Топ-10 лучших виброплатформ в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Поддерживать форму на беговой дорожке или в фитнес-центре бывает непросто, а привычная борьба с лишними килограммами нередко становится долгой и изнурительной. Выходом из положения станут современные тренажеры, которые можно использовать в домашних условиях. В этой статье мы рассмотрим лучшие виброплатформы в 2025 году. Рейтинг формировался на основе характеристик устройств, их функциональных возможностей и отзывов пользователей.
Обзор лучших виброплатформ
Перед рейтингом предлагаем вам ознакомиться с его участниками и короткой информацией о них.
|VictoryFit VF-M810
|Недорогая виброплатформа с 99 скоростными режимами
|Hyperfit Ruttenkraft M-16
|Мини-тренажер со 120 скоростными режимами и комфортным массажем ступней
|Takasima ТА-018-6
|Модель среднего ценового сегмента, со специальным амортизационным покрытием
|Ergonova Max Burn Pro
|Мощный тренажер премиум-класса с технологией равномерного распределения вибраций, позволяющий тренировать все группы мышц
|Ergonova Max Burn Mini
|Компактная виброплатформа среднего ценового сегмента с равномерным распределением вибраций
|Altezani
|Недорогая модель со съемными ручками, подходит людям с чувствительными ступнями
|Planta VP-05 Fitness
|Компактная виброплатформа бюджетного сегмента
|Planta 3D VP-15
|Очень мощный тренажер с 2 двигателями и технологией колебаний 3D
|VictoryFit VF-S800
|Виброплатформа 3D с 2 двигателями и 99 скоростями
|Begibey SlimBox
|Тренажер для людей с малоподвижным образом жизни
Рейтинг лучших виброплатформ для дома
Виброплатформы — эффективное средство для похудения, укрепления мышц, нормализации кровообращения и улучшения жизненного тонуса. Предлагаем следующие модели этих домашних тренажеров.
1. VictoryFit VF-M810
Бюджетная платформа, выполненная из ударопрочного пластика. В тренажере 99 режимов и пять вариантов тренировок. Модель выдерживает вес до 120 кг, может непрерывно работать до 10 мин. Регулярные занятия на этом тренажере способствуют снижению веса, укреплению мышц, избавлению от целлюлита, улучшению состояния кожи.
Пользователи отмечают ощутимую тренировку мышц, возможность настраивать амплитуду и скорость вибраций. Также нравится тихая работа устройства и отсутствие скольжения. Однако некоторые жалуются на короткий сетевой шнур.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Ударопрочный пластик
|Мощность
|200 Вт
|Вес и размер
|9 кг, 55 × 35 × 13 см
|Особенности
|99 скоростных режимов, 5 вариантов тренировок, встроенный таймер, ручное управление + пульт
|Максимальная нагрузка
|120 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мощный двигатель
- 99 скоростных режимов
- Относительно невысокая цена
Минусы:
- Из отзывов, короткий сетевой шнур
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2. Hyperfit Ruttenkraft M-16
Мини-тренажер сделан из качественного пластика, есть удобный LED-дисплей. На платформе предлагается 120 скоростей и пять программ тренировок. Предусмотрен магнитный и точечный массаж ступней. Доступны три зоны нагрузки с имитацией ходьбы, бега трусцой и обычного бега. Также в комплекте идут два эластичных эспандера.
Покупателям нравится, что платформа помогает держать мышцы в тонусе, еще отмечают массаж стоп, удобство управления, хорошо прорезиненное основание и возможность слушать музыку через Bluetooth. При этом встречаются жалобы на ненадежные эспандеры — бывает, что быстро рвется жгут.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Пластик, резина
|Мощность
|200 Вт
|Вес и размер
|9 кг, 53 × 33 × 13 см
|Особенности
|120 скоростей, 5 автоматических программ тренировок, 3 режима нагрузки, LED-дисплей
|Максимальная нагрузка
|150 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 120 скоростей вибрации
- Комфортный массаж ступней
- Разные режимы нагрузки: от ходьбы до обычного бега
Минусы:
- По отзывам, быстро рвется эспандер
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3. Takasima ТА-018−6
Виброплатформа средней ценовой категории. В тренажере 20 скоростей и три автоматических режима, тренировка длится до 20 мин. В модели мощный двигатель, при этом колебания получаются достаточно мягкими, также есть Bluetooth-колонки и регулируемые ножки. Отдельного упоминания заслуживает покрытие Siagan, которое защищает от проскальзывания, обеспечивает хорошую амортизацию и снижает нагрузку на суставы. Тренажер используется для похудения, избавления от целлюлита и укрепления мышц.
