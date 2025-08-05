Топ-10 лучших гейнеров для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этом материале вы найдете подборку из десяти самых результативных гейнеров, которые помогут ускорить рост мышц, улучшить восстановление и поддержать энергетический баланс при интенсивных тренировках. Мы не просто собрали популярные продукты, а проанализировали состав, распределение питательных компонентов, учли отзывы спортсменов и мнение специалиста. Каждый лучший гейнер для набора мышечной массы в 2025 году, вошедший в наш список, прошел отбор по качеству, эффективности и репутации бренда. Читайте дальше, чтобы узнать, какие продукты стоит рассмотреть в этом сезоне.
Рейтинг лучших гейнеров для набора мышечной массы
Перед тем как перейти к списку, стоит напомнить: гейнер — это инструмент, который при правильном подходе помогает ускорить прогресс, особенно на этапе активного набора массы. «Когда тренировки идут стабильно, а вес все равно стоит на месте, гейнер может помочь восполнить недостающие калории — особенно если не получается набрать их с обычной едой», — объясняет наш эксперт, сертифицированный тренер Елена Калинина.
Ниже — отобранные нами продукты, заслужившие место в рейтинге благодаря сбалансированному составу, хорошей усвояемости и результативности.
1. Optimum Nutrition Gold Standard Pro Gainer
Формула сделана с уклоном в сторону белка: на одну порцию приходится 60 г изолята, яичного альбумина и казеината кальция. Это один из немногих представителей категории, где белково-углеводный профиль не в пользу сладкой части — в нем нет сахарной навязчивости, зато есть клетчатка, МСТ-жиры плюс комплекс микроэлементов. Энергетическая ценность в пределах 650 ккал за один прием, что делает его ближе к плотному перекусу, чем к вечернему десерту на воде.
Покупатели отмечают, что вкус мягкий, растворяется быстро, не липнет к шейкеру и не вызывает тяжести. Однако среди отзывов не раз мелькают жалобы на цену, особенно если сравнивать с другими позициями линейки этого бренда. Тем не менее, большинство остаются довольны эффектом, особенно те, кто использует продукт как дополнение, а не основную еду.
Характеристики
|Тип белка
|Сывороточный изолят, яичный альбумин, казеинат кальция, концентрат сыворотки
|Калорийность порции
|650 ккал
|Белки на порцию
|60 г
|Объем упаковки
|2310 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокое содержание белка на одну порцию
- Несколько видов протеина с разной скоростью усвоения
- В составе есть клетчатка и мст-жиры
- Растворяется без комков и осадка
- Не вызывает тяжести после употребления
Минусы:
- Стоимость выше средней по категории
- Меньшее количество порций в банке при большом весе
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2. Mutant Mass Muscle Mass Gainer
Смесь собрана на базе шести белковых компонентов, включая концентрат, изолят и яичный компонент, а также дает внушительные 192 г углеводов на порцию. Основной акцент сделан на натуральные источники калорий: овсянка, авокадо и батат вместо сахара и ненужных добавок. В составе также заявлены пробиотики, спирулина и экстракт ашваганды, что может быть актуально при высоких нагрузках или проблемах с восстановлением. Примерная энергетическая ценность — около 275 ккал на порцию.
По отзывам видно, что у продукта много поклонников: вкус насыщенный, растворяется неплохо, особенно в молоке. Большинство пишет, что вес пошел вверх уже на первой неделе. Но есть и замечания — встречается критика за избыточную сладость, часть покупателей жалуется на слабое действие при не очень активных тренировках. Иногда приходит без фирменной ложки.
Характеристики
|Тип белка
|Концентрат и изолят сывороточного белка, яичный белок
|Калорийность порции
|275 ккал
|Белки на порцию
|56 г
|Объем упаковки
|2270 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Разнообразные источники белка животного происхождения
- Высокое содержание углеводов из натуральных продуктов
- Подходит для восполнения калорий при интенсивных тренировках
- Дополнен пробиотиками и растительными экстрактами
- Насыщенный вкус с плотной консистенцией
Минусы:
- Вкус кажется слишком сладким многим пользователям
- Не дает результата без четкого соблюдения режима питания
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3. BSN True-Mass 1200
Этот вариант сделан для тех, кто хочет быстро нарастить массу без жертв в рационе. Белковая формула на базе сывороточного комплекса, казеина, изолята и яичного белка дополняется 214 г углеводов на порцию — среди них цельнозерновая овсяная мука, мальтодекстрин и полидекстроза. Всего 7 г добавленного сахара и при этом 50 г белка в одной порции. Также в составе встречаются MCT-масла и клетчатка, которые помогают насытиться и не чувствовать тяжести после приема.
