайте гантель через сторону, направляя движение локтем.

Отведение рук с гантелями стоя

Классическая версия упражнения для одновременной проработки средних дельт. В фитнесе этот вариант еще называют махи гантелями в стороны.

Возьмите гантели и опустите их перед бедрами. Поднимайте руки через стороны до уровня плеч и медленно опускайте вниз. Следите, чтобы корпус оставался неподвижным.

Отведение руки в кроссовере

В кроссовере трос создает сопротивление уже в начале подъема. С гантелью нижняя часть движения обычно легче, поэтому одинаковый вес в этих вариантах ощущается по-разному.

Возьмитесь за нижнюю рукоять противоположной рукой. Поднимите руку в сторону примерно до уровня плеча, а затем плавно вернитесь в исходное положение.

Отведение руки в сторону с фитнес-резинкой

Подходит для домашних тренировок.

Наступите на один конец резинки, а второй возьмите в руку так, чтобы она была натянута уже в стартовой позиции. Поднимайте руку через сторону до уровня плеча, задержитесь на секунду в точке максимального сопротивления, а затем плавно опускайте руку, не позволяя резинке резко вернуть ее в исходное положение.

Сопротивление резинки увеличивается по мере растяжения, поэтому верхняя часть подъема будет самой сложной.

Отведение рук в стороны в тренажере для дельт

Тренажер задает траекторию и уменьшает требования к стабилизации корпуса, поэтому в нем проще сосредоточиться на движении плеч.

Такой тренажер встречается не во всех фитнес-клубах. В нем упражнение выполняют сидя: локти или верхнюю часть рук прижимают к подушкам и поднимают рычаги в стороны.

Отрегулируйте сиденье так, чтобы локти или наружная сторона плеч удобно упирались в подушки, а ось вращения тренажера примерно совпадала с плечевыми суставами. Разводите локти до комфортной высоты, не пожимая плечами и не отрывая корпус от спинки. Заданная траектория не гарантирует правильную технику, поэтому положение сиденья и вес нужно подбирать индивидуально.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые часто задают про отведение руки в сторону.

Что лучше: отведение рук с гантелями или отведение руки в кроссовере?

Оба варианта нагружают средние дельты. Гантели доступнее, а в кроссовере сопротивление ощущается уже в начале подъема, поэтому варианты по-разному нагружают отдельные участки амплитуды. Выбирать можно тот, в котором проще сохранять правильную технику.

Какой вес использовать новичку?

Выберите вес, с которым получается выполнить 10−15 повторений без раскачивания и изменения угла в локтях. В конце подхода должно оставаться ощущение, что еще одно-два аккуратных повторения возможны. Если приходится пожимать плечами или бросать гантели вниз, вес слишком большой.

Почему во время упражнения устают трапеции?

Умеренная усталость трапеции нормальна: она участвует во вращении лопатки при подъеме руки. Если трапеции устают значительно раньше дельт, проверьте, не слишком ли велик вес и не начинается ли каждый повтор с пожимания плечами. Иногда достаточно уменьшить нагрузку и выполнять движение медленнее.

Сколько подходов и повторений выполнять?

Для большинства любителей фитнеса достаточно 2−4 подходов по 10−15 повторений. Такой диапазон позволяет хорошо нагрузить дельтовидные мышцы и сохранить правильную технику выполнения.

Можно ли выполнять упражнение, если болит плечо?

Отведение рук не должно вызывать резкую или нарастающую боль в плече. Попробуйте уменьшить вес и амплитуду движения. Если боль сохраняется, усиливается или возникает даже без нагрузки, прекратите упражнение и обратитесь к врачу или специалисту по реабилитации.