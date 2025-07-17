Хейли Бибер не изнуряет себя тренировками — ее упражнения подойдут даже новичкам

Тренировки звезд часто превращаются в изнурительные марафоны, но Хейли Бибер предпочитает более мягкий и осознанный подход. Она не тратит часы в спортзале, выбирая упражнения, которые легко вписать в свой активный график. Они направлены на улучшение формы, координации и самочувствия, без боли и нагрузки на суставы. В статье рассказываем, какие упражнения использует Хейли и почему их советуют тренеры тем, кто только начинает заниматься спортом.
Упражнения для бедер и ягодиц: просто, но эффективно
Такие движения часто используют при реабилитации после травм: они не перегружают суставы и не требуют резких движений. Для новичков это отличный старт: начните с 10−15 минут в день, повторяя упражнения по 10 раз по утрам после пробуждения. Тело постепенно привыкнет к нагрузке, укрепятся базовые мышечные группы, а прогресс станет заметным уже через пару недель.
Резинка и вес тела: тренировки без зала
Фитнес-резинка — незаменимая вещь в сумке моделей, потому что помогает тренироваться в номере отеля перед съемками. С ее помощью мышцы прорабатываются быстрее и легче: 20−30 минут занятий дают практически тот же результат, что тренировка в зале.
С помощью резинки Хейли делает упражнения с элементами сопротивления: ягодичный мостик, отведения ног, приседания с пульсацией и боковые шаги в полуприседе. Если вы только начинаете тренироваться с резинкой, важно не перегрузить себя. Выбирайте резинки с легким или средним сопротивлением и занимайтесь 5−10 минут в день, уделяя внимания разным группам мышц.
Баланс и координация: упражнения на пресс и корпус
Хейли часто делает планку на прямых руках, добавляя поочередное поднятие рук и ног. Также в ее арсенале есть «ласточка», когда из положения стоя нужно наклониться вперед, вытягивая одну ногу назад, а руки вперед. Из положения на четвереньках она выполняет диагональные подъемы противоположной руки и ноги, удерживая корпус. Все это альтернатива классическим скручиваниям: упражнения помогают добиться плоского живота, укрепляют осанку и улучшают координацию движений.
Ее тренировки — это пример осознанного подхода и любви к своему телу. Упражнения из этого комплекса легко встроить в рутину, ведь они бережно, но эффективно прорабатывают все группы мышц. После них вы почувствуете легкую усталость, а не дискомфорт.