По словам пользователей, виброплатформа дает хорошую нагрузку, удобна в применении и не занимает много места. Также отмечают удобные ножки и амортизирующее покрытие. Однако некоторые покупатели жалуются на громкий звук при включении устройства.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Резина, специальный материал Siagan
|Мощность
|200 Вт
|Вес и размер
|14 кг, 76 × 43 × 17 см
|Особенности
|20 скоростей, 3 автоматических режима, антискользящее и амортизирующее покрытие
|Максимальная нагрузка
|120 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Таймер до 20 мин
- Три автоматических режима тренировки
- Специальное покрытие улучшает амортизацию и защищает суставы
Минусы:
- Из отзывов, громкий звук при включении
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4. Ergonova Max Burn Pro
Виброплатформа премиум-класса с технологией 360° Body Technology, благодаря которой вибрации равномерно распределяются по всему телу. Тренажер позволяет тренировать разные группы мышц: руки, ноги, спину, пресс и ягодицы, а также активизирует обмен веществ. В платформе мощный мотор, LED-дисплей, есть присоски для фиксации с полом. В устройстве четыре режима тренировок — ходьба, обычный и быстрый бег, подъем в гору, и 10 уровней нагрузки. Тренажер сделан из антистатического силикона, рама — из стали.
По оценке пользователей, платформа обеспечивает высокую интенсивность вибраций, помогает сжигать жир, улучшает кровообращение и гибкость. Также нравится наличие четырех уровней, бесшумность работы и набор эспандеров, идущих в комплекте. Однако некоторые жалуются на плохой отклик пульта дистанционного управления — нужно точно попадать в дисплей.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Пластик, силикон, сталь
|Мощность
|280 Вт
|Вес и размер
|13 кг, 80 × 40 × 19 см
|Особенности
|4 режима, 10 уровней нагрузки, технология 360° Body Technology, усиленная стальная рама
|Максимальная нагрузка
|200 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Равномерное распределение вибраций
- Четыре режима тренировок — от ходьбы до подъема в гору
- Усиленная стальная рама
Минусы:
- По отзывам, плохой отклик пульта
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5. Ergonova Max Burn Mini
Тренажер с компактными размерами и относительно небольшой ценой. В платформе используется двигатель средней мощности, предусмотрено три режима тренировок и 10 скоростей. Максимальная нагрузка — 100 кг. При этом здесь применяется технология 360° Body Technology, благодаря которой вибрации равномерно распространяются по всему телу.
Пользователи отмечают, что платформа помогает похудеть, уменьшает целлюлит и отеки, еще покупателям нравится надежность конструкции и простота управления. Однако встречаются отзывы, где модель критикуют за короткий сетевой шнур.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Пластик, силикон, резина
|Мощность
|180 Вт
|Вес и размер
|9 кг, 58 × 33 × 12 см
|Особенности
|3 режима, 10 скоростей, технология 360° Body Technology
|Максимальная нагрузка
|100 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Технология равномерного распределения вибраций
- Компактные размеры
- Три режима тренировок — ходьба и два варианта бега
Минусы:
- По отзывам, короткий шнур
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6. Altezani
Недорогая виброплатформа, которую можно использовать для расслабления, укрепления мышц и повышения жизненного тонуса. В тренажере три автоматические программы и 10 скоростей. Также гаджет можно настраивать вручную под индивидуальные тренировки. В комплекте выдвижные резинки-эспандеры, которые находятся в нижней части. Отдельного внимания заслуживают съемные ручки — их можно использовать для отжиманий или ориентира для ног. Поверхность платформы покрыта резиновым материалом, который защищает от проскальзывания. Тренажер подходит людям с чувствительными ступнями.
По словам пользователей, виброплатформа эффективна для тренировок, ускоряет сжигание жира. Также отмечают комфорт в использовании и возможность прорабатывать разные группы мышц. Однако некоторым не нравится шум от работу устройства.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Ударопрочный пластик, резина
|Мощность
|200 Вт
|Вес и размер
|12,5 кг, 63 × 40 × 11,5 см
|Особенности
|3 автоматических программы, 10 скоростей, съемные ручки, резиновое покрытие
|Максимальная нагрузка
|120 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Три автоматические программы
- Подходит для людей с чувствительными ступнями
- Съемные ручки
Минусы:
- По отзывам, шумная работа
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7. Planta VP-05 Fitness
Недорогая компактная модель, которая подходит для домашних тренировок. Виброплатформа не занимает много места, не скользит и не опрокидывается. Корпус устройства сделан из усиленного пластика. Рабочая поверхность покрыта слоем резины, что подходит людям, которым не нравится модели с ребристым покрытием. Виброплатформа с дисплеем с подсветкой, можно использовать тир режима тренировок и 99 скоростей.
