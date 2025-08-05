Пол-дэнс (Pole Dance): путь к выносливости и гибкости

В XX веке пилон начали использовать в развлекательной индустрии: сначала в передвижных шоу, затем — в ночных клубах. Но к 1990-м годам танец на пилоне стал выходить за пределы сцены и становиться частью фитнеса. Появились первые студии, обучающие элементам без эротического подтекста. В 2009 году состоялся первый международный чемпионат по пол-дэнсу, а с 2017 года этот вид признан видом спорта на уровне GAISF — объединения международных спортивных федераций.