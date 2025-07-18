Кендалл Дженнер ест бургеры и все равно худеет — разбираем, как она это делает

Между приемами пищи модель старается тоже придерживаться здорового питания. Ее выбор — натуральный хумус с морковными палочками или сельдереем. «В моем списке любимых перекусов: Twix, гуакамоле, хумус и морковь», — признается Кендалл Дженнер. Но если съемки далеко, она позволяет себе расслабиться. В числе ее слабостей — пицца, бургеры, картофель фри. Впрочем, иногда и во время работы Кендалл Дженнер может съесть что-то вредное: например, на Неделе моды после показа она может побаловать себя мороженым или панкейками и кофе.