Пользователям нравится, что устройство нагружает мышцы, разгоняет лимфу, еще подчеркивается интенсивность тренировок и качество используемых в модели материалов. Среди недостатков называют ненадежный пульт: через некоторое время залипают кнопки.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Усиленный пластик, резина, силикон
|Мощность
|200 Вт
|Вес и размер
|10 кг, 67 × 38 × 13,3 см
|Особенности
|3 режима тренировок, 99 скоростей, резиновое покрытие
|Максимальная нагрузка
|130 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Три режима тренировок и 99 скоростей
- Компактность
- Удобное резиновое покрытие
Минусы:
- По отзывам, через некоторое время у пульта залипают кнопки
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8. Planta 3D VP-15
В виброплатформе два двигателя, а количество скоростей увеличено до 180. Предлагается пять автоматических программ, тренировка длится до 10 мин. Устройство позволяет прорабатывать разные группы мышц. Используется технология 3D, сочетающая вертикальные, горизонтальные и комбинированные колебания. Управление осуществляется с помощью пульта или браслета.
Пользователи отмечают ощутимую вибрацию, платформа устойчива и удобна, не проскальзывает на полу. Также нравится наличие нескольких режимов вибрации. Некоторые отмечают ощутимый эффект от тренировок. Однако встречаются жалобы на плохо работающий пульт.
Характеристики
|Материалы изготовления
|ABS-пластик
|Мощность
|400 Вт
|Вес и размер
|20 кг, 78 × 48,5 × 14 см
|Особенности
|2 двигателя, 5 программ тренировок, 180 скоростей, технология колебаний 3D
|Максимальная нагрузка
|150 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Очень высокая мощность
- Пять программ тренировок и 180 скоростей
- Использование вертикальных, горизонтальных и комбинированных колебаний
Минусы:
- Большой вес
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9. VictoryFit VF-S800
Платформа с двумя двигателями и высокой мощностью. Предлагается три программы тренировок, доступно 99 скоростных режимов. Колебания осуществляются в режиме 3D: одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что позволяет эффективно стимулировать мышцы. Таймер автоматически устанавливается на 10 минутную тренировку. Для достижения эффекта достаточно 1—2 занятий в день. Тренажер помогает избавиться от лишнего веса и целлюлита, нормализовать кровообращение и укрепить мышцы. В устройстве используется антискользящее покрытие, а для фиксации предусмотрены резиновые ножки.
Пользователям нравится возможность выбора различных типов колебаний, множество скоростей, тихая работа и устойчивость на полу. Также отмечается эффект от тренировок. Но кому-то не нравится, что нельзя установить режим дольше 10 минут.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Пластик, резина
|Мощность
|400 Вт
|Вес и размер
|18,5 кг, 79,5 × 40,5 × 15,5 см
|Особенности
|2 двигателя, 3 программы тренировок, 99 скоростей, антискользящее покрытие, режим 3D
|Максимальная нагрузка
|120 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Два двигателя
- Три программы тренировок и 99 скоростей
- Разные типы колебаний
Минусы:
- По отзывам, нет возможности установить тренировку дольше 10 минут
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10. Begibey SlimBox
Виброплатформа подойдет людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Тренажер помогает укреплять мышцы, избавляться от лишнего веса и целлюлита. Здесь три автоматические программы тренировок, 99 скоростей вибраций. Длительность занятий можно настроить до 20 мин. На тренажере информативный дисплей, где отображаются данные по тренировкам и количество потраченных калорий. Управлять платформой можно с помощью пульта или вручную. Модель выполнена из прочного пластика, есть противоскользящее покрытие, настраиваемые резиновые ножки, также в комплекте идут эластичные жгуты.
Пользователи подчеркивают равномерное распределение вибрации, отмечают, что тренажер хорошо использовать после пробуждения и вечером. Также нравится удобное покрытие и наличие нескольких программ. Некоторые покупатели жалуются на следы от ножек, которые остаются на полу.
