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Топ-10 лучших гейнеров для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Эффективных гейнеров на рынке не так много, как может показаться на первый взгляд. Мы собрали рейтинг, куда вошли лучшие гейнеры для набора мышечной массы в 2025 году — проверенные и достойные внимания.

Оксана Задворнова
Автор Спорт Mail
Мужчина пьет гейнер перед тренировкой
Гейнеры ускоряют рост мышц и поддерживают энергетический баланс во время интенсивных тренировокИсточник: Freepik

В этом материале вы найдете подборку из десяти самых результативных гейнеров, которые помогут ускорить рост мышц, улучшить восстановление и поддержать энергетический баланс при интенсивных тренировках. Мы не просто собрали популярные продукты, а проанализировали состав, распределение питательных компонентов, учли отзывы спортсменов и мнение специалиста. Каждый лучший гейнер для набора мышечной массы в 2025 году, вошедший в наш список, прошел отбор по качеству, эффективности и репутации бренда. Читайте дальше, чтобы узнать, какие продукты стоит рассмотреть в этом сезоне.

Рейтинг лучших гейнеров для набора мышечной массы

Перед тем как перейти к списку, стоит напомнить: гейнер — это инструмент, который при правильном подходе помогает ускорить прогресс, особенно на этапе активного набора массы. «Когда тренировки идут стабильно, а вес все равно стоит на месте, гейнер может помочь восполнить недостающие калории — особенно если не получается набрать их с обычной едой», — объясняет наш эксперт, сертифицированный тренер Елена Калинина.

Ниже — отобранные нами продукты, заслужившие место в рейтинге благодаря сбалансированному составу, хорошей усвояемости и результативности.

1. Optimum Nutrition Gold Standard Pro Gainer

Гейнер фирмы Optimum Nutrition тип Gold Standard Pro Gainer
Гейнер Optimum Nutrition Gold Standard Pro GainerИсточник: Sportivnoe Pitanie

Формула сделана с уклоном в сторону белка: на одну порцию приходится 60 г изолята, яичного альбумина и казеината кальция. Это один из немногих представителей категории, где белково-углеводный профиль не в пользу сладкой части — в нем нет сахарной навязчивости, зато есть клетчатка, МСТ-жиры плюс комплекс микроэлементов. Энергетическая ценность в пределах 650 ккал за один прием, что делает его ближе к плотному перекусу, чем к вечернему десерту на воде.

Покупатели отмечают, что вкус мягкий, растворяется быстро, не липнет к шейкеру и не вызывает тяжести. Однако среди отзывов не раз мелькают жалобы на цену, особенно если сравнивать с другими позициями линейки этого бренда. Тем не менее, большинство остаются довольны эффектом, особенно те, кто использует продукт как дополнение, а не основную еду.

Характеристики

Тип белкаСывороточный изолят, яичный альбумин, казеинат кальция, концентрат сыворотки
Калорийность порции650 ккал
Белки на порцию60 г
Объем упаковки2310 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокое содержание белка на одну порцию
  • Несколько видов протеина с разной скоростью усвоения
  • В составе есть клетчатка и мст-жиры
  • Растворяется без комков и осадка
  • Не вызывает тяжести после употребления

Минусы:

  • Стоимость выше средней по категории
  • Меньшее количество порций в банке при большом весе

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2. Mutant Mass Muscle Mass Gainer

Гейнер фирмы Mutant тип Mass Muscle Mass Gainer
Гейнер Mutant Mass Muscle Mass GainerИсточник: Mutant

Смесь собрана на базе шести белковых компонентов, включая концентрат, изолят и яичный компонент, а также дает внушительные 192 г углеводов на порцию. Основной акцент сделан на натуральные источники калорий: овсянка, авокадо и батат вместо сахара и ненужных добавок. В составе также заявлены пробиотики, спирулина и экстракт ашваганды, что может быть актуально при высоких нагрузках или проблемах с восстановлением. Примерная энергетическая ценность — около 275 ккал на порцию.

