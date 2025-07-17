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Топ-10 лучших виброплатформ в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Специальные устройства помогают поддерживать здоровье и красивую фигуру. Для домашних тренировок стоит обратить внимание на лучшие виброплатформы в 2025 году. Они особенно актуальны, если некогда посещать спортзал.

Девушка занимается на виброплатформе
Современные домашние виброплатформы могут заменить беговую дорожку и занятия в фитнес центреИсточник: Freepik

Поддерживать форму на беговой дорожке или в фитнес-центре бывает непросто, а привычная борьба с лишними килограммами нередко становится долгой и изнурительной. Выходом из положения станут современные тренажеры, которые можно использовать в домашних условиях. В этой статье мы рассмотрим лучшие виброплатформы в 2025 году. Рейтинг формировался на основе характеристик устройств, их функциональных возможностей и отзывов пользователей.

Обзор лучших виброплатформ

Перед рейтингом предлагаем вам ознакомиться с его участниками и короткой информацией о них.

VictoryFit VF-M810
Недорогая виброплатформа с 99 скоростными режимами
Hyperfit Ruttenkraft M-16
Мини-тренажер со 120 скоростными режимами и комфортным массажем ступней
Takasima ТА-018-6
Модель среднего ценового сегмента, со специальным амортизационным покрытием
Ergonova Max Burn Pro
Мощный тренажер премиум-класса с технологией равномерного распределения вибраций, позволяющий тренировать все группы мышц
Ergonova Max Burn Mini
Компактная виброплатформа среднего ценового сегмента с равномерным распределением вибраций
Altezani
Недорогая модель со съемными ручками, подходит людям с чувствительными ступнями
Planta VP-05 Fitness
Компактная виброплатформа бюджетного сегмента
Planta 3D VP-15
Очень мощный тренажер с 2 двигателями и технологией колебаний 3D
VictoryFit VF-S800
Виброплатформа 3D с 2 двигателями и 99 скоростями
Begibey SlimBox
Тренажер для людей с малоподвижным образом жизни

Рейтинг лучших виброплатформ для дома

Виброплатформы — эффективное средство для похудения, укрепления мышц, нормализации кровообращения и улучшения жизненного тонуса. Предлагаем следующие модели этих домашних тренажеров.

Пляжное тело за 20 минут в день

1. VictoryFit VF-M810

Виброплатформа фирма VictoryFit модель VF-M810
Виброплатформа VictoryFit VF-M810Источник: Спортмастер

Бюджетная платформа, выполненная из ударопрочного пластика. В тренажере 99 режимов и пять вариантов тренировок. Модель выдерживает вес до 120 кг, может непрерывно работать до 10 мин. Регулярные занятия на этом тренажере способствуют снижению веса, укреплению мышц, избавлению от целлюлита, улучшению состояния кожи.

Пользователи отмечают ощутимую тренировку мышц, возможность настраивать амплитуду и скорость вибраций. Также нравится тихая работа устройства и отсутствие скольжения. Однако некоторые жалуются на короткий сетевой шнур.

Характеристики

Материалы изготовленияУдаропрочный пластик
Мощность200 Вт
Вес и размер9 кг, 55 × 35 × 13 см
Особенности99 скоростных режимов, 5 вариантов тренировок, встроенный таймер, ручное управление + пульт
Максимальная нагрузка120 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Мощный двигатель
  • 99 скоростных режимов
  • Относительно невысокая цена

Минусы:

  • Из отзывов, короткий сетевой шнур

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2. Hyperfit Ruttenkraft M-16

Виброплатформа фирма Hyperfit модель Ruttenkraft M-16
Виброплатформа Hyperfit Ruttenkraft M-16Источник: Ozon

Мини-тренажер сделан из качественного пластика, есть удобный LED-дисплей. На платформе предлагается 120 скоростей и пять программ тренировок. Предусмотрен магнитный и точечный массаж ступней. Доступны три зоны нагрузки с имитацией ходьбы, бега трусцой и обычного бега. Также в комплекте идут два эластичных эспандера.

