3 простых правила, чтобы реально худеть во время ходьбы

Необязательно тратить время на спортзал, чтобы подкачать ноги. Даже обычная прогулка может работать как тренировка, если правильно выстроить шаг, выбрать маршрут или добавить легкую нагрузку. В этой статье — простые трюки, которые незаметно включают мышцы в работу и делают повседневную активность эффективнее. Все это — без специальных условий, инвентаря и даже спортивной формы.
Ходим с акцентом на носок
Этот прием используют модели и танцовщицы для тренировки осанки, но он также усиливает нагрузку на ноги. Попробуйте при шаге делать акцент не на пятку, а на отталкивание носком. Микродвижение позволит «включить» икроножные мышцы: не нужно торопиться, важно прочувствовать этот момент.
Еще один лайфхак: использование утяжелителей. Их можно крепить на лодыжки: главное не геройствовать и начинать с маленьких весов и расстояний. Ну, и, конечно, убедиться, что такая нагрузка не противопоказана по здоровью.
Меняем темп во время прогулки
Известный тренер Харли Пастернак называет ходьбу идеальным упражнением. Он рекомендует чередовать быстрые и медленные движения — также, как делают на тренировках легкоатлеты. Такой подход, по мнению Харли, позволяет сжигать больше жира и разнообразить свои прогулки. Что интересно, тренер призывает двигаться больше вне зависимости от посещения тренажерного зала — то есть ходьба рекомендована всем, без исключения.
«Если вы действительно хотите хорошо выглядеть и чувствовать себя отлично, нужно проходить как минимум 12 тысяч шагов в день», — рассказывает голливудский эксперт.
Важный совет при экспериментах со скоростью: дыхание при ходьбе не должно сбиваться. Придерживайтесь «разговорного» темпа (то есть чтобы вы могли идти и поддерживать беседу), который подскажет вам, когда можно ускориться или пора замедляться.
Выбираем маршрут с подъемами и лестницами
Прогулки по песку, траве, гальке — простая замена упражнениям. Для тех, кто хочет вариант посложнее: проходите часть пути в гору, по лестнице или на беговой дорожке с наклоном. Такие маршруты усилят нагрузку на икры, квадрицепсы и мышцы ягодиц — а значит, приведут к их росту. Профи рекомендуют обратить внимание на обувь и выбрать себе удобную анатомическую подошву. Это позволит долго гулять в свое удовольствие без мозолей и травм.
Ходьба хороша тем, что ей можно заниматься в любую погоду и почти при любых условиях: беговая дорожка, парк у дома и даже торговый центр могут стать хорошей альтернативой тренажерному залу.