По отзывам видно, что у продукта много поклонников: вкус насыщенный, растворяется неплохо, особенно в молоке. Большинство пишет, что вес пошел вверх уже на первой неделе. Но есть и замечания — встречается критика за избыточную сладость, часть покупателей жалуется на слабое действие при не очень активных тренировках. Иногда приходит без фирменной ложки.

Характеристики

Тип белкаКонцентрат и изолят сывороточного белка, яичный белок
Калорийность порции275 ккал
Белки на порцию56 г
Объем упаковки2270 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Разнообразные источники белка животного происхождения
  • Высокое содержание углеводов из натуральных продуктов
  • Подходит для восполнения калорий при интенсивных тренировках
  • Дополнен пробиотиками и растительными экстрактами
  • Насыщенный вкус с плотной консистенцией

Минусы:

  • Вкус кажется слишком сладким многим пользователям
  • Не дает результата без четкого соблюдения режима питания

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3. BSN True-Mass 1200

Гейнер фирмы BSN тип True-Mass 1200
Гейнер BSN True-Mass 1200Источник: Ozon

Этот вариант сделан для тех, кто хочет быстро нарастить массу без жертв в рационе. Белковая формула на базе сывороточного комплекса, казеина, изолята и яичного белка дополняется 214 г углеводов на порцию — среди них цельнозерновая овсяная мука, мальтодекстрин и полидекстроза. Всего 7 г добавленного сахара и при этом 50 г белка в одной порции. Также в составе встречаются MCT-масла и клетчатка, которые помогают насытиться и не чувствовать тяжести после приема.

Покупатели отмечают, что продукт дает ожидаемый результат: масса прибавляется, состав не вызывает проблем с желудком, особенно при разведении молоком. Покупатели выделяют насыщенный вкус, равномерное размешивание и приятную консистенцию, хотя для некоторых это средство оказалось слишком калорийным для одной порции — в таком случае пользователи делят ее пополам. В целом, гейнер пользуется стабильной популярностью и входит в топ по балансу нутриентов между протеином и углеводами.

Характеристики

Тип белкаСывороточный концентрат, изолят, казеин, яичный белок
Калорийность порции1220 ккал
Белки на порцию50 г
Объем упаковки4650 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокая концентрация белка в одной порции
  • Богатый углеводный состав с добавлением овсяной муки
  • Включены MCT, клетчатка и полноценный аминокислотный профиль
  • Хорошо насыщает и поддерживает восстановление после нагрузки
  • Подходит для увеличения массы в условиях высоких энергозатрат

Минусы:

  • Не всем подходит из-за высокой калорийности
  • Сложный состав может быть избыточным для новичков

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4. Rule 1 Mass Gainer

Гейнер фирмы Rule 1 тип Mass Gainer
Гейнер Rule 1 Mass GainerИсточник: Rule 1

Один из самых высококалорийных продуктов из всех моделей в подборке. В одной порции больше 1200 ккал, 250 г углеводов и полноценный белок из концентрата, изолята и гидролизата. Формула дополнена креатином, смесью МСТ и глютамином — это помогает не просто добрать массу, а поддерживать активную работу мышц во время тренировок. Углеводы здесь сложные, на основе рисовой муки, овсяных и тапиоковых компонентов, чтобы энергия поступала равномерно и оставалась подольше.

Судя по отзывам, большинство хвалит результат: продукт легко усваивается, хорошо смешивается, не вызывает проблем с ЖКТ и заметно прибавляет в весе при регулярном использовании. Особенно отмечают, что состав по качеству сравним с топовыми американскими брендами, но стоит ощутимо дешевле. Отдельно упоминалось, что не всегда срабатывает проверка QR-кода или штрих-кода, из-за чего возникают сомнения в подлинности продукта.