Покупателям нравится, что платформа помогает держать мышцы в тонусе, еще отмечают массаж стоп, удобство управления, хорошо прорезиненное основание и возможность слушать музыку через Bluetooth. При этом встречаются жалобы на ненадежные эспандеры — бывает, что быстро рвется жгут.

Характеристики

Материалы изготовленияПластик, резина
Мощность200 Вт
Вес и размер9 кг, 53 × 33 × 13 см
Особенности120 скоростей, 5 автоматических программ тренировок, 3 режима нагрузки, LED-дисплей
Максимальная нагрузка150 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • 120 скоростей вибрации
  • Комфортный массаж ступней
  • Разные режимы нагрузки: от ходьбы до обычного бега

Минусы:

  • По отзывам, быстро рвется эспандер

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3. Takasima ТА-018−6

Виброплатформа фирма Takasima модель ТА-018-6
Виброплатформа Takasima ТА-018-6Источник: RehabGoods

Виброплатформа средней ценовой категории. В тренажере 20 скоростей и три автоматических режима, тренировка длится до 20 мин. В модели мощный двигатель, при этом колебания получаются достаточно мягкими, также есть Bluetooth-колонки и регулируемые ножки. Отдельного упоминания заслуживает покрытие Siagan, которое защищает от проскальзывания, обеспечивает хорошую амортизацию и снижает нагрузку на суставы. Тренажер используется для похудения, избавления от целлюлита и укрепления мышц.

По словам пользователей, виброплатформа дает хорошую нагрузку, удобна в применении и не занимает много места. Также отмечают удобные ножки и амортизирующее покрытие. Однако некоторые покупатели жалуются на громкий звук при включении устройства.

Характеристики

Материалы изготовленияРезина, специальный материал Siagan
Мощность200 Вт
Вес и размер14 кг, 76 × 43 × 17 см
Особенности20 скоростей, 3 автоматических режима, антискользящее и амортизирующее покрытие
Максимальная нагрузка120 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Таймер до 20 мин
  • Три автоматических режима тренировки
  • Специальное покрытие улучшает амортизацию и защищает суставы

Минусы:

  • Из отзывов, громкий звук при включении

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4. Ergonova Max Burn Pro

Виброплатформа Max Burn Pro фирма Ergonova модель Max Burn Pro
Виброплатформа Ergonova Max Burn ProИсточник: Mir Fitness

Виброплатформа премиум-класса с технологией 360° Body Technology, благодаря которой вибрации равномерно распределяются по всему телу. Тренажер позволяет тренировать разные группы мышц: руки, ноги, спину, пресс и ягодицы, а также активизирует обмен веществ. В платформе мощный мотор, LED-дисплей, есть присоски для фиксации с полом. В устройстве четыре режима тренировок — ходьба, обычный и быстрый бег, подъем в гору, и 10 уровней нагрузки. Тренажер сделан из антистатического силикона, рама — из стали.

По оценке пользователей, платформа обеспечивает высокую интенсивность вибраций, помогает сжигать жир, улучшает кровообращение и гибкость. Также нравится наличие четырех уровней, бесшумность работы и набор эспандеров, идущих в комплекте. Однако некоторые жалуются на плохой отклик пульта дистанционного управления — нужно точно попадать в дисплей.

Характеристики

Материалы изготовленияПластик, силикон, сталь
Мощность280 Вт
Вес и размер13 кг, 80 × 40 × 19 см
Особенности4 режима, 10 уровней нагрузки, технология 360° Body Technology, усиленная стальная рама
Максимальная нагрузка200 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Равномерное распределение вибраций
  • Четыре режима тренировок — от ходьбы до подъема в гору
  • Усиленная стальная рама

Минусы:

  • По отзывам, плохой отклик пульта

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5. Ergonova Max Burn Mini

Виброплатформа фирма Ergonova модель Max Burn Mini
Виброплатформа Ergonova Max Burn MiniИсточник: FitnessLook

Тренажер с компактными размерами и относительно небольшой ценой. В платформе используется двигатель средней мощности, предусмотрено три режима тренировок и 10 скоростей. Максимальная нагрузка — 100 кг. При этом здесь применяется технология 360° Body Technology, благодаря которой вибрации равномерно распространяются по всему телу.

