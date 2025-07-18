Хватит себя стесняться: эти 5 приемов вернут вам уверенность в себе

Каждый из нас сталкивался с моментами, когда отражение в зеркале вызывает дискомфорт. Кто-то считает, что слишком худой, кто-то — что полный, а кто-то боится показать тело после родов или травмы. Но это чувство можно оставить в прошлом, если подойти к делу правильно. В этой статье мы собрали 5 простых лайфхаков, которые помогут вам перестать стесняться своего тела и начать наслаждаться жизнью без оглядки на чужое мнение.