Характеристики

Тип белкаСывороточный комплекс (концентрат, изолят, гидролизат)
Калорийность порции1230 ккал
Белки на порцию40 г
Объем упаковки2560 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокая энергетическая ценность
  • Пропорция нутриентов, подходящая для набора
  • Дополнен креатином и глютамином
  • Хорошо растворяется и усваивается
  • Состав не уступает премиальным аналогам
  • Подходит для набора массы при высоком метаболизме
  • Много положительных отзывов по эффективности

Минусы:

  • Не всегда корректно считывается QR или штрихкод
  • Не всем подойдет из-за высокой сладости

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5. Scitec Nutrition Jumbo

Гейнер фирмы Scitec тип Nutrition Jumbo
Гейнер Scitec Nutrition JumboИсточник: Scitec

Порошок сочетает в себе семь разных углеводов, включая муку из овса, фруктозу и циклический декстрин, концентрат животного белка и аминокислоты. Высокая калорийность — более 800 ккал на один коктейль — делает его удобным решением для спортсменов с быстрым метаболизмом. В составе также креатин, витамины, растительные экстракты и пищевые волокна, которые поддерживают пищеварение и общее самочувствие.

Покупатели в отзывах отмечают насыщенный вкус, хорошую растворимость и явную прибавку в массе при регулярном использовании. Многим нравится универсальность: можно пить до и после тренировки, либо между приемами пищи. Были замечания к растворимости при разведении в воде, особенно у тех, кто предпочитает меньше жидкости.

Характеристики

Тип белкаКонцентрат сывороточного белка и молочного белка
Калорийность порции849 ккал
Белки на порцию53 г
Объем упаковки1320 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокая калорийность в одной порции
  • Разнообразные углеводы в составе
  • Дополнен компонентами для роста и восстановления мышц
  • Подходит для увеличения массы при высоком метаболизме
  • Поддерживает пищеварение за счет клетчатки
  • Содержит витамины и растительные компоненты

Минусы:

  • Есть жалобы на химический привкус
  • Растворимость зависит от жидкости и метода смешивания

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6. Weider Mega Mass 4000

Гейнер фирмы Weider тип Mega Mass 4000
Гейнер Weider Mega Mass 4000Источник: Weider

Формула рассчитана на набор массы с контролем лишних ингредиентов — содержание сахара и жира сведено к минимуму. Углеводы в составе идут из медленных источников: смесь на основе цельнозерновых и крахмалистых культур плюс мальтодекстрин. Белковая часть комбинирует быстрые и медленные компоненты — молочный изолят, концентрат и яичный белок. Отдельно заявлено о добавлении 3 г креатина Creapure и комплексе витаминов группы B, C и E, что важно для обмена веществ в условиях калорийного профицита. Порция с молоком дает более 800 ккал и до 50 г белка.

Пользователи часто отмечают приятный вкус и удобную схему приема — смесь можно адаптировать под режим, включая утренний прием или перекус между основными блюдами. Растворяется не всегда полностью, часть жалоб касается осадка на стенках шейкера.

Характеристики

Тип белкаМолочный изолят, концентрат, казеин, яичный белок
Калорийность порции800+ ккал (при смешивании с молоком)
Белки на порциюДо 49 г
Объем упаковки3000 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Умеренное количество сахара
  • Белки разной скорости усвоения
  • Высокая энергетическая ценность
  • Обогащен витаминами и минералами
  • Подходит для быстрого перекуса между основными приемами пищи

Минусы:

  • Не полностью растворяется в шейкере
  • Осадок после размешивания

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7. Bombbar Mass Gainer

Гейнер фирмы Bombbar тип Mass Gainer
Гейнер Bombbar Mass GainerИсточник: Bombbar

Этот вариант подойдет тем, кто ищет сбалансированный продукт с умеренной калорийностью и упором на углеводы. В расчете на разовую дозировку — 377 ккал и 70 г углеводов, что удобно для восполнения энергии после серьезных тренировок. Белков здесь 20 г на 100 г смеси, а значит, он может сработать как дополнение к основному рациону, но не как его замена. В составе собрана разноплановая комбинация: быстроусвояемые углеводы, молочные белки нескольких видов, креатин моногидрат, витаминный комплекс и стабилизаторы консистенции — они обеспечивают напитку более густую и однородную текстуру.

