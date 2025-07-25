UFC on ABC 9: Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер
- Роберт Уиттакер (26 побед, 8 поражений; 10 КО/ТКО, 5 SUB) — Ренье де Риддер (20 побед, 7 поражений; 5 КО/ТКО, 13 SUB).
- Главный бой, титульный поединок в полулегком весе, 5 раундов.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Уиттакера 1.65, победа Де Риддера 2.25.
- Прогноз редакции: победа Уиттакера.
Роберт Уиттакер по прозвищу Жнец — боец с обширной базой: бокс, карате, муай-тай, джиу-джитсу и хапкидо. Он умеет действовать разнообразно и не циклиться на одних и тех же тактических решениях. Его бойцовский IQ достоин всяческих похвал: приспособиться к тактике канадца удается далеко не каждому. Но самым главным козырем Роберта будет преимущество в росте и длине рук. Его будущий соперник — Де Риддер — не стесняется признать, что Уиттакер — прекрасный ударник. А хорошая ударная техника в сочетании с преимуществом в антропометрических данных — фактор, с которым надо считаться. Да, свой предыдущий бой канадец проиграл Чимаеву, но сейчас он мотивирован и по-спортивному зол.
Ренье Де Риддер по прозвищу Голландский Рыцарь — в большей степени борец, чем ударник. Статистика его побед нокаутами, прямо скажем, воображения не поражает. Есть все основания полагать, что Ренье будет избегать боя в стойке: здесь шансы голландца невысоки. А вот постоянные попытки перевести бой в партер наверняка будут иметь место. И здесь у Де Риддера есть шанс усыпить внимание соперника: после нескольких попыток прохода в ноги Ренье сможет вновь такой проход обозначить, но вместо этого выбросить точный оверхенд — самый что ни на есть действенный борцовский фокус. Тем не менее мы считаем, что шансы Уиттакера чуть выше, а потому прогнозируем его победу.
Петр Ян — Маркус Макги
- Петр Ян (18 побед, 5 поражений; 7 КО/ТКО, 1 SUB) — Маркус Макги (10 побед, 1 поражение; 8 КО/ТКО, 1 SUB).
- Бой в легчайшем весе, 3 раунда.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Яна 1.16, победа Макги 4.90.
- Прогноз редакции: победа Яна.
Петр Ян, занимающий 3-е место рейтинга UFC в легчайшем весе, после трех поражений подряд, похоже, начал снова обретать уверенность в собственных силах: последние свои два боя он выиграл. Да и как минимум два поражения Петр потерпел от очень сильных соперников: Шона О’Мэлли (впрочем, в этом случае правомерность победы соперника вызвала множество вопросов) и Мераба Двалишвили, поэтому в каком-то смысле их можно рассматривать как получение важного боевого опыта. Победа над бывшим чемпионом в легчайшем весе Дейвисоном Фигередо наглядно показывает, что Ян возвращается к своей пиковой форме. Петр способен наносить очень сильные и точные удары практически без замаха, и предугадать, когда он метко выстрелит кроссом или хай-киком, получается далеко не у всех бойцов, что в итоге вынуждает их считать звезды на канвасе.
Маркус Макги в официальном рейтинге UFC расположился намного ниже — на 13-м месте. Многие эксперты убеждены, что этот американский боец не способен ничего противопоставить Петру, а сам поединок организован только для того, чтобы Ян не простаивал в ожидании более серьезных оппонентов. У Маркуса впечатляющая статистика нокаутов, но справедливости ради отметим, что по-настоящему сильных соперников он пока не побеждал. Макги отдает предпочтение ударной технике (еще бы — в ММА он пришел из бокса), но при этом для профессионала он допускает многовато ошибок в обороне, и особенно это касается привычки опускать заднюю руку при атаке. Скорее всего, Петр на классе переиграет своего оппонента, поэтому мы прогнозируем победу нашего соотечественника.
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Барио
- Шарабутдин Магомедов (15 побед, 1 поражение; 12 КО/ТКО, 0 SUB) — Марк-Андре Барио (17 побед, 9 поражений; 11 КО/ТКО, 1 SUB).
- Бой в среднем весе, 3 раунда.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Магомедова 1.13, победа Барио 5.60.
- Прогноз редакции: победа Магомедова.
Шарабутдин Магомедов, известный в кругах любителей ММА как Шара Буллет, славится в первую очередь своей ударной техникой: до прихода в смешанные единоборства он занимался боксом, кикбоксингом и муай-таем. При этом о борцовских навыках Магомедова сказать что-либо трудно: в партер он бой по собственной инициативе не переводит, и пока не одержал ни единой победы сабмишеном. Конечно, нельзя исключать, что к поединку с Барио Шара преподнесет всем сюрприз, показав красоту джиу-джитсу, но вероятность такого события, прямо скажем, невелика.
Марк-Андре Барио, представляющий Канаду, при всем уважении, особого трепета у Магомедова вызывать не должен: при 27 боях он потерпел 9 поражений, то есть каждый третий бой он проигрывает. Даже прозвище бойца — Power Bar (Энергетический Батончик) — выглядит как-то неавантажно. В своей карьере Барио не встречался с бойцами топового уровня, поэтому есть серьезные сомнения, что он сможет что-то противопоставить ударной технике Магомедова с его фирменными хай-киками и бэкфистами. Барио не отличается выносливостью: ближе к середине боя он начинает теснить соперника к сетке, в надежде перевести дыхание и заодно нанести пару ударов коленями и локтями. Однако не факт, что такой трюк пройдет и с Магомедовым. Присоединяемся к мнению большинства: в этом противостоянии должен побеждать Шара Буллет.
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