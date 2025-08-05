Как Дженнифер Лопес качает ягодицы: упражнения, которые вы сможете повторить

Поверить, что Дженнифер 55 очень сложно, ведь она по-прежнему зажигает на концертах и восхищает рельефом своего тела. Секрет Лопес прост: певица и актриса всю жизнь занимается спортом и даже после тяжелого дня отправляется в зал. Рассказываем про упражнения звезды и о том, как повторить их в домашних условиях.
Какие упражнения Лопес делает на ягодиц
Ни для кого не секрет, что главной частью своего тела Дженнифер называет ягодицы. Лопес регулярно делает приседания со штангой, выпады, планки, скручивания и отжимания.
Но самое эффективное упражнение разработал для мамы двоих детей ее тренер Дэвид Кирш. Оно называется «походка утконоса»: нужно завести руки за голову, присесть и в полуприседе двигаться вперед, а затем назад. Кирш считает такой сет самым эффективным для ягодиц.
Почему ее программа действительно работает
Спортивные эксперты сходятся во мнении: нельзя «подкачать» только одну часть тела, делая одно и то же упражнение изо дня в день. А вот акценты расставить можно, второй тренер Ло Трейси Андерсон рассказывает: звезда каждый день тренируется минимум час и большую часть времени уходит на упражнения на зону бедер. Также Дженнифер не работает с большими весами, зато делает большое количество повторов: от 30 до 100.
Кроме тренировок, певица и актриса придерживается правильного питания, выпивает 2,5−3 литра воды в день, а еще она отказалась от алкоголя и кофе, соли и сахара. Основу ее рациона составляют белок и клетчатка, а на перекусы Ло выбирает овощи и фрукты. Регулярности и системность стали частью ее жизни.
Как адаптировать тренировки под себя
Перед началом занятий не забудьте про разминку — например, по схеме «с головы до ног». Начините с наклонов и круговых вращений головы, затем повращайте плечами, руками, согнутыми в локтях и кистями. Затем нужно перейти на туловище: сделав наклоны в бок и круговые вращения телом и завершить легкими приседаниями или бегом на месте.
Итак, кроме «походки утконоса» для акцента на ягодицы отлично подойдут:
- Обратный выпад. Встаньте прямо, а ноги расставьте на ширине плеч. Прежде чем начать движение нужно «подтянуть» живот, задействовав мышцы пресса. Затем сделайте шаг назад, опускаясь в выпад. Движение делается до момента, когда колено почти коснется пола. Затем возвращаемся в исходное положение, меняем ноги и продолжаем повторы.
- Ягодичный мостик. Для этого упражнения ложимся на спину, ноги ставим на стопы, а руки вытягиваем вдоль тела. На выходе поднимаем таз вверх, упираясь пятками в пол и сжимая ягодицы. Наверху нужно немного задержаться, а опускаться плавно, не бросая корпус на пол.
Для продвинутого уровня можно добавить утяжелители: гантели для выпадов и диск, помещенный на пресс, для ягодичного мостика. Также в зависимости от подготовки можно менять количество подходов.
Как бы не хотелось верить — волшебной таблетки не существует. Фундаментом красоты в любом возрасте всегда остается питание и спорт.