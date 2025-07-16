3 простых правила, чтобы реально худеть во время ходьбы

Прогулки по песку, траве, гальке — простая замена упражнениям. Для тех, кто хочет вариант посложнее: проходите часть пути в гору, по лестнице или на беговой дорожке с наклоном. Такие маршруты усилят нагрузку на икры, квадрицепсы и мышцы ягодиц — а значит, приведут к их росту. Профи рекомендуют обратить внимание на обувь и выбрать себе удобную анатомическую подошву. Это позволит долго гулять в свое удовольствие без мозолей и травм.