Покупатели отмечают, что продукт дает ожидаемый результат: масса прибавляется, состав не вызывает проблем с желудком, особенно при разведении молоком. Покупатели выделяют насыщенный вкус, равномерное размешивание и приятную консистенцию, хотя для некоторых это средство оказалось слишком калорийным для одной порции — в таком случае пользователи делят ее пополам. В целом, гейнер пользуется стабильной популярностью и входит в топ по балансу нутриентов между протеином и углеводами.
Характеристики
|Тип белка
|Сывороточный концентрат, изолят, казеин, яичный белок
|Калорийность порции
|1220 ккал
|Белки на порцию
|50 г
|Объем упаковки
|4650 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация белка в одной порции
- Богатый углеводный состав с добавлением овсяной муки
- Включены MCT, клетчатка и полноценный аминокислотный профиль
- Хорошо насыщает и поддерживает восстановление после нагрузки
- Подходит для увеличения массы в условиях высоких энергозатрат
Минусы:
- Не всем подходит из-за высокой калорийности
- Сложный состав может быть избыточным для новичков
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4. Rule 1 Mass Gainer
Один из самых высококалорийных продуктов из всех моделей в подборке. В одной порции больше 1200 ккал, 250 г углеводов и полноценный белок из концентрата, изолята и гидролизата. Формула дополнена креатином, смесью МСТ и глютамином — это помогает не просто добрать массу, а поддерживать активную работу мышц во время тренировок. Углеводы здесь сложные, на основе рисовой муки, овсяных и тапиоковых компонентов, чтобы энергия поступала равномерно и оставалась подольше.
Судя по отзывам, большинство хвалит результат: продукт легко усваивается, хорошо смешивается, не вызывает проблем с ЖКТ и заметно прибавляет в весе при регулярном использовании. Особенно отмечают, что состав по качеству сравним с топовыми американскими брендами, но стоит ощутимо дешевле. Отдельно упоминалось, что не всегда срабатывает проверка QR-кода или штрих-кода, из-за чего возникают сомнения в подлинности продукта.
Характеристики
|Тип белка
|Сывороточный комплекс (концентрат, изолят, гидролизат)
|Калорийность порции
|1230 ккал
|Белки на порцию
|40 г
|Объем упаковки
|2560 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая энергетическая ценность
- Пропорция нутриентов, подходящая для набора
- Дополнен креатином и глютамином
- Хорошо растворяется и усваивается
- Состав не уступает премиальным аналогам
- Подходит для набора массы при высоком метаболизме
- Много положительных отзывов по эффективности
Минусы:
- Не всегда корректно считывается QR или штрихкод
- Не всем подойдет из-за высокой сладости
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5. Scitec Nutrition Jumbo
Порошок сочетает в себе семь разных углеводов, включая муку из овса, фруктозу и циклический декстрин, концентрат животного белка и аминокислоты. Высокая калорийность — более 800 ккал на один коктейль — делает его удобным решением для спортсменов с быстрым метаболизмом. В составе также креатин, витамины, растительные экстракты и пищевые волокна, которые поддерживают пищеварение и общее самочувствие.
Покупатели в отзывах отмечают насыщенный вкус, хорошую растворимость и явную прибавку в массе при регулярном использовании. Многим нравится универсальность: можно пить до и после тренировки, либо между приемами пищи. Были замечания к растворимости при разведении в воде, особенно у тех, кто предпочитает меньше жидкости.
