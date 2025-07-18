Кендалл Дженнер ест бургеры и все равно худеет — разбираем, как она это делает

В рейтинге самых высокооплачиваемых моделей в мире Кендалл Дженнер занимает первое место. Она — лицо крупных брендов, и должна им соответствовать, постоянно поддерживая свою форму. Фигура Кендалл Дженнер — это не только результат регулярных тренировок, но и питания. Модель придерживается палеодиеты, которая включает в себя много белка, свежих овощей и исключает сахар, кофе, бобовые, а также переработанные продукты. Расскажем, как питается Кендал в течение дня и перед съемками.
Завтрак: 200 калорий и матча вместо кофе
Завтрак Кендалл Дженнер похож на картинку из журнала о здоровье. Один из любимых вариантов модели — миска свежих ягод (малина, клубника, ежевика) и матча. Иногда Кендал добавляет греческий йогурт и горсть орехов в качестве полезных жиров. Все вместе — около 200 ккал.
Но это не единственный вариант. Модель любит и другой завтрак: выбирает авокадо с яйцом или овсянку. А еще — куркума-латте, который готовит на растительном молоке. Подобные завтраки насыщают организм витаминами и антиоксидантами, улучшая обмен веществ и общее самочувствие.
А еще модель утром и в течение дня пьет детокс-чай. «Я начинаю свой день с чашки детокс-чая, который очищает организм от токсинов и улучшает пищеварение, — признается Кендалл Дженнер. — Обычно я выпиваю около 12 чашек в день». Правда, диетологи советуют не увлекаться: 12 чашек — перебор даже для фаната детокса.
Обед: курица, киноа и салат
Основной прием пищи у модели — это белок и сложные углеводы. Чаще всего в тарелке Кендалл Дженнер запеченная куриная грудка с бурым рисом (или киноа) и зеленые овощи, например, брокколи и шпинат. Иногда в качестве гарнира вместо риса модель может съесть запеченные или приготовленные на гриле овощи. Если Кендалл обедает в кафе, то может заказать салат с курицей, моцареллой, морковью и огурцами — по ее словам, это «идеальный баланс».
Но перед съемками Кендалл избегает заправок на основе майонеза и сокращает порции. Например, если обед выходит на 400 ккал, она может съесть только половину. Овощи перед съемками и показами — только свежие: морковь, огурцы, шпинат. И никакого картофеля и других крахмалистых овощей!
Перекусы: хумус vs фастфуд
Между приемами пищи модель старается тоже придерживаться здорового питания. Ее выбор — натуральный хумус с морковными палочками или сельдереем. «В моем списке любимых перекусов: Twix, гуакамоле, хумус и морковь», — признается Кендалл Дженнер. Но если съемки далеко, она позволяет себе расслабиться. В числе ее слабостей — пицца, бургеры, картофель фри. Впрочем, иногда и во время работы Кендалл Дженнер может съесть что-то вредное: например, на Неделе моды после показа она может побаловать себя мороженым или панкейками и кофе.
Однако за неделю до показа или фотосессии фастфуд исчезает из меню. Вместо него — зеленые смузи со шпинатом, яблоком и имбирем. Иногда модель добавляет протеин, особенно если целый день в разъездах и у нее нет времени нормально поесть.
Ужин: суши, паста и… детокс
Вечером Кендалл предпочитает легкие блюда. Часто это рыба на гриле с овощами или овощной суп. Но если позволяет график, модель выбирает суши или веганскую пасту с томатным соусом. Перед съемками углеводы сводятся к минимуму: вместо пасты — салат с авокадо и руколой. А вот белка (курица, нежирная рыба) Кендалл старается есть больше — во время многочасовых съемок он дает организму энергию.
Главное правило — никаких острых специй, жареных блюд и поздних ужинов. После 20:00 — только вода или травяной чай либо ее любимый детокс-чай. А еще Кендалл Дженнер спит не менее 7−8 часов, ведь недосып провоцирует тягу к вредной еде.
Что исчезает из рациона перед съемками
За неделю до съемок Кендалл исключает все, что может вызвать вздутие, отеки и прыщи: алкоголь, фастфуд, сахар, молочные продукты. А употребление соли сводит к минимуму. Даже фрукты ограничены — только зеленые яблоки и ягоды.
Основной акцент — на белках. Растительные (тофу) и животные (курица, индейка) источники белка помогают сохранять мышцы в тонусе. А чтобы не сорваться, модель разрешает себе один «читмил» в неделю — чаще всего это куриные крылышки с соусом.
Кстати, и психологи, и диетологи сходятся во мнении, что такие «читмилы» полезны не только моделям, но и всем, кто строго придерживается ПП. Это приносит психологическое облегчение, создавая ощущение, что человек не полностью ограничен в еде. А еще влияет на мотивацию и способность продолжать придерживаться диеты.
Рацион Кендалл Дженнер — это не жесткие ограничения, а осознанный выбор. Она не отказывается от фастфуда, но знает, когда можно позволить себе слабость. Ее меню — 80% полезной еды и 20% удовольствия. Возможно, именно этот подход помогает ей оставаться на вершине, не теряя радости жизни. Ведь даже у моделей с идеальными фигурами бывают дни, когда хочется картошки фри, а не сельдерея.