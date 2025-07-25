UFC on ABC 9: Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер

Петр Ян, занимающий 3-е место рейтинга UFC в легчайшем весе, после трех поражений подряд, похоже, начал снова обретать уверенность в собственных силах: последние свои два боя он выиграл. Да и как минимум два поражения Петр потерпел от очень сильных соперников: Шона О’Мэлли (впрочем, в этом случае правомерность победы соперника вызвала множество вопросов) и Мераба Двалишвили, поэтому в каком-то смысле их можно рассматривать как получение важного боевого опыта. Победа над бывшим чемпионом в легчайшем весе Дейвисоном Фигередо наглядно показывает, что Ян возвращается к своей пиковой форме. Петр способен наносить очень сильные и точные удары практически без замаха, и предугадать, когда он метко выстрелит кроссом или хай-киком, получается далеко не у всех бойцов, что в итоге вынуждает их считать звезды на канвасе.