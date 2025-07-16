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3 простых правила, чтобы реально худеть во время ходьбы

Накачать мышцы на ногах можно даже по дороге на работу, на прогулке или на шоппинге. Главное — знать о маленьких трюках, которые превратят обычные дела в тренировку.

Светлана Амирова
Автор Спорт Mail
Девушки занимаются спортивной ходьбой по ступенькам
Эти простые правила превратят ходьбу в жиросжигающую тренировку.Источник: Freepik

Необязательно тратить время на спортзал, чтобы подкачать ноги. Даже обычная прогулка может работать как тренировка, если правильно выстроить шаг, выбрать маршрут или добавить легкую нагрузку. В этой статье — простые трюки, которые незаметно включают мышцы в работу и делают повседневную активность эффективнее. Все это — без специальных условий, инвентаря и даже спортивной формы.

Ходим с акцентом на носок

Спортсменка идет с акцентом на носок
Акценты при ходьбе могут помочь мышцам расти быстрее.Источник: Freepik

Этот прием используют модели и танцовщицы для тренировки осанки, но он также усиливает нагрузку на ноги. Попробуйте при шаге делать акцент не на пятку, а на отталкивание носком. Микродвижение позволит «включить» икроножные мышцы: не нужно торопиться, важно прочувствовать этот момент.

Еще один лайфхак: использование утяжелителей. Их можно крепить на лодыжки: главное не геройствовать и начинать с маленьких весов и расстояний. Ну, и, конечно, убедиться, что такая нагрузка не противопоказана по здоровью.

Меняем темп во время прогулки

Харли Пастернак, звездный тренер
Звездный тренер Харли Пастернак считает, что нужно проходить минимум 12 000 шагов каждый день.Источник: Соцсети

Известный тренер Харли Пастернак называет ходьбу идеальным упражнением. Он рекомендует чередовать быстрые и медленные движения — также, как делают на тренировках легкоатлеты. Такой подход, по мнению Харли, позволяет сжигать больше жира и разнообразить свои прогулки. Что интересно, тренер призывает двигаться больше вне зависимости от посещения тренажерного зала — то есть ходьба рекомендована всем, без исключения.

«Если вы действительно хотите хорошо выглядеть и чувствовать себя отлично, нужно проходить как минимум 12 тысяч шагов в день», — рассказывает голливудский эксперт.

Важный совет при экспериментах со скоростью: дыхание при ходьбе не должно сбиваться. Придерживайтесь «разговорного» темпа (то есть чтобы вы могли идти и поддерживать беседу), который подскажет вам, когда можно ускориться или пора замедляться.

Выбираем маршрут с подъемами и лестницами

Девушка идет по маршруту с лестницей
Если вам хочется добавить нагрузки — добавьте в прогулки места с лестницами и наклонами.Источник: Freepik

Прогулки по песку, траве, гальке — простая замена упражнениям. Для тех, кто хочет вариант посложнее: проходите часть пути в гору, по лестнице или на беговой дорожке с наклоном. Такие маршруты усилят нагрузку на икры, квадрицепсы и мышцы ягодиц — а значит, приведут к их росту. Профи рекомендуют обратить внимание на обувь и выбрать себе удобную анатомическую подошву. Это позволит долго гулять в свое удовольствие без мозолей и травм.

Ходьба хороша тем, что ей можно заниматься в любую погоду и почти при любых условиях: беговая дорожка, парк у дома и даже торговый центр могут стать хорошей альтернативой тренажерному залу.