Пользователи отмечают, что платформа помогает похудеть, уменьшает целлюлит и отеки, еще покупателям нравится надежность конструкции и простота управления. Однако встречаются отзывы, где модель критикуют за короткий сетевой шнур.

Характеристики

Материалы изготовленияПластик, силикон, резина
Мощность180 Вт
Вес и размер9 кг, 58 × 33 × 12 см
Особенности3 режима, 10 скоростей, технология 360° Body Technology
Максимальная нагрузка100 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Технология равномерного распределения вибраций
  • Компактные размеры
  • Три режима тренировок — ходьба и два варианта бега

Минусы:

  • По отзывам, короткий шнур

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6. Altezani

Виброплатформа фирма Altezani
Виброплатформа AltezaniИсточник: Omegagym

Недорогая виброплатформа, которую можно использовать для расслабления, укрепления мышц и повышения жизненного тонуса. В тренажере три автоматические программы и 10 скоростей. Также гаджет можно настраивать вручную под индивидуальные тренировки. В комплекте выдвижные резинки-эспандеры, которые находятся в нижней части. Отдельного внимания заслуживают съемные ручки — их можно использовать для отжиманий или ориентира для ног. Поверхность платформы покрыта резиновым материалом, который защищает от проскальзывания. Тренажер подходит людям с чувствительными ступнями.

По словам пользователей, виброплатформа эффективна для тренировок, ускоряет сжигание жира. Также отмечают комфорт в использовании и возможность прорабатывать разные группы мышц. Однако некоторым не нравится шум от работу устройства.

Характеристики

Материалы изготовленияУдаропрочный пластик, резина
Мощность200 Вт
Вес и размер12,5 кг, 63 × 40 × 11,5 см
Особенности3 автоматических программы, 10 скоростей, съемные ручки, резиновое покрытие
Максимальная нагрузка120 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Три автоматические программы
  • Подходит для людей с чувствительными ступнями
  • Съемные ручки

Минусы:

  • По отзывам, шумная работа

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7. Planta VP-05 Fitness

Виброплатформа фирма Planta модель VP-05 Fitness
Виброплатформа Planta VP-05 FitnessИсточник: Все инструменты

Недорогая компактная модель, которая подходит для домашних тренировок. Виброплатформа не занимает много места, не скользит и не опрокидывается. Корпус устройства сделан из усиленного пластика. Рабочая поверхность покрыта слоем резины, что подходит людям, которым не нравится модели с ребристым покрытием. Виброплатформа с дисплеем с подсветкой, можно использовать тир режима тренировок и 99 скоростей.

Пользователям нравится, что устройство нагружает мышцы, разгоняет лимфу, еще подчеркивается интенсивность тренировок и качество используемых в модели материалов. Среди недостатков называют ненадежный пульт: через некоторое время залипают кнопки.

Характеристики

Материалы изготовленияУсиленный пластик, резина, силикон
Мощность200 Вт
Вес и размер10 кг, 67 × 38 × 13,3 см
Особенности3 режима тренировок, 99 скоростей, резиновое покрытие
Максимальная нагрузка130 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Три режима тренировок и 99 скоростей
  • Компактность
  • Удобное резиновое покрытие

Минусы:

  • По отзывам, через некоторое время у пульта залипают кнопки

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8. Planta 3D VP-15

Виброплатформа фирма Planta модель 3D VP-15
Виброплатформа Planta 3D VP-15Источник: Все инструменты

В виброплатформе два двигателя, а количество скоростей увеличено до 180. Предлагается пять автоматических программ, тренировка длится до 10 мин. Устройство позволяет прорабатывать разные группы мышц. Используется технология 3D, сочетающая вертикальные, горизонтальные и комбинированные колебания. Управление осуществляется с помощью пульта или браслета.

