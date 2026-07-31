Отведение рук в стороны: как делать упражнение для широких плеч

Отведение руки в сторону — упражнение на плечи, которое выполняют с гантелью, в кроссовере, тренажере или с фитнес-резинкой. Разберем правильную технику, частые ошибки и различия между вариантами.
Кратко по сути:
- основную нагрузку в упражнении получает средняя часть дельтовидной мышцы;
- развитие средних дельт помогает визуально сделать плечи шире;
- руки поднимают примерно до уровня плеч, направляя их немного вперед от линии корпуса;
- трапеция естественно участвует в движении, но не стоит начинать подъем с пожимания плечами;
- вес должен позволять выполнять отведения без рывков, раскачивания корпуса и резкого опускания рук.
Какие мышцы работают при отведении руки в сторону
Основную нагрузку в упражнении получает средняя часть дельтовидной мышцы. Она отвечает за отведение руки и во многом формирует визуальную ширину плеч.
Дополнительно в движении участвуют передняя часть дельтовидной, надостная, трапециевидная и передняя зубчатая мышцы. Трапециевидная и передняя зубчатая помогают вращать лопатку вверх по мере подъема руки, поэтому полностью исключать их работу не нужно. Следите лишь за тем, чтобы повтор не начинался с выраженного пожимания плечами.
Как правильно делать отведение рук в сторону
Техника упражнения во многом зависит от используемого оборудования, однако основные принципы остаются одинаковыми.
Исходное положение:
- встаньте устойчиво и слегка согните колени;
- держите корпус ровно, без выраженного прогиба в пояснице;
- опустите руки вдоль тела или немного перед бедрами;
- слегка согните локти и сохраняйте этот угол;
- направьте руки не строго в стороны, а немного вперед от линии корпуса;
- держите кисти нейтрально и не разворачивайте большие пальцы вниз.
Как выполнять:
1. На выдохе начните поднимать руки, направляя локти в стороны и немного вперед.
2. Поднимитесь примерно до уровня плеч или остановитесь раньше, если дальнейшее движение вызывает дискомфорт.
3. Не прижимайте лопатки намеренно вниз: позвольте им естественно вращаться вместе с руками.
4. На вдохе плавно опустите руки, сохраняя контроль над весом.
Частые ошибки:
- использование слишком большого веса;
- раскачивание корпуса;
- выполнение движения рывком;
- слишком быстрое опускание руки;
- подъем выше комфортной амплитуды с пожиманием плечами или появлением боли;
- изменение угла в локте во время движения;
- намеренное разворачивание больших пальцев вниз.
Разновидности отведения руки в сторону
Одно и то же движение можно выполнять разными способами. Выбор варианта зависит от уровня подготовки, доступного оборудования и тренировочных целей.
Отведение руки в сторону с гантелью
Вариант позволяет держаться свободной рукой за опору и легче контролировать положение корпуса. Также он удобен, если нужно отдельно проработать правую и левую стороны.
Возьмите гантель и свободной рукой упритесь в устойчивую опору. Сохраняя корпус неподвижным, поднимайте гантель через сторону, направляя движение локтем.
Отведение рук с гантелями стоя
Классическая версия упражнения для одновременной проработки средних дельт. В фитнесе этот вариант еще называют махи гантелями в стороны.
Возьмите гантели и опустите их перед бедрами. Поднимайте руки через стороны до уровня плеч и медленно опускайте вниз. Следите, чтобы корпус оставался неподвижным.
Отведение руки в кроссовере
В кроссовере трос создает сопротивление уже в начале подъема. С гантелью нижняя часть движения обычно легче, поэтому одинаковый вес в этих вариантах ощущается по-разному.
Возьмитесь за нижнюю рукоять противоположной рукой. Поднимите руку в сторону примерно до уровня плеча, а затем плавно вернитесь в исходное положение.
Отведение руки в сторону с фитнес-резинкой
Подходит для домашних тренировок.
Наступите на один конец резинки, а второй возьмите в руку так, чтобы она была натянута уже в стартовой позиции. Поднимайте руку через сторону до уровня плеча, задержитесь на секунду в точке максимального сопротивления, а затем плавно опускайте руку, не позволяя резинке резко вернуть ее в исходное положение.
Сопротивление резинки увеличивается по мере растяжения, поэтому верхняя часть подъема будет самой сложной.
Отведение рук в стороны в тренажере для дельт
Тренажер задает траекторию и уменьшает требования к стабилизации корпуса, поэтому в нем проще сосредоточиться на движении плеч.
Такой тренажер встречается не во всех фитнес-клубах. В нем упражнение выполняют сидя: локти или верхнюю часть рук прижимают к подушкам и поднимают рычаги в стороны.
Отрегулируйте сиденье так, чтобы локти или наружная сторона плеч удобно упирались в подушки, а ось вращения тренажера примерно совпадала с плечевыми суставами. Разводите локти до комфортной высоты, не пожимая плечами и не отрывая корпус от спинки. Заданная траектория не гарантирует правильную технику, поэтому положение сиденья и вес нужно подбирать индивидуально.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на вопросы, которые часто задают про отведение руки в сторону.
Что лучше: отведение рук с гантелями или отведение руки в кроссовере?
Оба варианта нагружают средние дельты. Гантели доступнее, а в кроссовере сопротивление ощущается уже в начале подъема, поэтому варианты по-разному нагружают отдельные участки амплитуды. Выбирать можно тот, в котором проще сохранять правильную технику.
Какой вес использовать новичку?
Выберите вес, с которым получается выполнить 10−15 повторений без раскачивания и изменения угла в локтях. В конце подхода должно оставаться ощущение, что еще одно-два аккуратных повторения возможны. Если приходится пожимать плечами или бросать гантели вниз, вес слишком большой.
Почему во время упражнения устают трапеции?
Умеренная усталость трапеции нормальна: она участвует во вращении лопатки при подъеме руки. Если трапеции устают значительно раньше дельт, проверьте, не слишком ли велик вес и не начинается ли каждый повтор с пожимания плечами. Иногда достаточно уменьшить нагрузку и выполнять движение медленнее.
Сколько подходов и повторений выполнять?
Для большинства любителей фитнеса достаточно 2−4 подходов по 10−15 повторений. Такой диапазон позволяет хорошо нагрузить дельтовидные мышцы и сохранить правильную технику выполнения.
Можно ли выполнять упражнение, если болит плечо?
Отведение рук не должно вызывать резкую или нарастающую боль в плече. Попробуйте уменьшить вес и амплитуду движения. Если боль сохраняется, усиливается или возникает даже без нагрузки, прекратите упражнение и обратитесь к врачу или специалисту по реабилитации.