Характеристики
|Тип белка
|Концентрат сывороточного белка и молочного белка
|Калорийность порции
|849 ккал
|Белки на порцию
|53 г
|Объем упаковки
|1320 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая калорийность в одной порции
- Разнообразные углеводы в составе
- Дополнен компонентами для роста и восстановления мышц
- Подходит для увеличения массы при высоком метаболизме
- Поддерживает пищеварение за счет клетчатки
- Содержит витамины и растительные компоненты
Минусы:
- Есть жалобы на химический привкус
- Растворимость зависит от жидкости и метода смешивания
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6. Weider Mega Mass 4000
Формула рассчитана на набор массы с контролем лишних ингредиентов — содержание сахара и жира сведено к минимуму. Углеводы в составе идут из медленных источников: смесь на основе цельнозерновых и крахмалистых культур плюс мальтодекстрин. Белковая часть комбинирует быстрые и медленные компоненты — молочный изолят, концентрат и яичный белок. Отдельно заявлено о добавлении 3 г креатина Creapure и комплексе витаминов группы B, C и E, что важно для обмена веществ в условиях калорийного профицита. Порция с молоком дает более 800 ккал и до 50 г белка.
Пользователи часто отмечают приятный вкус и удобную схему приема — смесь можно адаптировать под режим, включая утренний прием или перекус между основными блюдами. Растворяется не всегда полностью, часть жалоб касается осадка на стенках шейкера.
Характеристики
|Тип белка
|Молочный изолят, концентрат, казеин, яичный белок
|Калорийность порции
|800+ ккал (при смешивании с молоком)
|Белки на порцию
|До 49 г
|Объем упаковки
|3000 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Умеренное количество сахара
- Белки разной скорости усвоения
- Высокая энергетическая ценность
- Обогащен витаминами и минералами
- Подходит для быстрого перекуса между основными приемами пищи
Минусы:
- Не полностью растворяется в шейкере
- Осадок после размешивания
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7. Bombbar Mass Gainer
Этот вариант подойдет тем, кто ищет сбалансированный продукт с умеренной калорийностью и упором на углеводы. В расчете на разовую дозировку — 377 ккал и 70 г углеводов, что удобно для восполнения энергии после серьезных тренировок. Белков здесь 20 г на 100 г смеси, а значит, он может сработать как дополнение к основному рациону, но не как его замена. В составе собрана разноплановая комбинация: быстроусвояемые углеводы, молочные белки нескольких видов, креатин моногидрат, витаминный комплекс и стабилизаторы консистенции — они обеспечивают напитку более густую и однородную текстуру.
Пользователи хвалят вкус — банановый, мягкий, без химозного привкуса, особенно если смешивать с молоком. Многие пьют его курсами, отмечая прибавку в весе и отсутствие проблем с пищеварением. Отдельно замечают, что текстура хорошая и не образует комков. Из минусов — сладость, кому-то напиток может показаться слишком насыщенным.
Характеристики
|Тип белка
|Сывороточный и молочный
|Калорийность порции
|377 Ккал
|Белки на порцию
|20 г
|Объем упаковки
|2700 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Богатый состав с витаминным комплексом
- Приятная консистенция при размешивании
- Высокая доля углеводов поддерживает уровень гликогена
- Подходит для разбавления водой и молоком
- Удобная доза — 100 гр на прием
Минусы:
- Слишком сладкий вкус на любителя
- Некоторым тяжело выпить полную порцию сразу
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8. Olimp Gain Bolic 6000
Польский гейнер выделяется комплексной формулой, в которую включены три источника аминокислот: концентрат сыворотки, мицеллярный казеин и яичный протеин. Вместо обычных растительных компонентов здесь использованы только животные — это обеспечивает более высокий аминокислотный профиль. Основу углеводов составляют мальтодекстрин и декстроза — быстрые источники энергии. В составе также есть креатин, таурин и загустители, из-за которых текстура коктейля получается густой, почти как десерт. Калорийность порции — 376 ккал, а на 100 г продукта приходится 15 г белка и около 75 г углеводов.
Судя по отзывам, смесь не требует долгого взбалтывания и не оставляет комочков, особенно в молоке. Вкус хвалят за насыщенность, хотя упоминается «пластиковое» послевкусие. Пишут, что продукт обеспечивает калорийный профицит для роста и не вызывает дискомфорта в животе. Несколько человек отметили быстрые результаты — вес начал расти уже в первую неделю.