Пользователи хвалят вкус — банановый, мягкий, без химозного привкуса, особенно если смешивать с молоком. Многие пьют его курсами, отмечая прибавку в весе и отсутствие проблем с пищеварением. Отдельно замечают, что текстура хорошая и не образует комков. Из минусов — сладость, кому-то напиток может показаться слишком насыщенным.

Характеристики

Тип белкаСывороточный и молочный
Калорийность порции377 Ккал
Белки на порцию20 г
Объем упаковки2700 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Богатый состав с витаминным комплексом
  • Приятная консистенция при размешивании
  • Высокая доля углеводов поддерживает уровень гликогена
  • Подходит для разбавления водой и молоком
  • Удобная доза — 100 гр на прием

Минусы:

  • Слишком сладкий вкус на любителя
  • Некоторым тяжело выпить полную порцию сразу

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8. Olimp Gain Bolic 6000

Гейнер фирмы Olimp тип Gain Bolic 6000
Гейнер Olimp Gain Bolic 6000Источник: Kupiprotein

Польский гейнер выделяется комплексной формулой, в которую включены три источника аминокислот: концентрат сыворотки, мицеллярный казеин и яичный протеин. Вместо обычных растительных компонентов здесь использованы только животные — это обеспечивает более высокий аминокислотный профиль. Основу углеводов составляют мальтодекстрин и декстроза — быстрые источники энергии. В составе также есть креатин, таурин и загустители, из-за которых текстура коктейля получается густой, почти как десерт. Калорийность порции — 376 ккал, а на 100 г продукта приходится 15 г белка и около 75 г углеводов.

Судя по отзывам, смесь не требует долгого взбалтывания и не оставляет комочков, особенно в молоке. Вкус хвалят за насыщенность, хотя упоминается «пластиковое» послевкусие. Пишут, что продукт обеспечивает калорийный профицит для роста и не вызывает дискомфорта в животе. Несколько человек отметили быстрые результаты — вес начал расти уже в первую неделю.

Характеристики

Тип белкаСывороточный концентрат, мицеллярный казеин, яичный белок
Калорийность порции376 ккал
Белки на порцию15 г
Объем упаковки1000 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошо растворяется в воде и молоке
  • Содержит только белки животного происхождения
  • Подходит для увеличения калорийности рациона
  • Усилен креатином и таурином
  • Мягкая текстура и приятный вкус по мнению покупателей

Минусы:

  • Встречаются жалобы на химический привкус
  • Преобладание простых сахаров

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9. Cybermass Gainer

Гейнер фирмы Cybermass тип Gainer
Гейнер Cybermass GainerИсточник: Cybermass

Продукт построен на сочетании простых сахаров (вроде глюкозы и фруктовых компонентов) и сложных углеводов вместе с качественным сывороточным концентратом. Такой состав помогает восстановить силы после тренировок и поддержать рост мышц, особенно если калорий не хватает. Витамины и минералы добавлены для общего баланса, а одна порция — это около 90 г порошка на 400 мл жидкости — дает организму все необходимое для набора массы.

Из отзывов видно, что вкус банана нравится многим и порошок хорошо растворяется даже в воде. Продукт часто используют в качестве дополнительного перекуса, особенно в периоды интенсивных нагрузок. В отзывах встречаются упоминания о повышенной сладости и мягком слабительном эффекте, но большинство покупателей положительно оценивают состав и заявленные результаты.

