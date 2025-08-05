3 признака, что вы едите слишком мало и поэтому не худеете

При этом важно понимать разницу между настоящим физиологическим голодом и эмоциональным. Если вы едите, но через час снова думаете о еде, вероятно, в рационе не хватает жиров или сложных углеводов. Эти макронутриенты дольше перевариваются и дольше держат чувство сытости. Например, добавление авокадо, орехов или овсянки в обычный прием пищи может снизить количество перекусов и стабилизировать уровень сахара в крови. Без них вы будете зависеть от быстрых углеводов, что ведет к скачкам инсулина и еще более сильному чувству голода.