Что пить летом, чтобы худеть: 5 напитков без калорий и лишнего сахара

Летом хочется пить больше, чем обычно. Причем не просто воду — газировку, соки, квас, лимонады. Большинство этих напитков содержат скрытый сахар, калории и способствуют задержке воды в организме. Однако есть и такие напитки, которые наоборот ускоряют метаболизм, выводят лишнюю жидкость и помогают поддерживать стройность. В этой статье расскажем про топ-5 освежающих летних напитков, которые помогут вам оставаться в форме без вреда для здоровья.