Характеристики
|Материалы изготовления
|Ударопрочный пластик, резина
|Мощность
|200 Вт
|Вес и размер
|15 кг, 76 × 43 × 17 см
|Особенности
|3 тренировочных программы, 99 скоростей, информативный дисплей, антискользящее покрытие
|Максимальная нагрузка
|120 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Три тренировочных программы
- 99 скоростных режимов
- Удобное покрытие
Минусы:
- Из отзывов, следы от ножек на полу
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Как выбрать хорошую виброплатформу для похудения
Для избавления от лишнего веса используются различные средства — от контроля питания до повышения физической активности. Помощниками в этом вопросе могут стать и виброплатформы. Выбирая тренажер для похудения, нужно учитывать совокупность критериев.
1. Мощность и частота вибраций
Более высокая мощность повышает интенсивность тренировок, что может позитивно сказаться на сжигании калорий. Однако слишком мощные модели иногда оказываются менее комфортными для пользователей, поэтому многое зависит и от личных предпочтений.
Обычно для тренировок бывает достаточно тренажеров мощностью до 200 Вт. Также хорошо, когда в устройствах регулируется частота вибраций. Это позволяет пользователю настроить интенсивность под нужный тип тренировки и учесть особенности своего организма.
2. Размеры, вес и уровень нагрузки
Компактные модели удобны в использовании, их легко переносить в другое место. Более тяжелые тренажеры в этом смысле проигрывают, но обладают другим серьезным достоинством — как правило, они устойчивее и выдерживают высокую нагрузку.
Выбирая виброплатформу, покупателю нужно учитывать собственный вес, причем для надежности лучше брать модель с запасом. Если тренажер приобретается в фитнес-центр или массажный салон, лучше выбирать устройство, рассчитанное на людей с разным весом, в том числе свыше 100 кг.
3. Функциональность и программы тренировок
Виброплатформы могут использоваться для разных целей — похудение, укрепление мышц, улучшение кровообращения и прочее. Важно, чтобы интересующая модель была эффективна для похудения.
Также необходимо ознакомиться с предлагаемыми режимами и доступным функционалом устройства. Рекомендуется обратить внимание на качество дисплея, особенности таймера, настройку длительности тренировок. Полезными могут быть и дополнительные функции — например, в некоторых платформах присутствует счетчик калорий, что важно при борьбе с лишним весом.
4. Качество материалов и используемые технологии
Большинство виброплатформ сделано из высокопрочного пластика. Также может использоваться резина, силикон и другие материалы. Большое значение имеет антискользящее покрытие.
Помимо материалов стоит обратить внимание на применяемые в устройствах технологии и выбирать модель с нужной опцией. Например, для некоторых пользователей очень важна функция равномерного распределения вибраций, другие же обращают большее внимание на удобство покрытия.
5. Соотношение цены, качества и функциональности
Стоимость виброплатформы может варьироваться в зависимости от ее характеристик и авторитета бренда. Поэтому покупателю лучше заранее определиться с предпочитаемой ценовой категорией.
При этом о качестве тренажеров стоит судить не только по их описаниям, но и по отзывам других пользователей. Также следует принять во внимание важные характеристики и функции понравившихся моделей, а уже потом определиться с выгодой и принять окончательное решение по поводу покупки.
Вопросы и ответы
Эффективность виброплатформы зависит от ее правильного использования. В этом вопросе нужно учитывать определенные нюансы.
Чем виброплатформа полезна и вредна для здоровья человека?
Виброплатформа улучшает кровообращение, снижает отечность, укрепляет мышцы, улучшает обменные процессы, помогает в борьбе с целлюлитом и снижает вес.
Однако возможны и негативные последствия. При неправильно подобранной частоте и интенсивности вибраций могут возникнуть перенапряжения мышц и суставов, а также головокружения.
Какие есть противопоказания к тренировкам на виброплатформе?
Противопоказаниями для тренировок на виброплатформе являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, тромбозы, беременность и период лактации, травмы опорно-двигательного аппарата, эпилепсия, наличие кардиостимуляторов и других имплантов в теле.
Также виброплатформы не рекомендуются при некоторых хронических заболеваниях, поэтому перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом.
Как правильно заниматься на виброплатформе для похудения?
Для правильного занятия на тренажере рекомендуется начать с 5—10 минут в день и постепенно увеличивать время до 20 минут. Также выберите подходящий режим интенсивности, ориентируясь на свои ощущения.
Заниматься нужно регулярно, но нельзя забывать и про небольшие перерывы. Крайне важно следить за правильной осанкой, еще нужно выполнять упражнения, которые рекомендует производитель вашей виброплатформы.