Характеристики

Тип белкаСывороточный концентрат
Калорийность порции351 ккал
Белки на порцию27 гр
Объем упаковки900 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Сбалансированный состав с разными типами углеводов
  • Легко растворяется даже в воде
  • Содержит пребиотики и креатин
  • Витамины и минералы в составе

Минусы:

  • По отзывам, может показаться слишком сладким
  • Возможен слабительный эффект при повышенной дозировке

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10. Steelpower Promass Gainer

Гейнер фирмы Steelpower тип Promass Gainer
Гейнер Steelpower Promass GainerИсточник: Яндекс Маркет

Создан на основе комбинации быстрых и медленных углеводов, дополненной белковой смесью из сывороточного концентрата и гидролизата говядины. Он рассчитан на стабильное восполнение калорий и поддержку мышечной массы без резких скачков сахара. Формула также включает креатин моногидрат, пребиотики и витаминный комплекс, что делает состав особенно полезным в периоды активных нагрузок. Благодаря умеренной калорийности и невысокому содержанию жира смесь можно использовать как добавку к основному рациону в течение дня.

Судя по отзывам, одна из главных сильных сторон — вкус. Пользователи отмечают, что порошок хорошо растворяется в воде и молоке. Хвалят также состав: без сахара, с понятным набором компонентов и без раздражающих добавок.

Характеристики

Тип белкаСывороточный концентрат и гидролизат говяжьего белка
Калорийность порции195 ккал на 50 г
Белки на порцию13,6 г
Объем упаковки1500 г и другие варианты граммовок

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Комбинация быстрых и медленных углеводов
  • Низкое содержание жиров
  • Обогащен креатином и пребиотиками
  • Не содержит сахар
  • Хорошо растворяется в жидкости

Минусы:

  • Невысокая белковая концентрация на порцию
  • Не всем подойдут сладкие вкусы, особенно при постоянном приеме

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Как выбрать хороший гейнер для набора мышечной массы

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе гейнера.

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1. Учитывайте соотношение белков и углеводов

Оптимальная пропорция зависит от целей: для набора массы при высоком метаболизме подойдет гейнер с преобладанием углеводов — например, 1:3 или даже 1:4. Если же цель — качественная масса без лишнего жира, выбирайте варианты с высоким содержанием белка, от 40 г и выше на порцию, и умеренной калорийностью.

Важно понимать, что слишком большой перекос в сторону углеводов может привести не к росту мышц, а к увеличению процента жира, особенно при нерегулярных тренировках.

2. Смотрите на тип протеина в составе

Разные виды белка усваиваются с разной скоростью. Хорошо, если в составе есть комбинация: быстрые (сывороточный изолят, гидролизат) и медленные (казеин, яичный белок). Это дает пролонгированный эффект насыщения и подпитки мышц.

Изолят и гидролизат — самые чистые, подходят при чувствительном ЖКТ. Концентрат дешевле, но может вызывать дискомфорт у людей с непереносимостью лактозы. Для вечернего приема лучше выбирать формулы с казеином.

3. Обратите внимание на калорийность порции

Порция с 300—400 ккал подойдет тем, кто хочет медленно и контролируемо увеличивать массу. Если вес стоит на месте и метаболизм быстрый — берите гейнер с 800—1200 ккал на порцию. Но важно помнить: чем выше калорийность, тем важнее контроль дозировки.

Если вы не тратите эти калории, они легко превращаются в жировые отложения. Особенно это актуально для новичков, которые не всегда точно оценивают свою нагрузку.

Мужчина пьет гейнер в перерыве между тренировками
При быстром метаболизме подойдет гейнер с высокой калорийностьюИсточник: Freepik

4. Изучите состав на наличие добавок и сахара

Хороший гейнер не должен быть списком из сорока подсластителей. Проверяйте, чтобы в составе было как можно меньше сахара, особенно в первых строках. Вместо этого ищите полезные добавки: клетчатку, витамины, МСТ, креатин.

