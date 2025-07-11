Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что пить летом, чтобы худеть: 5 напитков без калорий и лишнего сахара

В жару проще сорваться на сладкую газировку, смузи и соки, забывая, что за это потом придется платить отеками и лишним весом. Узнайте, какие напитки помогают телу оставаться стройным и не задерживают воду.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка пьет воду на жаре
Рассказываем, что можно пить летом заместо сахарных и калорийных напитков.Источник: Freepik

Летом хочется пить больше, чем обычно. Причем не просто воду — газировку, соки, квас, лимонады. Большинство этих напитков содержат скрытый сахар, калории и способствуют задержке воды в организме. Однако есть и такие напитки, которые наоборот ускоряют метаболизм, выводят лишнюю жидкость и помогают поддерживать стройность. В этой статье расскажем про топ-5 освежающих летних напитков, которые помогут вам оставаться в форме без вреда для здоровья.

Зеленый чай

Зеленый чай с лимоном и мятой в кружке
Зеленый чай ускоряет метаболизм и выводит лишнюю жидкость, а его вкус можно улучшить без вреда для фигуры.Источник: Freepik

Зеленый чай давно считается одним из самых полезных напитков на планете. Он богат антиоксидантами, особенно катехинами, которые стимулируют расщепление жиров и ускоряют обмен веществ.

Летом его особенно приятно пить охлажденным с долькой лимона или мятой. Главное — не добавляйте сахар. Если хочется сладкого, попробуйте использовать нектар ягод годжи или немного меда. Такой подход сохранит вкус и пользу, но не принесет лишних калорий. Зеленый чай также немного мочегонный, что помогает бороться с отеками.

Вода с лимоном

Вода с лимоном в стакане
Теплая вода с лимоном запускает обмен веществ и помогает мягко очистить организм.Источник: Freepik

Если вы ищете напиток, который поможет похудеть и одновременно очистить организм, начните день со стакана теплой воды с лимоном.

Это простое сочетание активизирует пищеварение, поддерживает здоровье печени и способствует выведению шлаков. Лимонная кислота мягко стимулирует обменные процессы, а вода — главный элемент любого похудения. Пейте такой напиток утром натощак и утоляйте жажду в течение дня.

Кокосовая вода

Кокосовая вода в бокале с трубочкой
Кокосовая вода восполняет минералы, утоляет жажду и помогает избежать отеков, особенно в жару.Источник: Freepik

Когда на улице +30, важно не просто пить, но и восполнять потерянные минералы. Кокосовая вода — отличный выбор. Она содержит калий, магний и натрий, которые быстро восстанавливают водно-солевой баланс.

При этом она практически не содержит сахара (если выбирать несладкие варианты). Этот напиток не только утоляет жажду, но и помогает избежать отеков за счет правильного соотношения электролитов. Главное — покупайте натуральную кокосовую воду без добавления сахара и консервантов. Она станет идеальным напитком после тренировки или долгой прогулки на солнце.

Настой из мяты и имбиря

Настой из мяты и имбиря в чайнике
Имбирно-мятный напиток улучшает пищеварение и помогает в снижении веса.Источник: Freepik

Имбирь разгоняет метаболизм, улучшает пищеварение и помогает организму эффективнее справляться с жирами. Мята, в свою очередь, успокаивает ЖКТ и дает ощущение прохлады. Сочетание этих двух ингредиентов создает идеальный летний напиток: освежающий, полезный и способствующий снижению веса.

Готовится он легко: тертый корень имбиря заливается горячей водой, настаивается 10−15 минут, затем остужается и дополняется свежими листьями мяты. Можно добавить немного лимона или каплю меда. Такой настой отлично подходит как утром, так и после еды.

Огуречная вода

Огуречная вода со льдом и лаймом в бокале
Огуречная вода выводит лишнюю жидкость из организма, борется с отеками и даже улучшает цвет лица.Источник: Freepik

Огурцы на 95% состоят из воды, поэтому они идеально подходят для создания освежающего и полезного напитка. Огуречная вода — это не просто модный тренд, а реально эффективный способ поддерживать водный баланс и улучшать внешний вид кожи.

Она мягко выводит лишнюю жидкость из организма, помогает бороться с отеками и не содержит калорий. Просто нарежьте огурец тонкими кружочками, залейте холодной водой и оставьте настояться несколько часов. Для усиления эффекта добавьте мяту или лимон. Такой напиток можно пить в любое время дня — он не повредит фигуре, хорошо утоляет жажду и освежает даже в самый жаркий день.

Лето совсем не обязательно отказываться от любимых напитков, чтобы поддерживать форму. Достаточно выбрать те, которые работают на ваше здоровье и красоту. Эти пять напитков станут вашими верными помощниками в борьбе с жарой и лишним весом. Они вкусные, натуральные и действительно полезные. Экспериментируйте с сочетаниями, пробуйте новые вкусы и помните: красивое тело начинается с правильных привычек.