Характеристики
|Тип белка
|Сывороточный концентрат, мицеллярный казеин, яичный белок
|Калорийность порции
|376 ккал
|Белки на порцию
|15 г
|Объем упаковки
|1000 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошо растворяется в воде и молоке
- Содержит только белки животного происхождения
- Подходит для увеличения калорийности рациона
- Усилен креатином и таурином
- Мягкая текстура и приятный вкус по мнению покупателей
Минусы:
- Встречаются жалобы на химический привкус
- Преобладание простых сахаров
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9. Cybermass Gainer
Продукт построен на сочетании простых сахаров (вроде глюкозы и фруктовых компонентов) и сложных углеводов вместе с качественным сывороточным концентратом. Такой состав помогает восстановить силы после тренировок и поддержать рост мышц, особенно если калорий не хватает. Витамины и минералы добавлены для общего баланса, а одна порция — это около 90 г порошка на 400 мл жидкости — дает организму все необходимое для набора массы.
Из отзывов видно, что вкус банана нравится многим и порошок хорошо растворяется даже в воде. Продукт часто используют в качестве дополнительного перекуса, особенно в периоды интенсивных нагрузок. В отзывах встречаются упоминания о повышенной сладости и мягком слабительном эффекте, но большинство покупателей положительно оценивают состав и заявленные результаты.
Характеристики
|Тип белка
|Сывороточный концентрат
|Калорийность порции
|351 ккал
|Белки на порцию
|27 гр
|Объем упаковки
|900 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Сбалансированный состав с разными типами углеводов
- Легко растворяется даже в воде
- Содержит пребиотики и креатин
- Витамины и минералы в составе
Минусы:
- По отзывам, может показаться слишком сладким
- Возможен слабительный эффект при повышенной дозировке
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10. Steelpower Promass Gainer
Создан на основе комбинации быстрых и медленных углеводов, дополненной белковой смесью из сывороточного концентрата и гидролизата говядины. Он рассчитан на стабильное восполнение калорий и поддержку мышечной массы без резких скачков сахара. Формула также включает креатин моногидрат, пребиотики и витаминный комплекс, что делает состав особенно полезным в периоды активных нагрузок. Благодаря умеренной калорийности и невысокому содержанию жира смесь можно использовать как добавку к основному рациону в течение дня.
Судя по отзывам, одна из главных сильных сторон — вкус. Пользователи отмечают, что порошок хорошо растворяется в воде и молоке. Хвалят также состав: без сахара, с понятным набором компонентов и без раздражающих добавок.
Характеристики
|Тип белка
|Сывороточный концентрат и гидролизат говяжьего белка
|Калорийность порции
|195 ккал на 50 г
|Белки на порцию
|13,6 г
|Объем упаковки
|1500 г и другие варианты граммовок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Комбинация быстрых и медленных углеводов
- Низкое содержание жиров
- Обогащен креатином и пребиотиками
- Не содержит сахар
- Хорошо растворяется в жидкости
Минусы:
- Невысокая белковая концентрация на порцию
- Не всем подойдут сладкие вкусы, особенно при постоянном приеме
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Как выбрать хороший гейнер для набора мышечной массы
Рассказываем, на что обратить внимание при выборе гейнера.
1. Учитывайте соотношение белков и углеводов
Оптимальная пропорция зависит от целей: для набора массы при высоком метаболизме подойдет гейнер с преобладанием углеводов — например, 1:3 или даже 1:4. Если же цель — качественная масса без лишнего жира, выбирайте варианты с высоким содержанием белка, от 40 г и выше на порцию, и умеренной калорийностью.
Важно понимать, что слишком большой перекос в сторону углеводов может привести не к росту мышц, а к увеличению процента жира, особенно при нерегулярных тренировках.
2. Смотрите на тип протеина в составе
Разные виды белка усваиваются с разной скоростью. Хорошо, если в составе есть комбинация: быстрые (сывороточный изолят, гидролизат) и медленные (казеин, яичный белок). Это дает пролонгированный эффект насыщения и подпитки мышц.
Изолят и гидролизат — самые чистые, подходят при чувствительном ЖКТ. Концентрат дешевле, но может вызывать дискомфорт у людей с непереносимостью лактозы. Для вечернего приема лучше выбирать формулы с казеином.
3. Обратите внимание на калорийность порции
Порция с 300—400 ккал подойдет тем, кто хочет медленно и контролируемо увеличивать массу. Если вес стоит на месте и метаболизм быстрый — берите гейнер с 800—1200 ккал на порцию. Но важно помнить: чем выше калорийность, тем важнее контроль дозировки.
