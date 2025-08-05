Топ-10 лучших мячей для стритбола в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Вариант с яркой графикой, который точно не потеряется на площадке, особенно в пасмурную погоду. Поверхность выполнена из плотной резины, а внутренняя камера — также резиновая, с нейлоновым армированием для прочности. Поддерживает давление от 0,48 до 0,62 бара — этого достаточно для стандартной тренировки во дворе. Подходит для начинающих игроков, особенно в мужских командах. Вес варьируется от 560 до 650 г, так что модель ощущается комфортно и в руке, и при броске.