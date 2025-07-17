Хейли Бибер не изнуряет себя тренировками — ее упражнения подойдут даже новичкам

Тренировки звезд часто превращаются в изнурительные марафоны, но Хейли Бибер предпочитает более мягкий и осознанный подход. Она не тратит часы в спортзале, выбирая упражнения, которые легко вписать в свой активный график. Они направлены на улучшение формы, координации и самочувствия, без боли и нагрузки на суставы. В статье рассказываем, какие упражнения использует Хейли и почему их советуют тренеры тем, кто только начинает заниматься спортом.