Как Дженнифер Лопес качает ягодицы: упражнения, которые вы сможете повторить

Спортивные эксперты сходятся во мнении: нельзя «подкачать» только одну часть тела, делая одно и то же упражнение изо дня в день. А вот акценты расставить можно, второй тренер Ло Трейси Андерсон рассказывает: звезда каждый день тренируется минимум час и большую часть времени уходит на упражнения на зону бедер. Также Дженнифер не работает с большими весами, зато делает большое количество повторов: от 30 до 100.