Топ-10 лучших гейнеров для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Этот вариант подойдет тем, кто ищет сбалансированный продукт с умеренной калорийностью и упором на углеводы. В расчете на разовую дозировку — 377 ккал и 70 г углеводов, что удобно для восполнения энергии после серьезных тренировок. Белков здесь 20 г на 100 г смеси, а значит, он может сработать как дополнение к основному рациону, но не как его замена. В составе собрана разноплановая комбинация: быстроусвояемые углеводы, молочные белки нескольких видов, креатин моногидрат, витаминный комплекс и стабилизаторы консистенции — они обеспечивают напитку более густую и однородную текстуру.