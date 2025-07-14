Фрукты, от которых толстеют: 5 ошибок, которые мешают результату

Мы привыкли считать фрукты чуть ли не панацеей от всех бед: источником витаминов, антиоксидантов и натурального сахара. Но мало кто задумывается, что даже самые безобидные яблоки могут стать причиной лишних килограммов. Все дело в том, как мы их едим, в каких количествах и с чем сочетаем. Сегодня разберем пять скрытых причин, почему фрукты могут прибавлять лишние килограммы, и научимся есть их правильно — без вреда для фигуры.