Присутствие мальтодекстрина — норма, но если он занимает основную долю состава, стоит насторожиться. Также стоит избегать продуктов с искусственными ароматизаторами, если у вас повышенная чувствительность или проблемы с пищеварением.

5. Проверьте вкус, растворимость и форму упаковки

Хороший вкус не влияет на мышцы, но повышает регулярность приема. Если продукт неприятен на вкус, вы просто не будете его пить. Оптимально, если он легко растворяется в воде или молоке без осадка и комков — это важно для усвоения.

Удобная упаковка тоже играет роль: герметичная банка или пакет с зип-застежкой сохранят свежесть порошка дольше. Идеально, если в комплекте есть мерная ложка, иначе придется взвешивать на весах порцию каждый раз.

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Комментарий тренера

Елена Калинина, сертифицированный тренер с более чем 10-летним опытом, участница соревнований по фитнес-бикини дала свои рекомендации:

"При выборе гейнера я всегда рекомендую учитывать образ жизни. Если человек тренируется 3—4 раза в неделю и работает в офисе, ему не нужен сверхкалорийный состав. В этом случае лучше выбрать гейнер с умеренной энергетической ценностью и высоким содержанием белка. А вот для спортсменов с частыми тренировками и активным графиком подойдет продукт с высокой калорийностью и углеводами в составе, особенно если идет работа на массу.

Обязательно нужно проверить реакцию организма. Даже самый популярный гейнер может не подойти, если вызывает вздутие или тяжесть. В таких случаях лучше пробовать небольшие упаковки разных брендов, пока не найдете тот, который будет комфортен. И помните: гейнер — это не замена еде, а дополнение. Его задача — восполнить то, чего не хватает в вашем реальном рационе".

Мужчина пьет гейнер после тренировки
Профессиональным спортсменам подойдет гейнер с углеводами в составеИсточник: Freepik

Обзор лучших гейнеров для набора мышечной массы

Выбрать подходящий гейнер бывает непросто — в составе важно не только количество калорий, но и тип белка, баланс углеводов и дополнительные компоненты. Ниже собраны проверенные варианты, которые пользуются спросом и получают положительные оценки от покупателей.

Optimum Nutrition Gold Standard Pro Gainer
Белковая база, минимум сахара, отлично сбалансированный состав
Mutant Mass Muscle Mass Gainer
Мощная калорийность, растительные добавки, натуральные источники углеводов
BSN True-Mass 1200
50 г белка, 214 г углеводов, работает на набор даже в условиях энергозатрат
Rule 1 Mass Gainer
Почти 250 г углеводов, удобен для тех, кто не набирает массу обычной едой
Scitec Nutrition Jumbo
Семь источников углеводов, усилен креатином и витаминами
Weider Mega Mass 4000
Умеренно сладкий, с медленными углеводами и продуманной белковой матрицей
Bombbar Mass Gainer
Умеренные калории, легко пьется курсами
Olimp Gain Bolic 6000
Три вида белка, быстрые углеводы, помогает при высоком темпе тренировок
Cybermass Gainer
Хорошая усвояемость, прост в приготовлении, приятный вкус, но сладковат
Steelpower Promass Gainer
Минимум сахара, пребиотики в составе

Вопросы и ответы

Гейнеры и спортивные добавки часто вызывают вопросы — вот краткие и точные ответы на самые популярные из них.

Что лучше для набора мышечной массы: гейнер или креатин?

Гейнер — это источник калорий, белков и углеводов, он помогает восполнить энергетический дефицит. Креатин увеличивает силу и выносливость. Для набора массы они работают лучше в паре: гейнер — основа, креатин — усилитель.

Как правильно пить гейнер?

Гейнер пьют 1—2 раза в день между основными приемами пищи или после тренировки. Разводить лучше в воде или молоке, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Не стоит заменять им полноценное питание — это добавка, а не еда.