Пользователи отмечают ощутимую вибрацию, платформа устойчива и удобна, не проскальзывает на полу. Также нравится наличие нескольких режимов вибрации. Некоторые отмечают ощутимый эффект от тренировок. Однако встречаются жалобы на плохо работающий пульт.

Характеристики

Материалы изготовленияABS-пластик
Мощность400 Вт
Вес и размер20 кг, 78 × 48,5 × 14 см
Особенности2 двигателя, 5 программ тренировок, 180 скоростей, технология колебаний 3D
Максимальная нагрузка150 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Очень высокая мощность
  • Пять программ тренировок и 180 скоростей
  • Использование вертикальных, горизонтальных и комбинированных колебаний

Минусы:

  • Большой вес

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9. VictoryFit VF-S800

Виброплатформа фирма VictoryFit модель VF-S800
Виброплатформа VictoryFit VF-S800Источник: Omegagym

Платформа с двумя двигателями и высокой мощностью. Предлагается три программы тренировок, доступно 99 скоростных режимов. Колебания осуществляются в режиме 3D: одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что позволяет эффективно стимулировать мышцы. Таймер автоматически устанавливается на 10 минутную тренировку. Для достижения эффекта достаточно 1—2 занятий в день. Тренажер помогает избавиться от лишнего веса и целлюлита, нормализовать кровообращение и укрепить мышцы. В устройстве используется антискользящее покрытие, а для фиксации предусмотрены резиновые ножки.

Пользователям нравится возможность выбора различных типов колебаний, множество скоростей, тихая работа и устойчивость на полу. Также отмечается эффект от тренировок. Но кому-то не нравится, что нельзя установить режим дольше 10 минут.

Характеристики

Материалы изготовленияПластик, резина
Мощность400 Вт
Вес и размер18,5 кг, 79,5 × 40,5 × 15,5 см
Особенности2 двигателя, 3 программы тренировок, 99 скоростей, антискользящее покрытие, режим 3D
Максимальная нагрузка120 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Два двигателя
  • Три программы тренировок и 99 скоростей
  • Разные типы колебаний

Минусы:

  • По отзывам, нет возможности установить тренировку дольше 10 минут

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10. Begibey SlimBox

Виброплатформа SlimBox фирма Begibey модель SlimBox
Виброплатформа Begibey SlimBoxИсточник: Omegagym

Виброплатформа подойдет людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Тренажер помогает укреплять мышцы, избавляться от лишнего веса и целлюлита. Здесь три автоматические программы тренировок, 99 скоростей вибраций. Длительность занятий можно настроить до 20 мин. На тренажере информативный дисплей, где отображаются данные по тренировкам и количество потраченных калорий. Управлять платформой можно с помощью пульта или вручную. Модель выполнена из прочного пластика, есть противоскользящее покрытие, настраиваемые резиновые ножки, также в комплекте идут эластичные жгуты.

Пользователи подчеркивают равномерное распределение вибрации, отмечают, что тренажер хорошо использовать после пробуждения и вечером. Также нравится удобное покрытие и наличие нескольких программ. Некоторые покупатели жалуются на следы от ножек, которые остаются на полу.

Характеристики

Материалы изготовленияУдаропрочный пластик, резина
Мощность200 Вт
Вес и размер15 кг, 76 × 43 × 17 см
Особенности3 тренировочных программы, 99 скоростей, информативный дисплей, антискользящее покрытие
Максимальная нагрузка120 кг

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Три тренировочных программы
  • 99 скоростных режимов
  • Удобное покрытие

Минусы:

  • Из отзывов, следы от ножек на полу

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Как выбрать хорошую виброплатформу для похудения

Для избавления от лишнего веса используются различные средства — от контроля питания до повышения физической активности. Помощниками в этом вопросе могут стать и виброплатформы. Выбирая тренажер для похудения, нужно учитывать совокупность критериев.

