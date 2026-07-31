Отведение рук в стороны: как делать упражнение для широких плеч

Наступите на один конец резинки, а второй возьмите в руку так, чтобы она была натянута уже в стартовой позиции. Поднимайте руку через сторону до уровня плеча, задержитесь на секунду в точке максимального сопротивления, а затем плавно опускайте руку, не позволяя резинке резко вернуть ее в исходное положение.