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Пол-дэнс (Pole Dance): путь к выносливости и гибкости

Танцы на пилоне популярны не только благодаря тому, что выглядят эффектно. Многие выбирают пол-дэнс как полноценную спортивную нагрузку.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка занимается пол-дэнсом (Pole Dance)
Пол-дэнс объединяет силу, гибкость и артистизмИсточник: Freepik

За словом «пол-дэнс» скрывается не столько танец, сколько целая система развития тела. Это силовая нагрузка, растяжка, баланс, акробатика и артистичность в одном. Расскажем, с чего начать, какие есть стили, как выглядит тренировка и почему пол-дэнс — это не только для женщин и не только про шоу.

Главное о пол-дэнсе

Чтобы не утонуть в терминах и нюансах, начнем с краткой выжимки. Вот что важно знать, прежде чем идти на первое занятие пол-дэнс.

  • Это полноценная физическая нагрузка. Пол-дэнс развивает силу, выносливость, координацию, гибкость и уверенность в себе.
  • Уровень сложности — от легкого до экстремального. Есть направления для новичков, а есть — с элементами на большой высоте, без страховки и с переворотами вниз головой.
  • Это не обязательно эротично. Пол-дэнс включает множество стилей — от спортивного и классического до экзотик-флоу, но все они требуют серьезной физподготовки.
  • Мужчины тоже занимаются. В профессиональном пол-дэнсе — и в цирке, и на соревнованиях — выступают представители обоих полов.
  • Начать можно в любом возрасте. Для старта не нужна идеальная растяжка или опыт танцев — лишь желание попробовать.
  • Пилон — это снаряд. Он может быть статичным — неподвижным, и вращающимся — который двигается вместе с телом. От типа пилона зависит техника исполнения и уровень нагрузки.

Что собой представляет пол-дэнс

Девушка исполняет трюк в пол-дэнсе (Pole Dance)
Пол-дэнс — это не просто танец у шеста, а вид искусства, требующий координации, силы и пластичностиИсточник: Freepik

Если коротко, пол-дэнс — это тренировка на вертикальном пилоне, которая включает танцевальные связки, акробатические элементы, статические позы и переходы. Все это — под музыку, с точной техникой и в постоянном взаимодействии с пилоном.

Визуально пол-дэнс может напоминать цирковую акробатику, гимнастику или современный танец, но в каждом случае акцент будет разным. Кто-то делает упор на выразительность движений, кто-то — на сложность трюков. В любом случае тело работает на максимуме: задействованы руки, спина, корпус, ноги и пресс.

Даже простые элементы требуют не только силы, но и баланса. При этом каждая фигура выполняется с чистой техникой, чтобы избежать травм и сделать движение безопасным. Именно поэтому пол-дэнс интересен с точки зрения тела — учит использовать его эффективно, без лишнего напряжения и с полным контролем.

История возникновения танца на пилоне

Современный пол-дэнс сформировался на пересечении разных культур и традиций — от восточных цирковых номеров до клубной сцены Северной Америки. Первые выступления на пилоне известны еще со времен индийской дисциплины маллакхамб, где спортсмены выполняли трюки на вертикальном столбе. В Китае развивалась похожая акробатическая практика, но уже с двумя пилонами и прыжками между ними.

В XX веке пилон начали использовать в развлекательной индустрии: сначала в передвижных шоу, затем — в ночных клубах. Но к 1990-м годам танец на пилоне стал выходить за пределы сцены и становиться частью фитнеса. Появились первые студии, обучающие элементам без эротического подтекста. В 2009 году состоялся первый международный чемпионат по пол-дэнсу, а с 2017 года этот вид признан видом спорта на уровне GAISF — объединения международных спортивных федераций.

Сейчас пол-дэнс — это мировое движение с соревнованиями, федерациями и собственными правилами. Он объединяет спорт, искусство и самовыражение.

Направления пол-дэнса

Пол-дэнс давно перестал быть чем-то однородным — внутри него сформировалось несколько ярко выраженных стилей. Они отличаются по настроению, сложности, акцентам и даже костюмам. Ниже — обзор основных направлений.

Pole Sport

Один из самых «спортивных» и соревновательных видов пол-дэнса. Здесь главное — техника, сила, четкие трюки и чистота исполнения. Выступления проходят по строгому регламенту, как в гимнастике. Часто используются строгие костюмы, без каблуков. Именно этот стиль продвигается как олимпийская дисциплина.

