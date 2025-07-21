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Судья спасся бегством от погони мотоциклистов: видео

Судья матча чемпионата России по мотоболу Евгений Пустык сбежал с поля, спасаясь от преследования недовольных мотоциклистов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Пустык судил матч по мотоболу в Ипатово между лидером чемпионата России клубом «Колос» и занимающим третье место в турнирной таблице «Агрокомплексом». Встреча завершилась со счетом 2:2. После финального свистка игроки «Колоса» выразили недовольство судейством. Они подъехали на мотоциклах к арбитру, также на поле выскочили несколько болельщиков, которые попытались напасть на судью, ему пришлось убегать с поля.

По данным СМИ, ни одна из команд не стала подавать протест.

Клуб «Колос» является трехкратным чемпионом России (2018, 2022, 2023) и обладателем Кубка страны (2019).