Если вы не тратите эти калории, они легко превращаются в жировые отложения. Особенно это актуально для новичков, которые не всегда точно оценивают свою нагрузку.
4. Изучите состав на наличие добавок и сахара
Хороший гейнер не должен быть списком из сорока подсластителей. Проверяйте, чтобы в составе было как можно меньше сахара, особенно в первых строках. Вместо этого ищите полезные добавки: клетчатку, витамины, МСТ, креатин.
Присутствие мальтодекстрина — норма, но если он занимает основную долю состава, стоит насторожиться. Также стоит избегать продуктов с искусственными ароматизаторами, если у вас повышенная чувствительность или проблемы с пищеварением.
5. Проверьте вкус, растворимость и форму упаковки
Хороший вкус не влияет на мышцы, но повышает регулярность приема. Если продукт неприятен на вкус, вы просто не будете его пить. Оптимально, если он легко растворяется в воде или молоке без осадка и комков — это важно для усвоения.
Удобная упаковка тоже играет роль: герметичная банка или пакет с зип-застежкой сохранят свежесть порошка дольше. Идеально, если в комплекте есть мерная ложка, иначе придется взвешивать на весах порцию каждый раз.
Комментарий тренера
Елена Калинина, сертифицированный тренер с более чем 10-летним опытом, участница соревнований по фитнес-бикини дала свои рекомендации:
"При выборе гейнера я всегда рекомендую учитывать образ жизни. Если человек тренируется 3—4 раза в неделю и работает в офисе, ему не нужен сверхкалорийный состав. В этом случае лучше выбрать гейнер с умеренной энергетической ценностью и высоким содержанием белка. А вот для спортсменов с частыми тренировками и активным графиком подойдет продукт с высокой калорийностью и углеводами в составе, особенно если идет работа на массу.
Обязательно нужно проверить реакцию организма. Даже самый популярный гейнер может не подойти, если вызывает вздутие или тяжесть. В таких случаях лучше пробовать небольшие упаковки разных брендов, пока не найдете тот, который будет комфортен. И помните: гейнер — это не замена еде, а дополнение. Его задача — восполнить то, чего не хватает в вашем реальном рационе".
Обзор лучших гейнеров для набора мышечной массы
Выбрать подходящий гейнер бывает непросто — в составе важно не только количество калорий, но и тип белка, баланс углеводов и дополнительные компоненты. Ниже собраны проверенные варианты, которые пользуются спросом и получают положительные оценки от покупателей.
|Optimum Nutrition Gold Standard Pro Gainer
|Белковая база, минимум сахара, отлично сбалансированный состав
|Mutant Mass Muscle Mass Gainer
|Мощная калорийность, растительные добавки, натуральные источники углеводов
|BSN True-Mass 1200
|50 г белка, 214 г углеводов, работает на набор даже в условиях энергозатрат
|Rule 1 Mass Gainer
|Почти 250 г углеводов, удобен для тех, кто не набирает массу обычной едой
|Scitec Nutrition Jumbo
|Семь источников углеводов, усилен креатином и витаминами
|Weider Mega Mass 4000
|Умеренно сладкий, с медленными углеводами и продуманной белковой матрицей
|Bombbar Mass Gainer
|Умеренные калории, легко пьется курсами
|Olimp Gain Bolic 6000
|Три вида белка, быстрые углеводы, помогает при высоком темпе тренировок
|Cybermass Gainer
|Хорошая усвояемость, прост в приготовлении, приятный вкус, но сладковат
|Steelpower Promass Gainer
|Минимум сахара, пребиотики в составе
Вопросы и ответы
Гейнеры и спортивные добавки часто вызывают вопросы — вот краткие и точные ответы на самые популярные из них.
Что лучше для набора мышечной массы: гейнер или креатин?
Гейнер — это источник калорий, белков и углеводов, он помогает восполнить энергетический дефицит. Креатин увеличивает силу и выносливость. Для набора массы они работают лучше в паре: гейнер — основа, креатин — усилитель.
Как правильно пить гейнер?
Гейнер пьют 1—2 раза в день между основными приемами пищи или после тренировки. Разводить лучше в воде или молоке, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Не стоит заменять им полноценное питание — это добавка, а не еда.