Pole Art

Здесь важно не только физическое мастерство, но и артистизм. Pole Art совмещает танец, драматургию и выразительные образы. Часто выступления напоминают мини-спектакли, где пилон становится частью сцены. Участники используют реквизит, необычную музыку и костюмы.

Exotic Pole

Самый узнаваемый стиль благодаря высоким каблукам, пластичным движениям и сексуальной энергетике. Но это не только про эстетику — техника exotic требует хорошей подготовки, координации и умения «работать в потоке». Подразделяется на подстили: flow (плавность), power (силовые элементы), hard (динамика и резкость).

Pole Choreo

Это танцевальные постановки с использованием пилона, но с меньшим количеством трюков. Главное — связность движений и музыкальность. Отлично подходит тем, кто любит танцевать и хочет развиваться в пластике и ритме, а не только в акробатике.

Pole Fitness

Формат тренировок, ориентированный на укрепление тела. Здесь меньше танца и выразительности, но много упражнений на силу, выносливость и мобильность. Такой стиль чаще встречается в фитнес-клубах, чем на соревнованиях.

Базовые элементы в пол-дэнсе для начинающих

Базовый элемент в пол-дэнсе (Pole Dance)
Для начинающих существуют базовые элементы, которые помогают освоить основные принципы и подготовить тело к более сложным трюкамИсточник: Freepik

Новичкам не обязательно сразу учить сложные трюки или зависать вниз головой. Базовые элементы в пол-дэнсе строят прочный фундамент: укрепляют корпус, развивают хват и помогают чувствовать пилон. Их можно освоить на любом уровне подготовки — важно лишь терпение и практика.

Вот несколько популярных начальных движений, с которых начинают тренировки:

  • Walk around (прогулка вокруг пилона). Простое и уверенное движение, с которого начинается почти каждое занятие. Оно помогает почувствовать ритм, отработать осанку и координацию.
  • Fireman Spin (пожарный спин). Один из самых первых вращательных элементов. Выполняется с захватом пилона и скольжением вниз в положении сидя. Выглядит эффектно, но доступен даже новичку.

  • Pole Sit (сидение на пилоне). Упражнение на удержание тела между бедер. Задействует внутреннюю поверхность ног, пресс и корпус. Отлично развивает силу и устойчивость.
  • Climb (подъем по пилону). Основа для всех последующих трюков. Учит технике хвата, распределению веса и работе ног.
  • Fan kick (разворот с махом ног). Танцевальный элемент, в котором одна нога выполняет мах, создавая красивую линию. Он плавно переходит в более сложные трюки.

Вопросы и ответы

Ниже — краткие ответы на самые частые вопросы, которые задают перед первым занятием или обсуждая пол-дэнс с друзьями.

Кому подойдут танцы на пилоне?

Девушка упражняется в пол-дэнсе (Pole Dance)
Пол-дэнс — это увлекательный вид спорта и искусства, который доступен людям разного возраста и уровня подготовкиИсточник: Freepik

Практически всем, кто хочет развивать тело и координацию. Необязательно быть гибким или сильным с самого начала — тренировки подстраиваются под уровень. Заниматься можно в любом возрасте. Главное — слушать тело и идти в комфортном темпе.

Препятствием для занятий могут стать только проблемы со здоровьем. Пол-дэнс не рекомендован при:

  • тяжелых хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы;
  • остро выраженных травмах (переломы, свежие вывихи, растяжения);
  • беременности и в послеродовой период без консультации врача;
  • острой фазе простудных или вирусных заболеваний.

Перед началом занятий желательно проконсультироваться с врачом, особенно если есть сомнения по поводу состояния здоровья.

Под какую музыку танцуют пол-дэнс?

Музыкальное сопровождение зависит от стиля. В Exotic используют треки с ярким ритмом и сексуальной подачей, в Pole Art — атмосферные композиции с сюжетом, а в спортивных номерах — динамичные треки, подчеркивающие силу элементов. Часто музыку подбирают индивидуально — главное, чтобы она помогала раскрыться в движении.

Чем отличаются пол-дэнс и стрип-пластика?

Пол-дэнс — это в первую очередь работа с пилоном и трюками, а стрип-пластика — пластичный танец на полу или с опорой, но без акробатики. Стрип-пластика ориентирована на хореографию, плавность и сексуальность, а пол-дэнс — на взаимодействие со снарядом, силовые элементы и технику. Оба направления могут быть яркими и выразительными, но цели у них разные.