1. Мощность и частота вибраций

Более высокая мощность повышает интенсивность тренировок, что может позитивно сказаться на сжигании калорий. Однако слишком мощные модели иногда оказываются менее комфортными для пользователей, поэтому многое зависит и от личных предпочтений.

Обычно для тренировок бывает достаточно тренажеров мощностью до 200 Вт. Также хорошо, когда в устройствах регулируется частота вибраций. Это позволяет пользователю настроить интенсивность под нужный тип тренировки и учесть особенности своего организма.

2. Размеры, вес и уровень нагрузки

Компактные модели удобны в использовании, их легко переносить в другое место. Более тяжелые тренажеры в этом смысле проигрывают, но обладают другим серьезным достоинством — как правило, они устойчивее и выдерживают высокую нагрузку.

Выбирая виброплатформу, покупателю нужно учитывать собственный вес, причем для надежности лучше брать модель с запасом. Если тренажер приобретается в фитнес-центр или массажный салон, лучше выбирать устройство, рассчитанное на людей с разным весом, в том числе свыше 100 кг.

3. Функциональность и программы тренировок

Виброплатформы могут использоваться для разных целей — похудение, укрепление мышц, улучшение кровообращения и прочее. Важно, чтобы интересующая модель была эффективна для похудения.

Также необходимо ознакомиться с предлагаемыми режимами и доступным функционалом устройства. Рекомендуется обратить внимание на качество дисплея, особенности таймера, настройку длительности тренировок. Полезными могут быть и дополнительные функции — например, в некоторых платформах присутствует счетчик калорий, что важно при борьбе с лишним весом.

Девушка дома делает упражнения на виброплатформе
Виброплатформа должна подходить для ваших тренировок и способствовать достижению целиИсточник: Freepik

4. Качество материалов и используемые технологии

Большинство виброплатформ сделано из высокопрочного пластика. Также может использоваться резина, силикон и другие материалы. Большое значение имеет антискользящее покрытие.

Помимо материалов стоит обратить внимание на применяемые в устройствах технологии и выбирать модель с нужной опцией. Например, для некоторых пользователей очень важна функция равномерного распределения вибраций, другие же обращают большее внимание на удобство покрытия.

5. Соотношение цены, качества и функциональности

Стоимость виброплатформы может варьироваться в зависимости от ее характеристик и авторитета бренда. Поэтому покупателю лучше заранее определиться с предпочитаемой ценовой категорией.

При этом о качестве тренажеров стоит судить не только по их описаниям, но и по отзывам других пользователей. Также следует принять во внимание важные характеристики и функции понравившихся моделей, а уже потом определиться с выгодой и принять окончательное решение по поводу покупки.

Вопросы и ответы

Эффективность виброплатформы зависит от ее правильного использования. В этом вопросе нужно учитывать определенные нюансы.

Что есть до и после тренировки

Чем виброплатформа полезна и вредна для здоровья человека?

Виброплатформа улучшает кровообращение, снижает отечность, укрепляет мышцы, улучшает обменные процессы, помогает в борьбе с целлюлитом и снижает вес.

Однако возможны и негативные последствия. При неправильно подобранной частоте и интенсивности вибраций могут возникнуть перенапряжения мышц и суставов, а также головокружения.

Какие есть противопоказания к тренировкам на виброплатформе?

Противопоказаниями для тренировок на виброплатформе являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, тромбозы, беременность и период лактации, травмы опорно-двигательного аппарата, эпилепсия, наличие кардиостимуляторов и других имплантов в теле.

Также виброплатформы не рекомендуются при некоторых хронических заболеваниях, поэтому перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом.

Как правильно заниматься на виброплатформе для похудения?

Для правильного занятия на тренажере рекомендуется начать с 5—10 минут в день и постепенно увеличивать время до 20 минут. Также выберите подходящий режим интенсивности, ориентируясь на свои ощущения.

Заниматься нужно регулярно, но нельзя забывать и про небольшие перерывы. Крайне важно следить за правильной осанкой, еще нужно выполнять упражнения, которые рекомендует производитель вашей виброплатформы.